Évtizedekre határozhatja meg a választás Magyarország sorsát, de nyertestől függetlenül nehéz lesz az irányváltás

Márciusban jelent meg egy jelentése arról, milyen hatásai lehetnek Magyarország gazdaságára a vasárnapi választás eredménye. Ebben úgy fogalmazott, hogy bizonytalan a kimenetel. Tovább is így látja?

Nyilván, ha valamerre elmozdult az inga, akkor inkább az irányba, hogy ma valószínűbbnek tűnik egy Tisza-győzelem. Nem politikai elemző vagyok, de alapvetően úgy néz ki, hogy március óta kevés ügy kedvez a Fidesznek, és a legfrissebb közvélemény-kutatások meg mandátumbecslések már egy elég nagyarányú győzelmet jósolnak a Tiszának. Valamennyire azt látom én is, hogy a piacok is inkább ezt árazzák, mintsem a Fidesz újrázását.

Igen, a Tisza-bettel a Portfóliónál is több ízben foglalkoztunk, mégis maradjunk első körben a kormány győzelménél. Elemzésében az az egyik következtetés, hogy egy következő Fidesz-kormány kitartana a jelenlegi gazdasági modellje mellett. Mit gondol, ez lenne a legreálisabb forgatókönyv, vagy esetleg rákényszerülnének a változtatásra?

Az a kérdés, hogy milyen szempontból változtatna. A jelentésemben azt a modellt írom le, ami arra épült, hogy elérjék a teljes foglalkoztatást. Ehhez a fő eszköz az volt, hogy bevonzanak működőtőkét, amivel sikerült egyrészt a munkanélküliséget is lenyomni, másrészt a munkaerőpiaci részvétel arányát is felnyomni. Ez meglátszott a bérnövekedésben, meglátszott a gazdasági növekedésben, elég jó kimenetele lett ennek.

Azonban mostanra, mivel effektíve elértük a magyar munkaerőpiac – mondjuk úgy – strukturális határait, innen várni nagyarányú lökést a magyar gazdaságnak vagy a modell felpörgését, nem tudom, hogy mire alapozva lehetne. Ugyanakkor azt sem látom, hogy innen nagyon el tervezne mozdulni a kormánypárt.

Nyilván itt kicsit információdeficitben vagyunk, mert a kampányt is inkább külpolitikai kérdésekre fűzték fel, tehát nem teljesen világos, hogy mi az elképzelésük a következő négy évre belpolitikai kérdésekben. Én azt gondolnám, hogy előbb-utóbb kell hozni egy döntést arról, hogy mi legyen az út a jövőben, de még nem látom, hogy ez megtörtént volna.

Valószínűleg még ha nyer is a Fidesz, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nem marad pozícióban, úgyhogy egy új szereplővel vágnának neki a gazdaság fellendítésének, de nem világos, hogy kivel. Plusz hozzájön ehhez az egész kérdéskörhöz az, hogy van egy makrokörnyezet, hiszen egyfelől az EU-nak egyfajta válságát éljük meg napjainkban, és akármennyire is kifelé beszél innen a mostani kormány, mégiscsak az Európai Unióhoz tartozunk, és egy erős, sikeres EU hozzájárulna egy sikeres Magyarországhoz.

Másfelől az egészre ráülnek a folyamatos „fekete hattyúk”, most kifejezetten az iráni krízis, aminél nehéz látni, hogy tényleg vége lesz-e, és hogy mikor. Legalábbis a jelenlegi amerikai kormányzat nem segít abban, hogy itt tisztán lássunk.

Úgyhogy nagyon sok a kérdőjel ezzel kapcsolatban, de kifejezetten a mostani kormánytól nem látom annyira az elhatározást arra, hogy megpróbálja ezt a modellt, amit választott, átalakítani vagy új életet lehelni bele.

A sok bizonytalanság ellenére érdemes azzal is számolni, hogy a következő időszak inkább egy nyugodtabb, kiszámíthatóbb pálya felé mozdul, és összességében kedvezően alakul az Európai Unió, valamint benne Magyarország számára is. Akkor meddig, vagy mennyire lehet fenntartható mégis ez a modell, mit jelent ez Magyarország gazdasága számára rövid és hosszú távon?

Részben ezt is meghatározza a nemzetközi környezet. Kicsit azt látjuk, hogy a kormány feltette a zsetonjait, leginkább az elektromobilitásra. Gyakorlatilag a német és kínai tőke egyfajta násza alakult ki a magyar gazdaságban, kifejezetten ezen a téren. Ha azt feltételezzük, hogy jobb irányba mozdulnak el a dolgok, azt is feltételeznénk, hogy a német gazdaság jobban fog menni, de jelenlegi állapotában nehéz azt mondani túl nagy magabiztossággal, hogy Németországban nagy fellendülés lehet rövid időn belül, ami nyilván nem segít a növekedésen.

