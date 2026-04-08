  • Megjelenítés
Váratlan szigorítás készülődik a háttérben: népszerű autómodellek tűnhetnek el örökre Európa útjairól
Uniós források

Váratlan szigorítás készülődik a háttérben: népszerű autómodellek tűnhetnek el örökre Európa útjairól

Portfolio
Az amerikai autógyártók azzal vádolják Brüsszelt, hogy megakadályozza a legnagyobb pickup modelljeik európai piacra jutását – írta szerdán a Financial Times.

A gazdasági lap interjút készített Andrew Puzderrel, az Egyesült Államok Európai Unióhoz delegált nagykövetével. A diplomata hangsúlyozta, hogy

az uniós biztonsági előírások tervezett módosítása sértheti a kereskedelmi megállapodás szellemét.

Egy ilyen lépés ugyanis szerinte teljesen ellehetetlenítené bizonyos amerikai gépjárművek európai értékesítését. Az érintett járművek között szerepel a Ford F-150, a Chevy Silverado és a Ram 1500 is.

A Reuters hírügynökség egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni a Financial Times értesüléseit.

Még több Uniós források

Éket vernek Brüsszelben az amerikai megállapodások közé

Barátság vezeték: titokzatoskodás indult Brüsszelben, de a misztikus missziót cáfolták

Az európai bioipar üzeni: jó lenne, de még radikálisabb lépésekre várnak Brüsszeltől

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Sjoerd van der Wal/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

Holdblog

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ma dől el a háború folytatása: Amerika pusztító csapásra készül, Trump civilizációs pusztítással fenyeget - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre
Megtáltosodott a forint estére, több mint egyhavi csúcsra erősödött
Barátság vezeték: titokzatoskodás indult Brüsszelben, de a misztikus missziót cáfolták
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility