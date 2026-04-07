Éket vernek Brüsszelben az amerikai megállapodások közé

Az Európai Bizottság keddi sajtótájékoztatóján Thomas Regnier, a területért felelős szóvivő megerősítette, hogy új fórumon tárgyalnák meg az USA-val az EU régóta kritizált digitális szabályozásait.
Donald Trump amerikai elnök álláspontja szerint a digitális szolgáltatásokra (DSA) és piacterekre (DMA) vonatkozó szabályozás kifejezetten diszkriminatív az amerikai techóriásokkal szemben. Mivel a Meta, az X, a Google és az Amazon masszívan dominálják a piacot, az uniós szabályozás alapvetően belőlük indult ki, azonban elsősorban fogyasztóvédelmi oldalról közelíti meg a kérdést.
Ahogy arról mi is írtunk, ez egy olyan vitapont a két fél között, amelyet az EU tárgyalói tudatosan és módszeresen kerültek a 15 százalékos vámplafon kialkudásakor, azonban
Trump emberei időről időre felhozták a témát, azt súlykolva, hogy az unió által óhajtott további kivételekről (pl.: fémkvóták) csak akkor eshet szó, ha nyitottá válnak a DSA–DMA felülvizsgálatára.
A két szabályozás alapján már több száz millió eurós bírságokat szabtak ki az USA techóriásaira – ahogy némely kínai szolgáltatóra is –, azonban a behajtás feltehetően nem pusztán ügymeneti okok miatt várat magára.
Az USA eddigi legközvetlenebb lépése az ügyben az volt, hogy kitiltották a szabályozásokért felelős egykori biztost, Thierry Bretont az Egyesült Államokból, de természetesen vámfenyegetések is elhangzottak az ügyben.
Regnier elmondása szerint az EU mindig is nyitott volt az uniós digitális keretrendszerekről folytatott egyeztetésekre, de abból továbbra sem terveznek engedni, hogy az esetleges digitális vámok tagállami kompetenciát képeznek, a szabályszegések miatti felelősségre vonás pedig teljes mértékben szuverén európai hatáskör marad.
Arra a kérdésre, hogy ez a dialógus része-e a korábban letárgyalt, és most már az Európai Parlament áldását is élvező, védőzáradékokkal tűzdelt vámmegállapodás újraképzésének,
Regnier kitartott amellett, hogy egyáltalán nem.
Ugyan elmondta, hogy az amerikai vámalku részét képezte néhány specifikus techszektoron belül a digitális kereskedelmi akadályok lebontása (pl. hálózathasználati díjak), de alapvetően ezek benne voltak a közösen publikált kiáltványban, míg a DSA–DMA-hoz való hozzányúlás nem.
A kérdés végső soron itt is arról szól, hogy az EU szabályok szerint működő világképe érvényesülhet inkább, vagy Trump erőfitogtatásra épülő tárgyaláspolitikája, hiszen itt a gyakorlatban arról van szó, hogy az amerikai elnök megfeledkezhetett a témáról a von der Leyennel folytatott egyeztetései alatt, ezzel
szigorúan nézve az uniót feljogosította arra, hogy külön témaként kezelje az USA piacdominanciája szempontjából fontos kérdést.
Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal
