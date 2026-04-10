Magyarország szemet huny: közel 100 milliárdot tehettek zsebre kínai exportőrök

Egy meglehetősen egyszerű módszerrel csalhattak el több mint 250 millió eurónyi vámköltséget Magyarországon az uniós vizsgálószerv szerint. Miközben az unió vámpolitikájának egy egységes rendszerben kellene működnie, a gyakorlatban országról országra változik, hogy milyen körültekintéssel vizsgálják az EU-ba érkező termékeket, ami szinte egy kisebb versenyt alakított ki abban, hogy ki tudja felületesebben ellenőrizni a gyakorlat szerint alulértékelt kínai termékeket. Az így szerzett bevételek jelentős része az EU központi költségvetésébe folyna be, de ha valahol lazábbak az ellenőrzések, az nemcsak azt eredményezi, hogy nagyobb mennyiségű áru után teheti zsebre az adott ország a kezelési díjakat, hanem azt is, hogy középtávon ott épül ki infrastruktúra a termékek fogadására és továbbosztására.

Éveken keresztül jelentős, milliárdos nagyságrendű vámcsalás történhetett Magyarországon a Kínából érkező cipők és textiláruk importja során – erősítette meg a HVG-nek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF). A módszer lényege az volt, hogy az importőrök egyszerűen elfogadták a szállítmányozási iratokon feltehetően alulértékelték a szállítmányokat, így a fizetendő vám is jóval alacsonyabb lett.

Az OLAF becslése szerint a feltételezett vámhiány elérhette a 250,6 millió eurót, azaz mintegy 94 milliárd forintot.

Alapvetően nem túlságosan kirívó gyakorlat, hogy egyes cégek alulértékelik az exportra szánt termékeiket, de az, hogy ez melyik országban milyen szigorúak az ellenőrzések, jelentősen beszűkítheti ennek mozgásterét.

Az OLAF eredményei arra utalnak, hogy Magyarországon meglehetősen tágra nyílik ez a "kiskapu", ami természetes módon erősíthette a Kínával való kapcsolatokat. A vámolás helye azonban nemcsak az importőröknek jelent üzleti lehetőséget, hiszen

bár a beszedett vám nagy része az uniós költségvetésbe kerül, annak 25 százaléka a tagállamnál marad, emellett az importhoz kapcsolódó - hazánkban 27 százalékos -áfabevételek is jelentősek.

Magyarországon a vámbevétel 154 milliárd forintot tett ki, míg az importáfa mintegy 504 milliárd forinttal járult hozzá a költségvetéshez. A NAV szerint azonban a vámkezelés stratégiai jelentősége nem is elsősorban a bevételekben, hanem a logisztikai és gazdasági ökoszisztéma erősítésében rejlik.

Ha a vámeljárásokat Magyarországon folytatják le, akkor itt jelennek meg és erősödnek meg olyan szolgáltatások, amelyek az áruforgalomhoz kapcsolódnak: raktárbázisok, logisztikai központok, valamint a vámügynöki, szállítmányozási és informatikai szolgáltatások. Ez közvetlenül munkahelyeket teremt, beruházásokat vonz, és hosszú távon növeli az ország gazdasági súlyát a régióban

A lapnak adott indoklásukban persze nem hangsúlyozzák, hogy egy-egy exportőrt sok esetben azzal lehet a legkönnyebben egy adott belépési pont kiválasztására ösztönözni, hogy alapvetően megengedőbb vagy felületesebb ellenőrzéseket alkalmaznak, és azokat is csak ritkábban, mint más államokban.

Az OLAF 2017 és 2019 között vizsgálta a magyar gyakorlatot, és „jelentős, csalárd kereskedelmi forgalmat” tárt fel, elsősorban Kínából származó, alulértékelt importok esetében. A hivatal javasolta a magyar hatóságoknak a 94 milliárd forintos vámhiány behajtását, ám jelezte azt is, hogy az érintett importőrök sok esetben stróman cégek voltak, így az összegek tényleges visszaszerzése nagyon bonyolulttá vagy lehetetlenné is válhat.

A NAV egyrészről vitatja az OLAF becslését, az alapján, hogy szerintük az uniós hatóság statisztikai módszertana egyszerűen nem vette számításba, hogy a Kínából érkező termékek túlnyomó része alacsony minőségű tömegáru volt.

A magyar hatóságok ugyanakkor igyekeztek utólag lekövetni az aggályokat, így

mintegy 13 ezer vámkezelést vizsgáltak felül, több milliárd forintnyi elmaradt vámot írtak elő, és öt büntetőfeljelentést tettek.

A NAV szerint már 2018-ban saját hatáskörben is vizsgálódni kezdtek, és az érintett igazgatóság ellenőrzési gyakorlatának megváltoztatásával sikerült visszaszorítani a problémás importot, amely ezt követően más uniós belépési pontokra helyeződött át.

Míg az uniós hivatal rendszeresen jelentős összegek visszafizettetését javasolja - nem csak a vámügyi visszaélések miatt -,

Magyarország 2015 és 2024 között ezeknek mindössze 18 százalékát szerezte és utalta vissza, míg más tagállamokban ez az arány 71 százalékot ért el.

Az eltérés nagy részben abból is fakad, hogy az OLAF csak ajánlásokat tehet, a tényleges végrehajtás a tagállamok hatáskörébe tartozik – Magyarország pedig nem tagja az Európai Ügyészségnek, amely hatékonyabb fellépést biztosíthatna az ilyen típusú csalások ellen.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi