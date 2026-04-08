Bezárnák a „halál völgyét” Európa jövője előtt
Százmilliós kísérleti alapot hoz létre az Európai Unió, amelynek célja, hogy a védelmi képességek előmozdítására vállalkozó innovátorok ne essenek finanszírozási csapdába. Az AGILE program sokkal könnyebb pályázási lehetőségeket biztosít, és a nem várt költségek megtérítésére is lenne benne mozgástér, így sokkal kisebb kockázattal tudnának belevágni az olyan technológiák kidolgozásába, amelyektől az EU a biztonsági hátrányainak ledolgozását reméli.
AgroFuture 2026
Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.
Az Európai Bizottság 115 millió eurós kísérleti alap létrehozását javasolta az európai start-upok védelmi technológiai fejlesztéseinek gyorsított támogatására, amelynek köszönhetően

a pályázat benyújtásától a támogatás odaítéléséig eltelő idő négy hónapra csökkenhetne.

Az Ursula von der Leyen vezette Bizottság AGILE (Accelerating Groundbreaking Innovation for Defence in Europe) elnevezésű programja olyan kis- és középvállalkozásokat, start-upokat és scale-upokat céloz meg, amelyek mesterséges intelligenciával, drónokkal, robotikával, kvantumtechnológiával és kiberbiztonsággal foglalkoznak.

A meglévő gyakorlattal ellentétben ez nem követeli meg a vállalatoktól, hogy konzorciumokat alakítsanak a pályázáshoz, így jóval könnyebben juthatnak finanszírozáshoz.

A Bizottság a működő prototípus és a bevethető képesség közötti szakadékot egyenesen „az innováció halálvölgyeként” jellemzi, és az AGILE célja éppen ennek a megszüntetése lenne. Akár 100%-os költségtérítést és egy visszamenőleges záradékot kínálva, amely lehetővé teszi a cégek számára, hogy a pályázati felhívás lezárását megelőző három hónapban felmerült költségeket is visszaigényeljék.

A jelenlegi állás szerint várhatóan 20–30 projekt kap támogatást, és ezeket a technológiákat már három éven belül a védelmi erőknél is bevezethetik.

Az AGILE effektíve az alapvető kutatás-fejlesztést fedező Európai Védelmi Alap, valamint a nagyléptékű beszerzéseket összefogni kívánó Európai Védelmi Ipari Program között helyezkedne el.

A Bizottság szerint 2027-től indulhatna meg a projekt, amennyiben az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő Tanács is jóváhagyják.

