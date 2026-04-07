Figyelmeztették Brüsszelből az összes tagállamot, hogy ezt nagyon gyorsan verjék ki a fejükből

Az Irán elleni amerikai csapások mintegy 60 százalékkal emelték meg az európai olaj- és gázárakat, emellett felvetették a dízel- és kerozinhiány kockázatát. Az Európai Bizottság a tagállamokkal folytatott egyeztetéseken ragaszkodik ahhoz, hogy

az energiatámogatások, adócsökkentések és hatósági árak időben és mértékükben egyaránt korlátozottak legyenek.

Dan Jørgensen energiaügyi biztos szerint a Bizottság technikai segítséget nyújt az országoknak, amelynek célja, hogy a tagállamok a rendelkezésre álló költségvetési mozgásterükön belül alakítsák ki a szükséges eszközeiket.

Több tagállam – köztük Olaszország, Lengyelország és Spanyolország – máris csökkentette az üzemanyagadókat, mások pedig az uniós állami támogatásokra vonatkozó szabályok lazítását szorgalmazzák. Róma emellett a költségvetési korlátok enyhítését is kéri Brüsszeltől. Valdis Dombrovskis gazdasági biztos a pénzügyminisztereknek hangsúlyozta, hogy kizárólag koherens, rövid távú vészintézkedéseket szabad elfogadni. Amint arról elemzésünkben részletesen írtunk, a Covid-válság, az ukrajnai háború és a védelmi kiadások megugrása után ugyanis a kormányoknak jóval szűkebb a mozgástere.

Az EU államadósság-rátája a 2019. év végi 77,8 százalékról 82,1 százalékra emelkedett a tavalyi harmadik negyedév végére.

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke szintén óvatosságra intett, hogy a határozatlan idejű, általános intézkedések kontraproduktívak lehetnek, mivel túlfűthetik a keresletet és felhajthatják az inflációt. Giancarlo Giorgetti olasz pénzügyminiszter szerint ugyanakkor "elkerülhetetlen", hogy Brüsszel engedékenyebben kezelje a GDP 3 százalékában maximált hiányszabályt. Olaszország 2025-ös deficitje már 3,1 százalékon áll, miután Róma meghosszabbította az üzemanyagokra vonatkozó "átmeneti" jövedékiadó-kedvezményt.

Ahogy arról is beszámoltunk a Németország, Spanyolország, Olaszország, Portugália és Ausztria pénzügyminiszterei közös levélben fordultak a Bizottsághoz.

Ebben az energiacégek extraprofitját terhelő, uniós szintű különadó bevezetését sürgetik a 2022-es orosz–ukrán háború idején alkalmazott árampiaci bevételi korlát mintájára. Lengyelország eközben havi 370 millió eurós adókieséssel járó áfa- és jövedékiadó-csökkentést hajtott végre az üzemanyagoknál, aminek költségvetési terhét egy energiaipari extraprofitadóból ellentételeznék.

Az Európai Bizottság arra is figyelmeztetett, hogy az állami támogatásoknak összhangban kell maradniuk a zöld átállást célzó uniós szabályokkal, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függés csökkentésének követelményével. Jørgensen elismerte, hogy válsághelyzetben olykor olyan intézkedéseket is finanszírozni kell, amelyekre normális körülmények között nem kerülne sor. Kiemelte azonban, hogy ezeknek szigorúan rövid távú lépéseknek kell maradniuk.

