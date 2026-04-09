Egyelőre nem mutatja be az Európai Unió annak a jogszabálynak a tervezetét, amely részletes menetrendet szabna a tagállamoknak, hogy 2027 végéig teljesen leváljanak a vezetékes orosz olajról, amelynek importjára teljes körű uniós tilalmat vezetnének be. Eredetileg az érintett országoknak – így leginkább Magyarországnak és Szlovákiának – március 1-ig kellett volna elkészíteniük leválási tervüket. Orbán Viktor miniszterelnök a Portfolio kérdésére a márciusi uniós csúcson már jelezte, hogy a magyar kormány nem ad le ilyet.

A bizottsági halasztás közvetlen oka az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokádja miatt megugró olajár. Bár a kéthetes tűzszünet bejelentése után némileg csökkentek az árak, Brüsszel nem akarja lezárni az utolsó megmaradt orosz olajforrást sem, mert az ellátási helyzet továbbra is bizonytalan.

Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság most időben eltolta a tervet, amelyet eredetileg április közepén akart előterjeszteni.

A tervezett szabályozás újdonsága az lett volna, hogy nem szankciós formában, hanem rendes uniós jogszabályként tiltotta volna meg az orosz olaj behozatalát. Ennek nagy jelentősége van, mert míg a szankciókat félévente egyhangúlag meg kell hosszabbítani, egy ilyen rendeletet minősített többséggel is el lehet fogadni, tehát Magyarország és Szlovákia vétója nélkül is átmehetett volna. Vagyis a Bizottság éppen azt a kiskaput akarta bezárni, amelyen keresztül a két ország továbbra is orosz olajat vásárolhat a Barátság vezetéken.

A Handelsblatt által látott tervezet tartalmazna egy válsághelyzeti biztosítékot is: ha egy vagy több tagállam ellátásbiztonsága súlyosan veszélybe kerül, a Bizottság ideiglenesen engedélyezhette volna az importtilalom felfüggesztését.

Az új helyzet egyértelműen erősíti Magyarország és Szlovákia pozícióját: a két ország továbbra is a Barátság vezetéken érkező olajra támaszkodna, amely orosz légicsapások miatt megsérült, ezért most nem tud szállítani. Brüsszel és António Costa is felajánlotta, hogy Magyarország ellenőrizheti a javításokat, sőt egy külön munkacsoport is készen áll a segítségre, de Orbán Viktor a márciusi uniós csúcson a helyreállítás ügyét összekötötte az Ukrajnának már jóváhagyott milliárdos támogatások felszabadításával, így a tárgyalás eredmény nélkül zárult. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön elítélte a zsarolást, de jelezte, hogy országa kész a vezeték helyreállítására.

A rendeletet viszont nem véglegesen ejti az Európai Bizottság, miután január végén az uniós tagállamok megszavazták a tilalmat, csak a határidő tolódhat ki az orosz olajról való leválásra.