Az is látszik, hogy azok az elektromos autók és akkumulátortípusok, amelyek gyártása Magyarországon koncentrálódik, nem a piac legdinamikusabban bővülő szegmenseit célozzák. Ennek hiányában még egy kedvezőbb forgatókönyv esetén is inkább az tűnik reálisnak, hogy a régió alsó sávjában maradunk. Még ha a kereslet kifejezetten ezek iránt a termékek iránt erősödne, vagy a fókusz részben olyan szegmensek felé tolódna, ahol Magyarországnak van jelenléte, akkor sem valószínű, hogy a jelenlegi ipari modell keretei között elérhető lenne a régióból felfelé kiugró teljesítmény.

Vannak olyan országok a térségben, mondjuk Csehország és Lengyelország, amelyek jelen állás szerint más ligában játszanak, itt nem ugyanaz a mintázat, mint Magyarországon. Látható, hogy miközben sikerült jelentős külföldi működőtőkét bevonzani, a humán tőkébe irányuló beruházások elmaradtak vagy stagnáltak. Ez pedig kulcsfontosságú tényezője lenne annak, hogy közép- és hosszú távon magasabb növekedési pályára álljon a gazdaság.

Ugyanebben az ok-okozati sávban helyezkedik el az is, hogy egyszerűen nem volt igazi próbálkozás arra, hogy hazai szereplők feljebb lépjenek az értékláncokban. Ezekben alapvetően tier 2-, tier 3-as beszállítók tudnak lenni a magyar cégek, és nem volt komoly kísérlet arra, hogy a kormányzat valamilyen segítséggel változtasson ezen.

Miután nem fektettek például oktatásba, nem is biztos, hogy létezik az a fajta szakértői háttér vagy egyszerűen munkavállalói tömeg, amely hirtelen fel tudja venni a megfelelő embereket, hogyha ezt a szintbeli lépést fölfelé meg akarja tenni valaki.

Az elmúlt 16 év kormányzása ért el sikereket, de azt gondolom, hogy kicsit bele is zárta Magyarországot ebbe a helyzetbe, és ez nem egy olyan dolog, amiből túl gyorsan ki lehetne mozdulni.

Ez nyilván valamennyire meghatározza egy esetleges kormányváltásnak is az útját, de térjünk is át a Tisza Pártra. A programjuk és kommunikációjuk alapján mire lehet számítani egy Tisza-győzelem esetén? Milyen gyorsan lehetne érezhető változást elérni, a gazdaság megmozgatására használható tőke milyen gyorsan áramolhatna be, mit érdemes kiemelni?

Ezt ketté szedném. Van egy dimenzió, amiben, ha úgy tetszik, egyfajta radikális szakítás lesz egy potenciális Tisza-kormányban, ha nem is az elmúlt 16 év, de mondjuk az elmúlt 5–10 év politikájával mindenképpen, és ez a külkapcsolatok.

Az elmúlt időszakot egy markáns keleti nyitás jellemezte, Oroszországgal ápolt viszonylag szoros kapcsolatokkal, miközben az Európai Unióval – különösen az Európai Bizottsággal, illetve a kormány szóhasználatában „Brüsszellel” – kifejezetten feszült volt a viszony. Ebben a tekintetben valószínűsíthető egy határozott irányváltás: a kapcsolatok normalizálása reális lehetőség, és egyben kifejezetten indokolt lépés is.

Nyilván beszéltünk a strukturális problémáiról a magyar gazdaságnak, de az, hogy ennyire lefelé kilógunk a régióból, főleg annak köszönhető – mert azért strukturális problémák máshol is vannak –, hogy nagyon nagy mennyiségű EU-s pénzt fagyasztottak be, amiből nem lehetett effektíve pörgetni a gazdaságot.

Én azt gondolom – a lengyel példából kiindulva is –, hogy gyors lépések lesznek.

Vannak bizonyos jogi korlátok, de én úgy látom, főleg mondjuk az elmúlt 1–2 évből kiindulva, hogy a Bizottság, ha az ő érdeke úgy kívánja, akkor akár hajlandó az EU-s szabályokat is rugalmasan kezelni, és úgy eljárni, ahogy nekik tetszik. Szerintem az nem titok, hogy a Bizottság biztos sokkal jobban örülne egy potenciális Tisza-kormánynak, mintsem egy következő Orbán-kormánynak. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy a magyar gazdaság hamar hozzájut ahhoz a pénzhez, amire egyébként nagyon is szüksége lenne.

