Az európai bioipar üzeni: jó lenne, de még radikálisabb lépésekre várnak Brüsszeltől

Aggasztó kutatásokat publikált a Deloitte és az európai vegyipari szereplőket tömörítő Cefic is a közelmúltban. Előbbi szerint
az európai versenyképességi mutatók 83 százaléka az elmúlt két évben nem javult,
utóbbi pedig azt mutatta ki, hogy egyre több termelési kapacitást zárnak be Európában, miközben az új beruházások inkább olyan régiókba áramlanak, ahol kiszámíthatóbb iparpolitika és erősebb ösztönzők állnak rendelkezésre.
Ennek hatására az iparági szereplők egy része az Euractivon válaszolt, ahol a bioökonómiát jelöli meg mint lehetséges kitörési pontot. Elmondásuk szerint az olyan kezdeményezések, mint az Antwerp Kiáltvány, a Kritikus Vegyianyag Szövetség vagy az ipargyorsító jogszabálytervek (IAA) mind abba az irányba mutatnak, hogy az EU-nak aktívabb, határozottabb politikára van szüksége, de ezen belül is három fő elemet emelnek ki az iparági szereplők:
- a stratégiai projektek engedélyezésének felgyorsítását,
- kötelező keresleti célok kialakítását a megújuló és körforgásos anyagok iránt,
- valamint a hosszú távú szabályozási kiszámíthatóság biztosítását.
Ezekkel szemben a versenyképességi törekvések kritikusai azzal érvelnek, hogy a gyorsított engedélyezés például a környezetvédelmi és társadalmi szempontok mérlegelésének kiüresítését jelentheti, míg a kötelező keresleti célok közvetlen piaci beavatkozásként értelmezhetők, ami szembe megy az EU korábbi megközelítésével. Emellett a hosszú távú szabályozási stabilitás iránti igény érthető a beruházók részéről, ugyanakkor
korlátozhatja a politikai mozgásteret a jelenleg igen gyorsan változó gazdasági és geopolitikai környezetben.
Az iparág bioökonómia alatt alapvetően egy olyan gazdasági modellt ért, amely a fosszilis alapú nyersanyagok helyett megújuló biológiai erőforrásokra – például mezőgazdasági terményekre, erdészeti melléktermékekre vagy biológiai hulladékokra – építi az ipari termelést. Ide tartozik a bioalapú vegyi anyagok, üzemanyagok, műanyagok és egyéb anyagok előállítása, valamint ezek integrálása a meglévő ipari értékláncokba.
A fenntartható átállás mellett lobbizó UPM szerint Európa már most is rendelkezik a szükséges tudományos, ipari és nyersanyag-bázissal, így olyan projekteket hoznak példaként, mint a finnországi Lappeenrantában működő biomassza-feldolgozó üzemük, amely már egy évtizede termel megújuló alapú vegyi anyagokat és üzemanyagokat, vagy a németországi Leunában megvalósult, több mint egymilliárd eurós beruházásuk, amely szintén ipari mennyiségben állít elő az ellátási láncokba beépülő vegyi anyagokat.
Emellett több kisebb vállalat – például az Avantium (növényalapú csomagoló- és textilanyagok), a Fibenol (faalapú ragasztók, szigetelők és műanyagok) vagy a Perstorp (megújuló és újrahasznosított szénforrások) – is fejleszt bioalapú vagy újrahasznosított alapanyagokra épülő technológiákat. Meglátásuk szerint mindezek azt mutatják, hogy:
Európa képes olyan ipari kapacitásokat kiépíteni, amelyek egyszerre illeszkednek a klímacélokhoz és globálisan is versenyképesek. Európában tartják a munkahelyeket, a szakértelmet és az ellátási láncokat. Összekapcsolják a regionális nyersanyagforrásokat a fejlett vegyipari gyártással. Azt is bizonyítják, hogy a megújuló alapú szén nemzetközi szinten is versenyképes lehet.
Ezek az esetek persze egyedi projektek, és inkább a koncepció igazolásaként működnek, nem feltétlenül bizonyítják, hogy a bioökonómia széles körben, támogatások nélkül is versenyképes lenne. A skálázás megvalósítása továbbra is kérdés, hiszen bár az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság ebbe az irányba menne, végső soron a tagállamok nyitottságára lesz szükség.
Az időtényező mindenesetre egyre inkább szorít, és a geopolitikai bizonytalanságok közepette nehéz elképzelni az egy irányba mutató, határozott válaszokat, így könnyen
itt is a halogatás csapdájába kerülhet a kérdés, hogy zászlóvivő iparággá akarja-e fejleszteni az EU a bioökonómiát.
Címlapkép forrása: EU
