Brüsszel új gyárgyarmatot csinálhat a világ legnépesebb vidékéből

Az Irán körüli háború és a Hormuzi-szoros lezárása újra rámutatott India gazdasági sérülékenységeire, hiszen az ország erősen függ a nyersolaj- és finomított termékimporttól, ami különösen érzékennyé teszi az energiasokkokra – írja a Bruegel szakértője, Alicia García-Herrero.
A spanyol közgazdász azzal érvel, hogy ez a függőség tovább gyengítette az indiai rúpiát, amely már a 2024 júniusi nemzeti választások óta tőkekiáramlással küzd, és az emelkedő energiaimport-költségek növelik a folyó fizetési mérleg hiányát, miközben a jegybank kénytelen beavatkozni a zuhanó valuta stabilizálása érdekében.
Elmondása szerint a probléma tartós megoldása csak az lehet, ha India nagyobb arányban állítja elő a szükséges termékeket, vagyis megerősíti ipari és feldolgozóipari bázisát.
India számára egy régóta nehéz feladatot kellene megoldani, és ehhez meglátása szerint több közvetlen külföldi befektetést kell bevonzania, különösen a feldolgozóiparba.
Ez annál is sürgetőbb, mert India gazdasági helyzete éppen azt követően romlott, hogy az Európai Unióval közel két évtizedes tárgyalássorozat után – ahogy arról mi is részletesen beszámoltunk – idén január végén szabadkereskedelmi megállapodást kötött.
Az EU–India FTA számos termék esetében liberalizálta a vámokat, lehetőségeket teremtve például az autóipar, a gyógyszeripar és a digitális szektor számára. Bár az indiai textilipari exportőrök és az európai autógyártók számára ez kézzelfogható előnyöket hoz, India mélyebb gazdasági problémáira – különösen a magas olajimport okozta külső egyensúlyi nyomásra – önmagában nem jelent megoldást.
India feldolgozóipara globális szinten mindössze 2,8%-os részesedéssel bír, szemben Kína közel 30%-ával.
Eközben évente 8–10 millió fiatal lép be a munkaerőpiacra, miközben a formális ipari foglalkoztatás alig bővül, és a munkaerő több mint fele továbbra is az alacsony termelékenységű mezőgazdaságban dolgozik. A szakértő szerint a szerkezet nem képes elegendő, magas hozzáadott értékű munkahelyet teremteni, ami hosszabb távon társadalmi és gazdasági feszültségeket generálhat.
Elmondása szerint mindez arra mutat rá, mennyire kulcsfontosságú lenne a külföldi működőtőke beáramlása, Indiának azonban komoly problémákkal küzd ezen a téren. Míg a mintegy 100 millió lakosú Vietnám esetében az FDI a GDP 4,2%-át teszi ki, Indiában ez az arány 1% alatt marad.
Ennek oka többek között az infrastruktúra hiányossága, a merev munkaerőpiac, az exportorientált termelést akadályozó vámok, valamint az a tény, hogy India 2016 és 2018 között egyoldalúan több mint 70 kétoldalú beruházásvédelmi egyezményt mondott fel.
Kutatások szerint ez a lépés több mint 30%-kal csökkentette a működőtőke-beáramlást, ami különösen visszatartó egy 20 éves időtávban gondolkodó európai beruházó számára.
García-Herrero érvelése szerint az Európai Uniónak közvetlen önérdeke fűződik a helyzet javításához.
A torzító offshore pénzügyi központokon keresztüli tőkeáramlások kiszűrésével az EU már most India legnagyobb valódi befektetője, ami jó részben annak köszönhető, hogy az európai vállalatok Kína kockázatainak csökkentése érdekében alternatív helyszíneket keresnek. India mérete, angol nyelvű környezete, fiatal munkaereje és növekvő középosztálya miatt ideális célpont lehetne, de ehhez a befektetési környezet kiszámíthatóságát is garantálni kellene.
A jelenlegi szabadkereskedelmi megállapodás azonban éppen ezen a ponton hiányos, ugyanis nem tartalmaz kötelezettségvállalásokat a feldolgozóipari beruházások piacra jutására vonatkozóan, és ezt a kérdést egy úgynevezett „randevú klauzulával” halasztotta, amely két éven belül ígér további tárgyalásokat.
A párhuzamos beruházásvédelmi megállapodás szintén befejezetlen. Pedig éppen ez lenne az a keret, amely garantálná a tisztességes bánásmódot, a kisajátítás elleni védelmet és a befektetések megtérülésének szabad átutalását. India új mintaszerződése és a WTO 127 ország által már aláírt beruházásösztönzési megállapodásához való csatlakozás fontos jelzést adhatna, de a valódi áttöréshez konkrét, jogilag kikényszeríthető kötelezettségek kellenek.
García-Herrero szerint a feldolgozóipari FDI az az eszköz, amely az ország mindhárom legfontosabb problémájára választ adhat:
- devizabevételt termel,
- munkahelyeket hoz létre, és
- csökkenti az importfüggőséget.
Az EU–India kereskedelmi együttműködés fontos első lépés volt, de a szakértő meglátása szerint valódi fordulatot csak a beruházási megállapodás hozhat. Úgy véli
nem szabad hagyni, hogy ezt mellékes kérdésként kezeljék, hanem a kétoldalú kapcsolatok kulcselemeként.
Súlyos ellentmondás az iráni tűzszünetben: hiába az ígéret, nem indultak meg a hajók
800 hajó vesztegel a Perzsa-öbölben.
Riasztó tünetek terjednek a fiatalok között, példátlan lépésre szánta el magát egy európai ország
15 év alatt jön a tiltás.
Régiós versenyfutás: milyen mutatók döntik el Budapest helyét az irodapiaci térképen?
Az iO partners szakértőit, Tuza Rita, MRICS-t és Furulyás Ferencet kérdeztük.
Elképesztő számok láttak napvilágot, brutálisan megugrott a kereslet a világ egyik legértékesebb erőforrása iránt
Megszólalt a szakmai szervezet.
Megszólalt Oroszország a háborúról: "megsemmisítő vereség" született, nincs katonai megoldás
Moszkva szerint így nem lehet helyreállítani a rendet.
Mégis inkább itthon akarsz szavazni? Akkor sietned kell!
Délutánig lehet kérni a törlést a külképviseleti névjegyzékből.
Kallas: a szakadék legszélén álltunk
Az EU vezetői mindent megpróbálnak azért, hogy ne kerüljünk megint oda.
Felvételek bizonyítják: kilőtte Ukrajna az RBS 15-öst
Ez az első dokumentált bevetése a fegyvernek.
Miért nem lehet amerikai sport típusú az európai futball?
Legutóbbi írásom kapcsán felmerült, hogy ugyan miért ne lehetne az európai futball is olyan, mint az NFL vagy egyéb más amerikai sportágak, amelyek a csapatok... The post Miért nem lehet amerika
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Ömlenek a külföldi alapanyagok: miből vásárol be Magyarország?
Import és az export: élelmiszeripari sikerek és kudarcok a keddi Checklistben.
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.