A másik dimenzió inkább a belpolitikával kapcsolatos dolgok: ott egy magasabb arányú folytonosságot látok azzal, amit a Fidesz csinál és amit a Tisza tervez. Vannak nyilván változások, főleg ha mondjuk a Tisza programját nézzük, bár lehet, hogy nem ebből érdemes kiindulni, mert ott tényleg mindent megígértek.

Ha megnyerik a választást, akkor minden bizonnyal átvilágítják az állam működését, és így reálisabb képet kapnak arról, hogy valójában milyen mozgásterük van. Ugyanakkor az eddigi nyilatkozatok alapján sok elemet megtartanának, vagy csak mérsékelten alakítanának át abból, amit a Fidesz felépített, így éles szakításra nem számítok. Ez a gazdasági modellre is igaz lehet, már csak azért is, mert kérdéses, hogy egyáltalán mennyire lenne rövid távon lecserélhető.

Ha egyszer már ennyire mélyen benne van egy útban egy ország, nem lehet csak hirtelen azt mondani, hogy akkor mégsem akarunk elektromobilitást és nem akarunk összeszerelő üzem lenni, az nem megy egyik napról a másikra.

Azt a jelentésében is kiemeli, hogy azért optimista az, ami a Tisza programtervéből körvonalazódik. De ha mondjuk egy százalékos számot kéne így hozzárendelni, akkor mindaz, amit meg akarnak tartani, plusz amit ígérnek – nyugdíjkártya, további áfacsökkentések –, akkor ezt egy erősen vágyvezérelt dologként tudná jellemezni, vagy inkább arról van szó, hogy ez egy ilyen politikusi 10–20 százaléknyi „optimizmus” arról, hogy mi az, ami kiosztható?

Arról van szó, hogy nincs túl egyszerű helyzetben a költségvetés. 4,5–5 százalékos hiány volt tavaly, és idén magasabb lesz. Ehhez végül hozzátartozik, hogy az elsődleges egyenlege az államháztartásnak – tehát ha nem vesszük oda az államadósság költségeit – szufficites. Részben ezért is volt ilyen alacsony a növekedés. Egy nehéz költségvetési helyzetben van az ország, és ha megnézzük a Tisza tervét, nem túl sok elem van, ami a bevételi oldalt változtatja.

Van egy nagyon nagy és fontos elem, amit már érintettünk, ez az EU-s pénzek. Az biztos, hogy ad lényeges teret, bár abban sem vagyok biztos, hogy az EU-s pénzzel mondjuk nullára – sőt biztos vagyok benne, hogy még ezzel sem – érne vissza nullára a költségvetés. Tehát ha lettek volna EU-s pénzek, akkor sem lenne nullás a költségvetés.

Ezen felül vannak még ezek az állam optimálisabb működésével meg korrupcióval kapcsolatos megtakarítások, amelyeket pillanatnyilag nagyon nehéz megbecsülni, hogy mennyi megtakarítást eredményeznek.

Nemrég egy IT-szektorról szóló podcastban is szó volt ilyesmiről, és ott belsős információk alapján azt mondták, hogy 100 milliárd forint környékén lehet megtakarítani a „járadékvadászat” megszüntetésével. Nyilván ez csak az IT-szektor, de 100 milliárd forint nem jelentéktelen összeg. Egy tized százaléka a GDP-nek, így ha mindenhol sikerül ilyen arányban megtakarítani, azért ez szemmel látható, de még ezekkel is csak maximum odáig juthatnak, hogy nullás a költségvetés.

Ezen felül a Tisza programjában van jövedelemadó-csökkentés a medián alatt keresőknek, effektíve az alkalmazott emberek felének, ami nagyon költségesnek hangzik, és vannak a mostani kormánytól örökölt növekvő költségek.

Az otthonstart például még az elején fedezve volt a vagyonszerzési illeték befizetése miatt, de innentől kezdve alapvetően már csak költség lesz, és a nemzetközi pénzügyi helyzettől is függ, mennyire jelentős. Az anyáknak járó szja-kedvezmény évről évre bővülni fog, tehát itt is a kiadási oldalon látunk jelentős növekedést. bevételi oldalon pedig a program szerint is csökkenés lesz, és akkor nem beszéltünk azokról az ígéretekről, hogy helyrehozni az egészségügyet, helyrehozni az oktatást, ahol azért évtizedes hiánya van az odaáramló pénznek, tehát nagyon költséges vállalásokról van szó.

