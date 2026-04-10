Léptek a hatóságok: kőkemény szigorítás vár a ChatGPT-re, miután átlépett egy kritikus határt

Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy az OpenAI ChatGPT platformját a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) értelmében nagyon nagy online platformként kell-e besorolni. A vállalat által közzétett felhasználói adatok ugyanis meghaladták a jogszabályban rögzített küszöbértéket.

Thomas Regnier, a Bizottság szóvivője pénteken közölte, hogy az

OpenAI jelentése szerint a ChatGPT európai felhasználóinak száma átlépte a DSA által meghatározott 45 milliós határt.

A Bizottság jelenleg is értékeli a beérkezett számokat. A szóvivő hozzátette: a nagy nyelvi modellek elvileg a DSA hatálya alá tartozhatnak, de ezt minden esetben külön kell megvizsgálni.

Az OpenAI tájékoztatása alapján a ChatGPT keresőfunkciójának átlagos havi aktív felhasználószáma az Európai Unióban mintegy 120,4 millió fő volt a 2025 szeptemberéig tartó féléves időszakban. A vállalat hangsúlyozta, hogy az adatokat a meglévő kötelezettségeinek eleget téve hozta nyilvánosságra.

A német Handelsblatt pénteken arról számolt be, hogy a ChatGPT hivatalosan is a DSA hatálya alá fog tartozni, ami szigorúbb szabályozást hoz a platform működésében. A nagyon nagy online platformként (VLOP) történő besorolás többek között fokozott átláthatósági követelményeket, valamint a jogellenes tartalmak kezelésére vonatkozó szigorúbb előírásokat von maga után.

Forrás: Reuters

