Kallas: a szakadék legszélén álltunk
Megtörték a csendet az Európai Unió vezető tisztviselői, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette az iráni tűzszünetet és a megállapodás két héten belüli tisztázását a Hormuzi-szoros újranyitásáról. Az EU külügyi főképviselője a pakisztáni vezetéssel egyeztetett, akinek megköszönte közbenjárását, és a Bizottságot vezető Ursula von der Leyen, valamint a tagállamokat tömörítő Tanács elnöke, António Costa is a fenntartható béke fontosságát hangsúlyozta.

Az Európai Bizottság külkapcsolatokért felelős alelnöke, Kaja Kallas a közösségi médiában tett bejegyzésében beszélt arról, hogy mekkora fellélegzést jelentenek a fejlemények:

Az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti megállapodás hetekig tartó feszültségnövekedés után egy lépést jelent a szakadék széléről való visszalépés felé.

Ez a lépés régóta várt lehetőséget teremt a fenyegetések enyhítésére, a rakétatámadások leállítására, a hajózás újraindítására, valamint teret biztosít a diplomáciának egy tartós megállapodás elérése érdekében. A Hormuzi-szorosnak ismét átjárhatóvá kell válnia.

Kallas elmondta, hogy beszélt a pakisztáni külügyminiszterrel, és megköszönte neki, hogy elérte ezt az első megállapodást. Hangsúlyozta, hogy

a „közvetítés kapujának” nyitva kell maradnia, mivel a háború alapvető okai továbbra is megoldatlanok.

Elmondása szerint az EU készen áll ezeknek az erőfeszítéseknek a támogatására, és legközelebb Szaúd-Arábiában folytatják a tárgyalásokat.

Kallas mellett az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is a közösségi médiában közölte, hogy a megállapodás nagyon fontos lépés a feszültség enyhítése felé, és ráerősített arra is, hogy egy tartós megoldás érdekében mindenképpen folytatni kell a tárgyalásokat.

Mellettük António Costa, az Európai Tanács elnöke valamennyi felet – Trumpra is utalva – a feltételek betartására szólította fel, kiemelve, hogy

csak így lehet „fenntartható békét elérni a térségben”.

Címlapkép forrása: EU

