Spajić: az EU az utolsó békeprojekt a világon

Több ország van versenybe azért, hogy minél előbb csatlakozhassanak az Európai Unióhoz, de az éllovasnak számító Montenegró már nem elsősorban az ezzel járó anyagi hozadékot tartja szem előtt. Milojko Spajić miniszterelnök szerint az unió igazi értéka, hogy mára szinte egyedül maradtak azzal, hogy valódi békét akarnak.

Montenegró egyre inkább biztonságpolitikai megfontolásokból kíván csatlakozni az Európai Unióhoz, nem pusztán a régóta áhított források miatt – erről beszélt Milojko Spajić miniszterelnök a Politico European Pulse Forum rendezvényén Barcelonában. A kormányfő szerint az uniós tagság jelentése az elmúlt években alapvetően átalakult, és ma már sokkal inkább a stabilitás és a biztonság kérdéséről szól.

Spajić úgy fogalmazott, hogy míg korábban az EU-csatlakozás „elsősorban az infrastruktúra finanszírozásáról és fiskális támogatásról szólt”, addig mára ez a megközelítés háttérbe szorult. Szerinte Montenegró számára a közös értékek és az egységes piac mellett a biztonsági dimenzió vált meghatározóvá.

Ez egy békeprojekt, talán ma már az utolsó békeprojekt a világon – ez az Európai Unió igazi értéke.

A nyugat-balkáni ország 2012 óta folytat csatlakozási tárgyalásokat, és jelenleg a legelőrehaladottabb tagjelölt: a szükséges 33 tárgyalási fejezetből eddig 14-et zárt le.

A montenegrói kormány célja, hogy 2028-ig teljes jogú taggá váljon, és Spajić szerint az ország már 80-90 százalékban készen áll a fennmaradó feltételek teljesítésére.

Ezt alátámasztja az Európai Bizottság legfrissebb bővítési jelentése is, amely az első helyre tette őket a ranglistán, kiemelve a szükséges reformok elfogadásának sebességét.

A biztonsági szempontok azért is érdekesek Montenegró szempontjából, mert alapvetően itt is tartanak az orosz befolyás felerősödésétől, hiszen a Putyin-rezsim számos oligarchája itt rendelkezik luxusingatlanokkal.

Jelenleg Montenegró mellett Albánia áll még hasonlóan jól a csatlakozási feltételekkel, de még előttük csatlakozhat Izland is, ahol az amerikai elnök Grönlandra tartott igénye miatt fordult át a közvélemény arra, hogy nem szeretnének többé függetlenek maradni az EU-tól.

Az EU-n belül eközben továbbra is van egy vita arról, hogy nézzen ki a következő bővítési kör, hiszen az egyhangúságot követelő döntések - mostanában leginkább a magyar vétó miatt - jelentősen gyengítik az Európai Tanács döntéshozói képességét.

Erre az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennek az egyik koncepciója, hogy az újonnan beengedett tagállamok, először vétójog nélkül vennének részt a Tanácsban, de több jelentős tagállam úgy véli ki kell tartani a csatlakozás hagyományos lépcsőfokai mellett ahhoz, hogy ne üresedjen ki az EU legerősebb diplomáciai eszköze.

