  • Megjelenítés
Figyelmeztették Brüsszelből az összes tagállamot, hogy ezt nagyon gyorsan verjék ki a fejükből
Uniós források

Figyelmeztették Brüsszelből az összes tagállamot, hogy ezt nagyon gyorsan verjék ki a fejükből

Az Európai Bizottság arra figyelmezteti a tagállamokat, hogy az iráni háború nyomán megugrott energiaárak ellensúlyozására bevezetett túlzott mértékű állami támogatások költségvetési válságba sodorhatják az uniót. Brüsszel célzott, átmeneti és mértéktartó intézkedéseket sürget, nehogy megismétlődjön a 2022-es forgatókönyv - jelentette a Financial Times.
Vállalati Energiamenedzsment 2026
Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

Az Irán elleni amerikai csapások mintegy 60 százalékkal emelték meg az európai olaj- és gázárakat, emellett felvetették a dízel- és kerozinhiány kockázatát. Az Európai Bizottság a tagállamokkal folytatott egyeztetéseken ragaszkodik ahhoz, hogy

az energiatámogatások, adócsökkentések és hatósági árak időben és mértékükben egyaránt korlátozottak legyenek.

Dan Jørgensen energiaügyi biztos szerint a Bizottság technikai segítséget nyújt az országoknak, amelynek célja, hogy a tagállamok a rendelkezésre álló költségvetési mozgásterükön belül alakítsák ki a szükséges eszközeiket.

Több tagállam – köztük Olaszország, Lengyelország és Spanyolország – máris csökkentette az üzemanyagadókat, mások pedig az uniós állami támogatásokra vonatkozó szabályok lazítását szorgalmazzák. Róma emellett a költségvetési korlátok enyhítését is kéri Brüsszeltől. Valdis Dombrovskis gazdasági biztos a pénzügyminisztereknek hangsúlyozta, hogy kizárólag koherens, rövid távú vészintézkedéseket szabad elfogadni. Amint arról elemzésünkben részletesen írtunk, a Covid-válság, az ukrajnai háború és a védelmi kiadások megugrása után ugyanis a kormányoknak jóval szűkebb a mozgástere.

Még több Uniós források

Cicaharc indult Ursula von der Leyen és az alelnöke között – mélyülő ellentét lehet a háttérben

Öt EU-tagállam fogott össze az éj leple alatt, kőkeményen megfizettetnék a háború nyerteseit

Dan Jørgensen kimondta: Európában a legrosszabb forgatókönyvre készülnek, valós veszély az üzemanyagok jegyrendszere

Az EU államadósság-rátája a 2019. év végi 77,8 százalékról 82,1 százalékra emelkedett a tavalyi harmadik negyedév végére.

Kapcsolódó cikkünk

Az energiapiaci sokk még sokáig velünk maradhat Európában, de a 2022-es válság közelébe sem jutunk el

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke szintén óvatosságra intett, hogy a határozatlan idejű, általános intézkedések kontraproduktívak lehetnek, mivel túlfűthetik a keresletet és felhajthatják az inflációt. Giancarlo Giorgetti olasz pénzügyminiszter szerint ugyanakkor "elkerülhetetlen", hogy Brüsszel engedékenyebben kezelje a GDP 3 százalékában maximált hiányszabályt. Olaszország 2025-ös deficitje már 3,1 százalékon áll, miután Róma meghosszabbította az üzemanyagokra vonatkozó "átmeneti" jövedékiadó-kedvezményt.

Ahogy arról is beszámoltunk a Németország, Spanyolország, Olaszország, Portugália és Ausztria pénzügyminiszterei közös levélben fordultak a Bizottsághoz.

Kapcsolódó cikkünk

Öt EU-tagállam fogott össze az éj leple alatt, kőkeményen megfizettetnék a háború nyerteseit

Ebben az energiacégek extraprofitját terhelő, uniós szintű különadó bevezetését sürgetik a 2022-es orosz–ukrán háború idején alkalmazott árampiaci bevételi korlát mintájára. Lengyelország eközben havi 370 millió eurós adókieséssel járó áfa- és jövedékiadó-csökkentést hajtott végre az üzemanyagoknál, aminek költségvetési terhét egy energiaipari extraprofitadóból ellentételeznék.

Az Európai Bizottság arra is figyelmeztetett, hogy az állami támogatásoknak összhangban kell maradniuk a zöld átállást célzó uniós szabályokkal, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függés csökkentésének követelményével. Jørgensen elismerte, hogy válsághelyzetben olykor olyan intézkedéseket is finanszírozni kell, amelyekre normális körülmények között nem kerülne sor. Kiemelte azonban, hogy ezeknek szigorúan rövid távú lépéseknek kell maradniuk.

Kapcsolódó cikkünk

Az EU energiaügyi biztosa szerint hosszú ideig tartó energiaellátási sokkra kell felkészülni

Rossz hír az autósoknak: hatalmas a drágulás a magyarok kedvenc nyaralóhelyén, az autópályákon nincs kegyelem

Dan Jørgensen kimondta: Európában a legrosszabb forgatókönyvre készülnek, valós veszély az üzemanyagok jegyrendszere

Vészjósló jóslatot mondott Magyarországról a hitelminősítő: súlyos válság kopogtathat az ajtónkon

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Csokinagyhatalmak

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek...

PR cikk

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Ez is érdekelhet
Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn
Súlyos jóslat érkezett a bolygó jövőjéről: kiderült, mikorra éri el az emberiség a kritikus végpontot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility