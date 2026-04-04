Öt EU-tagállam fogott össze az éj leple alatt, kőkeményen megfizettetnék a háború nyerteseit
Öt uniós tagállam pénzügyminisztere közös levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy vessen ki különadót az energiacégek extraprofitjára – tudta meg a Reuters. Ezt a többletnyereséget az iráni háború nyomán megugró üzemanyagárak eredményezték az országok kormányai szerint.

A Reuters megtudta, hogy pénteken levelet küldtek az Európai Bizottságnak öt tagállím,

így Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Ausztria pénzügyminiszterei, hogy különadót vessenek ki az energiacégek váratlan profitjára.

A tárcavezetők szerint a lépés azt az üzenetet közvetítené, hogy az Európai Unió egységes és cselekvőképes. Hangsúlyozták továbbá, hogy akik a háború következményeiből profitálnak, azoknak is ki kell venniük a részüket a lakosságra nehezedő terhek enyhítéséből.

Mint arról írtunk, Dan Jørgensen energiaügyi biztos szerint az Európai Unió tartós energiaválságra készül, amelyben az árak hosszú ideig magasak maradhatnak, és egyes kritikus termékeknél rövid távon is romolhat az ellátás. Bár jelenleg nincs közvetlen ellátásbiztonsági krízis, Brüsszel már a legrosszabb forgatókönyvekre készül, és strukturális, hosszabb távú hatások kezelésére dolgoz ki terveket.

Az EU minden lehetséges eszközt mérlegel, beleértve az üzemanyag-racionálást, a stratégiai készletek további felszabadítását és akár jogszabályi beavatkozásokat is, ha a helyzet súlyosbodik – mondta Jørgensen.

Egyelőre nem módosítják az üzemanyag-szabályozást és nem gyorsítják az orosz LNG-kivezetést, inkább a globális piacról – például az Egyesült Államokból – érkező pótlólagos szállításokra támaszkodnának.

Forrás: Reuters

