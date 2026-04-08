Váratlan szigorítás készülődik a háttérben: népszerű autómodellek tűnhetnek el örökre Európa útjairól

A gazdasági lap interjút készített Andrew Puzderrel, az Egyesült Államok Európai Unióhoz delegált nagykövetével. A diplomata hangsúlyozta, hogy
az uniós biztonsági előírások tervezett módosítása sértheti a kereskedelmi megállapodás szellemét.
Egy ilyen lépés ugyanis szerinte teljesen ellehetetlenítené bizonyos amerikai gépjárművek európai értékesítését. Az érintett járművek között szerepel a Ford F-150, a Chevy Silverado és a Ram 1500 is.
A Reuters hírügynökség egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni a Financial Times értesüléseit.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Sjoerd van der Wal/Getty Images
