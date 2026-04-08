Váratlan szigorítás készülődik a háttérben: népszerű autómodellek tűnhetnek el örökre Európa útjairól

Az amerikai autógyártók azzal vádolják Brüsszelt, hogy megakadályozza a legnagyobb pickup modelljeik európai piacra jutását – írta szerdán a Financial Times.

A gazdasági lap interjút készített Andrew Puzderrel, az Egyesült Államok Európai Unióhoz delegált nagykövetével. A diplomata hangsúlyozta, hogy

az uniós biztonsági előírások tervezett módosítása sértheti a kereskedelmi megállapodás szellemét.

Egy ilyen lépés ugyanis szerinte teljesen ellehetetlenítené bizonyos amerikai gépjárművek európai értékesítését. Az érintett járművek között szerepel a Ford F-150, a Chevy Silverado és a Ram 1500 is.

A Reuters hírügynökség egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni a Financial Times értesüléseit.

