Megkongatták a vészharangot: a lakosság fizetheti meg az új brüsszeli energiaterv árát
Uniós források

Megkongatták a vészharangot: a lakosság fizetheti meg az új brüsszeli energiaterv árát

A francia energiaszabályozó hatóság (CRE) elnöke szerint az Európai Bizottság villamosenergia-hálózati javaslatcsomagjának egyes elemei veszélyesek, és alapjaiban változtatnák meg az uniós hálózatfejlesztés eddigi logikáját, miközben az árát végső soron a tagállamok fogyasztói viselnék a rendszerhasználati díjakon keresztül - írja a Montel.
Emmanuelle Wargon, aki egyben az uniós energiaszabályozókat összefogó testület, az ACER vezetője is, csütörtökön egy parlamenti meghallgatáson fejtette ki aggályait a brüsszeli javaslatokkal kapcsolatban.

A tervezet nem egyszerűen egy program, hanem paradigmaváltás

- emelte ki.

Különösen veszélyesnek minősítette azt a kitételt, amely szerint

az Európai Bizottság akkor is jóváhagyhatna egy határkeresztező rendszerösszekötő projektet, ha azt valamelyik érintett ország szabályozó hatósága elutasítja.

Rámutatott, hogy az ilyen beruházások költségeit végső soron a tagállamok fogyasztói viselnék a rendszerhasználati díjakon keresztül.

Wargon élesen bírálta a szűk keresztmetszetek kezeléséből származó bevételek felhasználására vonatkozó bizottsági elképzeléseket is. Jelenleg ezeken a bevételeken az érintett két ország osztozik, és hazai hálózatfejlesztésre, illetve a rendszerhasználati díjak csökkentésére fordítják. A Bizottság javaslata szerint viszont

ezen összegek egy részét egy közös uniós alapba kellene helyezni.

Ebből az alapból pedig Európa más pontjain lévő rendszerösszekötőket finanszíroznának. "Valóban felmerül a kérdés, hogy ki fizet és ki profitál" - fogalmazott a hatóság elnöke.

A CRE elnöke a központosított hálózattervezésre való átállást is túlzottan ambiciózusnak tartja. Hangsúlyozta, hogy a jövőben mindenképpen több forgatókönyvvel kellene dolgozni.

Wargon nem az egyetlen, aki fenntartásokkal fogadta a javaslatcsomagot. A múlt hónapban Svédország azzal fenyegetőzött, hogy felfüggeszt minden új határkeresztező rendszerösszekötő-beruházást, ha a Bizottság nem módosítja a tervezetét. A svéd kifogás az átviteli rendszerirányítók határkeresztező kapacitásokból származó bevételeinek felhasználására vonatkozott. Dan Jørgensen uniós energiabiztos ugyanakkor védelmébe vette a központosítottabb és összehangoltabb hálózattervezési megközelítést.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

