LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.62%
TISZA
 
53.48%
FIDESZ-KDNP
 
37.95%
Mi Hazánk
 
5.88%
DK
 
1.17%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
FONTOS Ennyit a békéről, felrobbant az olajár!
Választás 2026: az Európai Unió teljes vezérkara üzent Magyar Péternek
Uniós források

Választás 2026: az Európai Unió teljes vezérkara üzent Magyar Péternek

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság, Roberta Metsola, az Európai Parlament, és António Costa, az Európai Tanács elnöke is reagált az eredményekre.

Az Európai Unió legfontosabb intézményeinek vezetői már vasárnap este gratuláltak Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének, miután a részleges eredmények alapján egyértelművé vált, hogy az ellenzéki erő legyőzte a 16 éve kormányzó Orbán Viktort. Az előzetes – még nem végleges eredmények alapján – az új ellenzéki erő kétharmados többséggel rendelkezik majd a parlamentben egy rekord részvételi arányt hozó választás után.

A leköszönő magyar kormányfő maga is elismerte a vereséget, miközben a magas részvétel és a Tisza fölénye történelmi fordulatként jelent meg az európai politikában.

Az elsők között szólalt meg António Costa, az Európai Tanács elnöke, aki a magyar választók részvételét és döntését emelte ki. Costa azt írta:

a rekordmagas részvétel megmutatja a magyar emberek demokratikus szellemét. Megszólaltak – és az akaratuk világos.

Hozzátette azt is: „Várom, hogy szorosan együtt dolgozhassak Magyar Péterrel azért, hogy Európa erősebbé és virágzóbbá váljon.”

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még egyértelműbben európai keretbe helyezte az eredményt. Úgy fogalmazott:

Magyarország Európát választotta. Európa mindig Magyarországot választotta.

A bizottsági elnök ennél is tovább ment saját bejegyzésében, amikor azt írta: „Egy ország visszatér az európai útjára. Az Unió erősebbé válik.”

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke szintén gyorsan reagált, és közvetlenül Magyar Pétert éltette. Bejegyzésében azt írta: „Gratulálok a mai magyarországi országgyűlési választásokon aratott győzelemhez az Európai Parlament képviselőjének, Magyar Péternek.”

Majd hozzátette:

Magyarország helye Európa szívében van.

Metsola magyarul is megismételte az üzenetet, hangsúlyozva.

Az Európai Parlament elnökének megszólalása azért is izgalmas, mert Magyar Péter jelenleg európai parlamenti képviselőként is ismert szereplője az uniós politikának, bár a legkevesebbet jelenlévő politikus, aki inkább a magyarországi kampányt csinálta az elmúlt két évben.

Címlapkép forrása: EU

Women's Money & Mindset Day 2026

