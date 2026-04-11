Akárki is alakítja meg, az új magyar kormányra fagyos fogadtatás vár Brüsszelben

Az Európai Bizottság immár a tagállami vezetők szintjére emeli a magyar–orosz kapcsolatok ügyét, miután a kiszivárgott felvételek és leiratok szerint a magyar kormány több szereplője érzékeny uniós ügyekben is szoros kapcsolatot tartott fenn Moszkvával. A Portfolio-nak nyilatkozó diplomaták és uniós tisztviselők szerint a következő időszak akkor is fagyos lesz Brüsszel és Budapest között, ha Orbán Viktor hatalomban marad, és akkor is, ha Magyar Péter vezetésével új kormány alakul, mert a bizalomvesztés már intézményi szintű. Vagyis egy esetleges kormányváltás sem hozna egyszerű feloldást: hosszú bizonyítási kényszer, szoros monitoring és érzékeny uniós ügyekben – köztük a SAFE védelmi hitel esetében – fokozott óvatosság várna Magyarországra.

„Az állítólagos leleplezések rávilágítanak arra az aggasztó lehetőségre, hogy egy tagállam kormánya együttműködik Oroszországgal, így aktívan az EU és minden polgára biztonsága és érdekei ellen dolgozik.

Ezért ez rendkívül aggasztó. Az érintett tagállam kormányának sürgősen magyarázatot kell adnia. Az elnök a vezetők szintjén is felveti a kérdést

– így fogalmazott Paola Pinho, az Európai Bizottság szóvivője csütörtökön, miután újabb részletek kerültek nyilvánosságra arról, hogyan tartotta a kapcsolatot a magyar kormány több szereplője az orosz vezetéssel, és hogyan juthattak el érzékeny uniós információk Moszkvába.

Ez a hangulat nem a semmiből jött, hanem többéves bizalmatlanságot tükröz, amelyet az utóbbi napokban nyilvánosságra került anyagok csak felerősítettek. Ezekből az rajzolódott ki, hogy a magyar kormány legfelsőbb szintjein nem elszigetelt esetekről, hanem módszeres és tartós kapcsolattartásról lehetett szó Moszkvával.

A Bloomberg által ismertetett egyik, tavaly októberi telefonbeszélgetésben Orbán Viktor miniszterelnök Vlagyimir Putyin elnöknek arról beszélt, hogy bármiben kész a segítségére lenni, sőt még egy budapesti orosz–amerikai csúcstalálkozó lehetőségét is felvetette. A lap által látott leirat szerint Orbán egy ezópusi mesével érzékeltette Magyarország szerepét: azt sugallta, hogy a kis egér is lehet hasznos a nagy oroszlán számára. A beszélgetésben Putyin méltatta Magyarország „független és rugalmas” ukrajnai álláspontját, Orbán pedig arról beszélt, hogy minél több barátjuk van, annál több lehetőségük marad ellenállni ellenfeleiknek.

A VSquare cikkei szerint Szijjártó Péter több esetben szinte valós idejű tájékoztatást adott Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek az uniós egyeztetésekről. Egy 2023-as beszélgetésben az ukrán csatlakozási tárgyalásokról számolt be, egy másik alkalommal arról beszélt, hogyan próbálják gyengíteni az uniós szankciókat, sőt orosz bankok és szereplők lekerülését is segíteni. A kiszivárgott felvételekben a hangnem sok európai szereplőt különösen megrázott: több forrás nemcsak az információk tartalmát, hanem az alárendelődő, szolgálatkész stílust is megdöbbentőnek nevezte. Egy másik telefonbeszélgetésen 2024-ben a Hezbollah felrobbanó csipogói kapcsán ajánlott magyar segítséget az iráni külügyminiszternek.

