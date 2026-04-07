Barátság vezeték: titokzatoskodás indult Brüsszelben, de a misztikus missziót cáfolták

Az Európai Bizottság keddi sajtótájékoztatóján a Barátság kőolajvezeték ügyében még március közepén Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke levélben jelezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek: az EU kész egy ilyen misszió felállítására. Az Európai Bizottság korábban azt is közölte, hogy egy kisebb csapat rendelkezésre áll Ukrajnában, de kedden már ennél tovább nem mentek, és azt mondták, az akkori levélváltás óta nincs új fejlemény, amelyről be tudnának számolni.
A szóvivő a többszöri visszakérdezés ellenére sem árulta el, hogy a csapat jelenleg pontosan hol tartózkodik, továbbra is Ukrajnában van-e, vagy már elhagyta az országot.
A válaszból az derült ki, hogy az Európai Bizottságnál még az útiterv részleteit sem osztották meg nyilvánosan: annyit mondtak csak, hogy a csapat a levél elküldésének idején Ukrajnában volt, és akkor az EU készségét jelezték a tényfeltárás lebonyolítására. Vagyis Brüsszel formálisan továbbra is nyitva hagyja a Druzsba-vezeték vizsgálatának lehetőségét, de sem a misszió tényleges megindításáról, sem annak időzítéséről nem adott konkrét tájékoztatást.
Anna-Kaisa Itkonen a Barátság-vezetékről szóló újbóli kérdésre reagálva igyekezett lehűteni a „titokzatos misszióról” szóló értelmezéseket, és azt mondta, hogy
ez nem misztikus misszió
A misztikumot szerinte inkább „útközben kreálták” köré, majd azt is hangsúlyozta, hogy ez „nem von der Leyen-misszió”, hanem olyan kezdeményezés, amelyről Ursula von der Leyen és António Costa jelezte Volodimir Zelenszkijnek, hogy „az Európai Uniónak megvan a készsége arra, hogy ezt megtegye”. Hozzátette, hogy már volt egy csapatuk, amely eleve Ukrajnában tartózkodott, vagyis nem egy külön most felállított, látványos küldetésről beszélt, hanem inkább egy meglévő jelenlétre épülő lehetőségről.
Azt, hogy az Európai Bizottság miért nem hajlandó részletesebben beszélni az emberei hollétéről vagy a misszió konkrét mozgásáról, Itkonen kifejezetten a háborús helyzettel indokolta. Úgy fogalmazott, hogy Ukrajna háborúban áll, és ott „az energetikai infrastruktúrát folyamatosan támadják, folyamatosan az oroszok támadják”, ezért annak eldöntése, hogy missziók, civilek vagy bárki más eljuthat-e ezekre a helyszínekre, „nem a mi döntésünk”, és „nem is a mi dolgunk, hogy ezt nyilvánosan kommentáljuk”.
Ez nem egy turistakirándulás a Muminvölgybe, hanem háborús övezetről van szó
– mondta Ittkonen, szerinte ennek önmagában is elégséges magyarázatnak kell lennie arra, hogy a Bizottság miért nem közvetít folyamatos helyzetjelentést arról, hogy az emberei éppen hol vannak.
Az orosz energiahordozók uniós kivezetése is előkerült a keddi sajtótájékoztatón: az Európai Bizottság megerősítette, hogy továbbra is elkötelezett az orosz energia teljes kiszorítása mellett az európai piacról. A szóvivő emlékeztetett arra, hogy az orosz gázra és LNG-re vonatkozó jogszabályi lépések már megtörténtek, és a Bizottság célja, hogy az olajra és a nukleáris szektorra is kiterjessze a kivezetési szabályokat. Ugyanakkor itt sem vállaltak határidőt:
arra a kérdésre, hogy igaz-e Szijjártó Péter magyar külügyminiszter állítása egy április 15-i brüsszeli olajtilalmi stratégiáról, azt válaszolták, hogy egyelőre nincs közölhető dátum, a munka folyamatban van, de a politikai vállalás egyértelmű.
A testület szóvivője emellett arról is beszélt, hogy az olajpiaci helyzetet és az esetleges ellátási zavarokat folyamatosan figyelik a tagállamokkal együtt. Elhangzott, hogy ezen a héten ülésezik az olajkoordinációs, valamint a gázkoordinációs csoport is, és ezek azok a fórumok, ahol a lehetséges hiányokat, a dízel- és üzemanyagpiaci kockázatokat, illetve a szükséges válaszlépéseket áttekintik. A szóvivő szerint a magas energiaárak, különösen az olaj- és dízelárak emelkedése komoly aggodalomra adnak okot, ezért a tagállami intézkedéseket szorosan össze kell hangolni.
Az Európai Bizottság szerint a 2022-es energiaválság egyik fő tanulsága éppen az volt, hogy az összehangolatlan nemzeti lépések további zavarokat okozhatnak.
Mint ismert, a Barátság kőolajvezeték január 27-én sérült meg egy orosz dróntámadásban. Azóta az olajáramlás nem indulhatott újra, amelyet a magyar és a szlovákok kormányok az ukrán vezetés politikai döntésének tartanak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban ezt cáfolta, azt állítva, hogy a vezetékszakasz súlyosan sérült a légicsapásban érintett brodi szivattyúállomásnál, a javítások pedig akár 1,5-2 hónapig is eltarthatnak. Már egy közbeszerzési eljárást ki is írtak Ukrajnában.
Azonban Orbán Viktor magyar és Robert Fico miniszterelnökök már megvétózták az Ukrajna támogatására fordítandó 90 milliárd eurós uniós közös hitel folyósítását – úgyis, hogy ebben sem Magyarország, sem Szlovákia nem venne részt. A magyar kormányfő a március 18-i uniós csúcson azt mondta, hogy egészen addig nem oldja fel vétóját, amíg az olajáramlás nem indul újra a Barátság vezetéken.
Barátság vezeték: titokzatoskodás indult Brüsszelben, de a misztikus missziót cáfolták
Furcsa helyzet állt elő a megsérült kőolajvezetéknél.
