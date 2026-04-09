Megbénult a világ olajellátásának ötöde: megnyílt az út a rettegett különadó előtt

Dombrovskis csütörtökön, az Európai Parlamentben tartott meghallgatásán közölte, hogy

semmi sem akadályozza a tagállamokat az energiacégekre kivetett különadók alkalmazásában.

A lett biztos hozzátette, hogy Brüsszel jelenleg egy koordinált európai megközelítés lehetőségét vizsgálja. A nyilatkozat előzménye egy közös levél volt, amelyben Ausztria, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország arra kérte a Bizottságot, hogy gondoskodjon az energiaválságból származó többletnyereségek igazságos elosztásáról. Az üzemanyagárak azt követően szöktek az egekbe, hogy Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen a világ olaj- és gázellátásának húsz százaléka halad át.

Az extraprofitadó bevezetése nem lenne példátlan az Európai Unióban: Brüsszel 2022-ben, az orosz-ukrán háború kitörésekor már alkalmazott egy hasonló ideiglenes intézkedést.

Az Európai Bizottság jelenleg egy újabb intézkedéscsomagot is előkészít, ami többek között a villamos energia kedvezőbb adóztatását irányozza elő a fosszilis tüzelőanyagokkal szemben. Emellett módosítanák a kibocsátáskereskedelmi rendszert (ETS) is, hogy féken tartsák a szén-dioxid-kvóták árát.

A közel-keleti konfliktus gazdasági hatásai a Bizottság májusi gazdasági előrejelzésének fókuszába kerülnek. Dombrovskis többször is figyelmeztetett arra, hogy az uniós növekedési kilátásokat akár 0,6 százalékponttal is lefelé módosíthatják az idei és a jövő évre vonatkozóan. A biztos szerint a háború "a globális energiapiac történetének egyik legnagyobb, ellátási láncokat érintő zavarát" idézte elő.

A biztos ugyanakkor óvatosságra intett a fiskális mozgástér tekintetében is: kiemelte, hogy a tagállamok államháztartásai jelenleg sokkal nagyobb nyomás alatt állnak, mint a korábbi válságok idején. Magasabb a költségvetési hiány és az államadósság szintje, kedvezőtlenebb a kamatkörnyezet, ráadásul sürgető feladat a védelmi kiadások növelése is. Éppen ezért hangsúlyozta, hogy az esetleges energiaadó-csökkentéseknek ideiglenesnek kell maradniuk, nehogy tartósan csorbuljon a jövőbeli költségvetések bevételi oldala.

