Sosem látott lépésre szánta el magát Ursula von der Leyen: gigantikus megavállalatok születhetnek a szemünk láttára
Sosem látott lépésre szánta el magát Ursula von der Leyen: gigantikus megavállalatok születhetnek a szemünk láttára

Az Európai Bizottság tervezett fúziókontroll-reformja kapcsán egyre többen figyelmeztetnek egy új kockázatra. A vállalatok a reziliencia, azaz az ellenálló képesség fogalmára hivatkozva próbálhatnak meg olyan fúziókat keresztülvinni, amelyeket a versenyjogi szabályok normál esetben megakadályoznának – számolt be a Politico.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra utasította Teresa Ribera versenyügyi biztost, hogy

még ebben a hónapban dolgozzon ki javaslatot a fúziókontroll-rendszer átalakítására, hogy az uniós vállalatok globális szinten is felvehessék a versenyt amerikai és kínai riválisaikkal.

Ez a törekvés egybevág Mario Draghi korábbi olasz miniszterelnök, az Európai Központi Bank egykori elnökének tavaly közzétett versenyképességi jelentésének szellemiségével. Von der Leyen azt szeretné elérni, hogy a fúziók elbírálásánál a versenyre és az innovációra gyakorolt hatás mellett az ellátási láncok rezilienciája is egyenrangú szemponttá váljon.

Az üzleti szféra máris megérezte a lehetőséget, a fúziós ambíciókat dédelgető cégvezetők drága tanácsadókat bíznak meg azzal, hogy tranzakciós terveiket a reziliencia narratívájába csomagolják. A kritikusok, köztük több versenyhatósági tisztviselő szerint azonban ez a szempont könnyen a versenykorlátozó ügyletek igazolásának eszközévé válhat.

Valós a kockázata annak, hogy a rezilienciára való hivatkozás puszta zöldrefestéssé válik

– figyelmeztetett Tommaso Valletti, az EU korábbi versenyügyi vezető közgazdásza. Véleménye szerint az ellenálló képesség a diverzifikációból és a redundanciából fakad. Vagyis a kevesebb piaci szereplő nem csökkenti, hanem éppen ellenkezőleg: növeli a kiszolgáltatottságot.

Az Európai Bizottság Versenyügyi Főigazgatóságán egyelőre nem született döntés arról, hogy az ellenálló képességet pontosan hogyan értékelnék a fúziós eljárások során.

Guillaume Loriot, a fúziós ügyekért felelős főigazgató-helyettes februárban, az OECD egyik párizsi rendezvényén úgy fogalmazott: „még mindig több a kérdés, mint a válasz.” Loriot-ra ugyanakkor komoly nyomás nehezedik, mivel áprilisra el kell készülnie az új iránymutatások első tervezetének.

A lazább fúziókontrollt Berlin és Párizs támogatja, nagyvállalati nyomásra az „európai bajnokok” létrehozása érdekében, miközben Finnország vezetésével kilenc kisebb tagállam ezt elutasítja, mondván: az EU ereje a versenyen alapuló belső piacból fakad, nem mesterségesen felépített óriáscégekből.

Teresa Ribera szűkítené a „reziliencia” indok használatát, főként olyan fúziókra korlátozva, amelyek globálisan dominált piacokon erős európai szereplőt hoznak létre – például az Airbus, Leonardo és Thales közös műholdas projektje az SpaceX ellenében. Az ügylet még vizsgálat alatt áll, és versenytársi kritikát is kapott, miközben a védelmi fúziók általában kedvezőbb megítélés alá eshetnek az ellátásbiztonságra hivatkozva.

