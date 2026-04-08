Bezárnák a „halál völgyét” Európa jövője előtt

Az Európai Bizottság 115 millió eurós kísérleti alap létrehozását javasolta az európai start-upok védelmi technológiai fejlesztéseinek gyorsított támogatására, amelynek köszönhetően
a pályázat benyújtásától a támogatás odaítéléséig eltelő idő négy hónapra csökkenhetne.
Az Ursula von der Leyen vezette Bizottság AGILE (Accelerating Groundbreaking Innovation for Defence in Europe) elnevezésű programja olyan kis- és középvállalkozásokat, start-upokat és scale-upokat céloz meg, amelyek mesterséges intelligenciával, drónokkal, robotikával, kvantumtechnológiával és kiberbiztonsággal foglalkoznak.
A meglévő gyakorlattal ellentétben ez nem követeli meg a vállalatoktól, hogy konzorciumokat alakítsanak a pályázáshoz, így jóval könnyebben juthatnak finanszírozáshoz.
A Bizottság a működő prototípus és a bevethető képesség közötti szakadékot egyenesen „az innováció halálvölgyeként” jellemzi, és az AGILE célja éppen ennek a megszüntetése lenne. Akár 100%-os költségtérítést és egy visszamenőleges záradékot kínálva, amely lehetővé teszi a cégek számára, hogy a pályázati felhívás lezárását megelőző három hónapban felmerült költségeket is visszaigényeljék.
A jelenlegi állás szerint várhatóan 20–30 projekt kap támogatást, és ezeket a technológiákat már három éven belül a védelmi erőknél is bevezethetik.
Az AGILE effektíve az alapvető kutatás-fejlesztést fedező Európai Védelmi Alap, valamint a nagyléptékű beszerzéseket összefogni kívánó Európai Védelmi Ipari Program között helyezkedne el.
A Bizottság szerint 2027-től indulhatna meg a projekt, amennyiben az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő Tanács is jóváhagyják.
Címlapkép forrása: EU