Mivel nem uniós szövetségesekről van szó, a szivárogtatásokra adott külpolitikai reakciók is szokatlanul kemények voltak.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter visszataszítónak és szégyenteljesnek nevezte a felvételeken hallható orosz–magyar beszélgetéseket, és azt mondta, az ügy fenyegetést jelent az EU bizalmas vitafórumaira. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter árulással vádolta meg Magyarországot, mondván, ez a magatartás sérti a tagállamok közötti kötelező szolidaritást. Donald Tusk lengyel miniszterelnök riasztónak és visszataszítónak nevezte a beszélgetések hangnemét, amely szerinte megerősíti a magyar kormány mélyen aggasztó politikai függőségét Moszkvától. Micheál Martin ír miniszterelnök baljós fejleményről beszélt, Kaja Kallas pedig azt hangsúlyozta, hogy minden európai miniszternek Európáért kellene dolgoznia, nem pedig Oroszországért.

Brüsszelben nem új keletű a gyanú: korábbi beszámolók szerint az is nyílt titokként terjedt az uniós körökben, hogy a magyar állandó képviseleten keresztül már évekkel korábban is folyt érzékeny információgyűjtés az uniós intézményekről. A lap forrásai szerint különösen azért vált kényessé az ügy, mert az állítólagos hálózat működésének utolsó éveiben Várhelyi Olivér vezette a brüsszeli magyar képviseletet. Ez tovább erősíti azt a brüsszeli benyomást, hogy a mostani szivárogtatási botrányok nem elszigetelt esetek, hanem egy hosszabb ideje ismert és csak részben feltárt mintázat részei.

A mostani leleplezések azonban ezt a gyanút már nemcsak politikai benyomássá, hanem sokak szemében rendszerszintű problémává emelték.

Már tartós bizalomvesztésről van szó

Brüsszelben ezt már nem egyszerűen egy újabb, kellemetlen magyar botrányként fogják fel. A mondat súlyát jól mutatja, hogy Ursula von der Leyen nem a szokásos szóvivői vagy bizottsági körben akarta tartani az ügyet, hanem a tagállami vezetők szintjére emelné. Ez önmagában is jelzi, hogy az Európai Bizottság szerint itt már nem pusztán politikai ízléskülönbségről vagy a magyar kormány szokásos különutasságáról van szó, hanem az uniós bizalom, az intézményi biztonság és a közös döntéshozatal integritása került célkeresztbe.

A Portfolio-nak nyilatkozó több diplomata és uniós tisztségviselő szerint

a következő időszak akkor is fagyos lesz Magyarország számára, ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök, és akkor is, ha a választás után Magyar Péter és a Tisza Párt alakíthat kormányt.

A két forgatókönyv politikailag nagyon különbözik egymástól, a brüsszeli alaphangulat azonban egyik esetben sem lenne barátságos.

Ha Orbán Viktor marad hatalomban, annak okai nyilvánvalók. Az elmúlt években felgyülemlett konfliktusokhoz most olyan, kiszivárgott hangfelvételek és leiratok társultak, amelyek sok brüsszeli szereplő szemében már nem egyszerűen politikai különutasságot, hanem tudatos és rendszeres oroszbarát együttműködést sugallnak.

Ebben a helyzetben Orbán maradása brüsszeli szemmel nem stabilitást, hanem a válság konzerválódását jelentené. Több uniós diplomata is arról beszélt a Portfolio-nak, hogy ilyen környezetben a politikai bizalom további szűkülése jönne, és még kevésbé lenne elképzelhető, hogy Magyarországot érzékeny ügyekben teljes jogú, teljesen megbízható partnerként kezeljék.

De a fagyos légkör egy esetleges Tisza-kormány esetén sem oldódna fel gyorsan.

Az egyik uniós tisztviselő a Portfolio-nak arról beszélt, hogy „bármilyen kormány is alakul Magyarországon, arra hideg fogadtatás és komoly elvárások várnak”. Szerinte Brüsszelben nem lehet arra számítani, hogy majd egyik napról a másikra mindenki kedves lesz csak azért, mert változik a kormányfő személye. A forrás úgy fogalmazott, hogy az elmúlt időszak kémügyei, lehallgatásai, valamint az a tény, hogy a magyar külügyminiszter folyamatos telefonkapcsolatban állt Lavrovval, semmiképpen sem a bizalmat erősítették.