Nehéz százalékot mondani, hogy mennyit lehet betartani. Tényleg az kell, hogy átnézzék az állami költségvetés tételeit, de szerintem itt azért elég sok áldozatot kell majd hozni a program szempontjából, aminek nyilván megvan a maga politikai költsége vagy kockázata, de lényegében ez muszáj lesz. Főleg, ha a befektetői oldal bizalmát is el akarják nyerni.

Tehát az elmondása alapján még elméletileg is nagyon nehéz elképzelni, hogy új bevételi források behozása, létrehozása nélkül fedezni lehetne az ígéreteket belátható időn belül. Arra számít, hogy az ígéretek visszavételével, halasztásával fognak operálni, de arra nem lát esélyt, hogy újabb adókat akarnának bevezetni?

Abszolút nem. Ha megnézzük, kik a Tisza gazdasági, pénzügyi döntéshozói, azért inkább a piacbarát – nem a laissez-faire kapitalizmus –, de a kevésbé beavatkozó állam híveinek tűnnek. Nem hiszem, hogy most nagy étvágy van a magyar társadalomban több adó befizetésére, még ha csodálatos, nagyon nagy fejlődés lenne oktatásban és egészségügyben, akkor sem. Noha annyira nem nagy az átlagos adóteher, de politikailag egyszerűen nem lehetne eladni.

Ennek fényében én azt gondolom, hogy itt lesz egy újragondolása annak, hogy mi elérhető. Ezt emlékeim szerint meg is mondta a Tisza, hogy mondjuk októberig szeretnének végezni az átvilágítással, és akkor nyilatkoznak, hogy mit látnak egy reális négyéves ciklusra rávetíthető célnak. De abszolút: ha azt kéne megtippelni, hogy a bevételi oldalt fogják növelni vagy a kiadási oldalt csökkenteni, akkor az utóbbira tippelnék.

A részletek és a költségvetési mozgástér pontos ismerete nélkül nyilván nehéz előre jelezni, de a jelenlegi információk alapján mégis az a kérdés, hogy a lakosság mikor érezhetne érdemben pozitív fordulatot. Mikor jelenhetne ez meg például a reálbérek növekedésében, az infláció tartós megfékeződésében, vagy abban, hogy a gazdaság – és vele a forint – kevésbé lenne kiszolgáltatva a geopolitikai feszültségeknek és külső sokkoknak?

Van olyan elem, amely viszonylag gyorsan kedvező fordulatot hozhat. Ha sikerül visszaszerezni az uniós forrásokat, azok lehívását elég hamar el lehet kezdeni. Ezeket a pénzeket persze jellemzően nem lehet szabadon, bármire elkölteni, és nagy részük nem is olyan területekre megy, amelyek mély, strukturális változást hoznának, hanem inkább rövidebb távú programokra. Ettől még a hatásuk gyorsan látható lenne: mivel jelenleg valóban sok uniós pénz hiányzik a magyar gazdaságból, ez a GDP-növekedésben is megjelenne, és azt az emberek is érzékelhetnék.

A forinttal kapcsolatban – ahogy ön is utalt rá, és a Portfolio is sokat írt a Tisza-betről – én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része már beépült az árfolyamba. Ugyanakkor ha valóban azt mondanák, akár még október után is, hogy a ciklus végére el akarják érni a maastrichti kritériumokat, sőt esetleg az euró bevezetéséről is beszélnének, akkor a forint további erősödése is reális lehetőség lenne.

Ebben a pillanatban a forinttal és az inflációval kapcsolatban valóban nagyon nehéz jósolni, mert ezek erősen kitettek annak, hogy mi történik a Hormuzi-szoros körül. Ha viszont visszatérünk ahhoz a feltételezéshez, hogy ott megnyugszik a helyzet, akkor szerintem van tér az előrelépésre. Az uniós források esetében például lehetnek olyan rövid távú hatások, amelyeket az emberek viszonylag hamar megérezhetnek.

Sok más ígéret esetében viszont – például a korrupció visszaszorítása vagy a speciális szektorális adók kiszámíthatatlan alkalmazásának megszüntetése – inkább arról van szó, hogy ezek hosszabb távon építhetik vissza a bizalmat a magyar gazdaság iránt, és teremthetik meg azokat az ösztönzőket, amelyek új vállalkozások indulásához is kellenek. Ezekre valóban szüksége van a magyar gazdaságnak, a hatásuk azonban jóval lassabban jelentkezik, jellemzően bőven túl egy négyéves cikluson. Vagyis az ígéretek nagyobb része inkább hosszabb távon válhat kézzelfoghatóvá.

Ahogy említette ön is, hogy a maastrichti kritériumokat 2030-ra akarják elérni, és a Tisza szeretné bevezetni az eurót Magyarországon. Ez mikorra lehet reális az ön meglátása szerint?