Ugyanez a tisztviselő arra is figyelmeztetett, hogy Brüsszelben pontosan látják: még egy teljesen új politikai felállás esetén is hónapokig, de akár évekig eltarthatna, mire a titkosszolgálatokban és a különböző hatóságokban felszámolhatók lennének azok a kapcsolatok, amelyek Oroszországhoz köthetők. Vagyis egy esetleges kormányváltás önmagában nem jelentene automatikus bizalom-helyreállítást, legfeljebb annak lehetőségét, hogy egy hosszú és nehéz folyamat elinduljon.

A tisztviselő szerint éppen ezért túlzott optimizmus volt az elmúlt időszakban az a brüsszeli és budapesti várakozás, hogy ha az Orbán-kormányt leváltják, a legtöbb konfliktus szinte magától megoldódik. A Portfolio-nak azt mondta: még ha új Tisza-kormány alakul is, „nagyon komoly munka vár rá”, mert a bizalom helyreállításához jóval több kellene annál, hogy Budapest többé nem blokkolja látványosan az uniós döntéshozatalt.

A forrás szerint „számos lépés kell, valódi bizalomerősítő gesztusokra volna szükség, sőt rendbe kell tenni az egész magyar közigazgatás integritását”.

Ez a mondat Brüsszelben alighanem többet jelent egyszerű személycseréknél: a diplomaták és tisztviselők fejében most már nem csupán politikai irányváltásról van szó, hanem arról, hogy mennyire sérültek az állami intézmények, mennyire lehet megbízni a magyar apparátusban, és mennyi idő alatt lehet egyáltalán újraépíteni azokat a garanciákat, amelyek nélkül érzékeny információkat vagy döntési folyamatokat nehéz megosztani egy tagállammal.

A Portfolio-nak nyilatkozó forrás szerint olyan kérdések is felmerülnek, hogy az uniós kondicionalitási eljárásban már létrehozott Integritás Hatóságot is át kellene világítani, vagyis azt is meg kellene nézni, valóban alkalmas-e arra, hogy az uniós források és az uniós költségvetés védelmét ellássa Magyarországon. Ugyanez a forrás arra is utalt, hogy még az Európai Ügyészséghez való csatlakozás sem oldaná meg automatikusan az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos vitákat. Inkább egy hosszú, szoros monitoringidőszak jöhetne, amelyben Brüsszel folyamatosan figyelné, valóban végbemennek-e a szükséges intézményi változások.

Különösen érzékeny kérdés lehet a SAFE sorsa, az EU új védelmi hiteleszközének sorsa, melyben a tagállamoknak sürgős védelmi beszerzésekre ad támogatást az Európai Bizottság.

A konstrukció lényege, hogy a tagállamok ne csak külön-külön költsenek, hanem közös beszerzésekkel erősítsék az európai hadiipari kapacitást is. Ez politikailag azért különösen érzékeny, mert itt már nem hagyományos kohéziós vagy helyreállítási pénzekről van szó, hanem uniós háttérrel támogatott forrásról fegyverrendszerekre, lőszerre, légvédelemre és más katonai képességekre, vagyis olyan területre, ahol a bizalom, a beszerzések átláthatósága és a stratégiai lojalitás még fontosabb, mint más uniós programoknál.

Részben emiatt maradt Magyarország, amelynek 16,2 milliárd eurós hitelkeretére adott 17,4 milliárd eurós védelmi tervéről még mindig nem adott értékelést az uniós végrehajtó testület.

Ezért beszélnek a Portfolio-nak nyilatkozó diplomaták és uniós tisztviselők arról, hogy Magyarország számára mindenképpen nehéz időszak jön. Ha Orbán marad, azért, mert a mostani ügyek után a bizalmi válság csak mélyülne, és Brüsszelben egyre kevésbé hinnék el, hogy Magyarország visszatalálhat a közös európai állásponthoz. Ha viszont Magyar Péter és a Tisza Párt kerülne kormányra, azért, mert egy új kabinetnek is egy már megrendült, részben kompromittálódott intézményi örökséggel kellene szembenéznie, és azt kellene bizonyítania, hogy nemcsak politikai szándék, hanem valódi állami kapacitás is van a fordulathoz.