Ha egy 2026-os győzelem után lesz egy második négyéves Tisza-ciklus, tehát ha 2030-ban is nyernek, akkor annak a végére megcsinálható. Azért ehhez az egészhez hozzátartozik, hogy ugye most tényleg úgy látszik, hogy nagy győzelem lesz, de ha nem lesz kétharmad, az állam intézményeinek vezetőit a mostani kormány nevezte ki, és a mandátumaik majd valamikor a 2030-as években járnak le.

Sima többség esetén ez jelentősen megnehezítheti azt, hogy a Tisza ne csak a monetáris politikával kapcsolatos céljait, vagy ilyen szempontból az euróbevezetéssel kapcsolatos céljait, de bármilyen céljait elérje.

Kifejezetten Varga Mihály jegybankelnök elmúlt egy éves tevékenysége alapján szerintem inkább pozitív előrelépés volt a korábbi jegybanki vezetéshez képest, és ez meglátszik a forintárfolyamon, illetve az államkötvények elvárt hozamaiban is. Ugyanakkor egy olyan jegybankelnökről van szó, aki kinevezése előtt hosszú évekig a kormányzati oldal meghatározó szereplője volt, ez pedig könnyen felvetheti az együttműködés kérdését egy esetleges politikai váltás után. Elvileg persze független intézményről beszélünk, de a maastrichti kritériumok teljesítéséhez jól működő, kollegiális viszonyra lenne szükség a kormány és a jegybank között.

Mindezek fényében folyamatos kérdés az, hogy a hitelminősítők hogyan ítélik meg Magyarországot. Többször is rontottak az országunkkal kapcsolatos növekedési várakozásokon, a költségvetési hiány és államadósság növekedésre számítanak. Milyen esélyt lát arra, hogy leminősítik Magyarországot a választás után, és melyik párt győzelme esetében lehet ez valószínűbb forgatókönyv?

Én alapvetően azt gondolom, hogy a hitelminősítőket kevéssé érdekli, hogy hogy hívják a miniszterelnököt, vagy hogy hívják a pártot, amely a kormánytöbbséget adja. Alapvetően abból tudnak kiindulni, hogy mit látnak pillanatnyilag, és hogy mik a tervek. Ha jól emlékszem, most a Standard & Poor’s-nál van Magyarország a bóvliba esés határán, és negatív kilátással. Ez gyakorlatilag a választásoktól függetlenül van így, de nem menthetetlen a helyzet.

Az államháztartás elsődleges egyenlege 2025-ben végig pozitív volt, most változóban lesz a plusz kiadások miatt, de ilyen szempontból nem katasztrofálisak a kilátások. Szerintem főleg az a kérdés, hogy bárki is kerül hatalomra, milyen tervet tesz le a hitelminősítők elé, és ezt tudjuk, hogy valószínűleg egy Tisza-kormánynak is nagyon fontos lesz.

Erre jó példa Nagy Márton esete is: amikor felmerült egy leminősítés lehetősége, gyorsan Londonba utazott, és egyeztetést kezdeményezett a hitelminősítőkkel. Úgy tűnik, ez akkor elég volt ahhoz, hogy egyelőre ne rontsák Magyarország besorolását. Vagyis ez a kérdés a Fidesz számára is fontos, még ha kampányszinten nem is nagyon jelenik meg a belpolitikai kommunikációban.

Nem lesz egyszerű, és valamilyen nagyon meggyőző tervre van szükség. Egy Tisza-kormánynak lehet, hogy olyan szempontból könnyebb dolga van, hogy láthatóan a piacoknak is az a meglátása, hogy ott sokkal jobb esély van az EU-s pénz hazahozására, és ezáltal bővülne a mozgástere bármilyen kormánynak.

A Fidesz esetében ezzel szemben nemcsak az EU-s kapcsolatok minőségéről van szó, hanem arról is, hogy nem nagyon van jelzés arra, hogy ők ezen változtatnának. Az a taktika látszik, hogy várnak a szuverenista hatalomátvételre Brüsszelben, és majd ha ez megtörténik, akkor visszakapja Magyarország a pénzt, vagy addig fogják vétózni az EU-s költségvetést, amíg feloldják a befagyasztott forrásokat. A lényeg, hogy nagyon nem tűnik úgy, mintha a kapcsolatok rövid távú normalizálódása tervben lenne. Enélkül egy következő Fidesz-kormány nehezebben tudna olyan tervet letenni a hitelminősítőknek, amely meggyőzné őket, hogy ne minősítsék le Magyarországot.

Címlapkép forrása: EU

