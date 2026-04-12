Választás 2026: az Európai Unió teljes vezérkara üzent Magyar Péternek

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság, Roberta Metsola, az Európai Parlament, és António Costa, az Európai Tanács elnöke is reagált az eredményekre.

Az Európai Unió legfontosabb intézményeinek vezetői már vasárnap este gratuláltak Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének, miután a részleges eredmények alapján egyértelművé vált, hogy az ellenzéki erő legyőzte a 16 éve kormányzó Orbán Viktort. Az előzetes – még nem végleges eredmények alapján – az új ellenzéki erő kétharmados többséggel rendelkezik majd a parlamentben egy rekord részvételi arányt hozó választás után.

A leköszönő magyar kormányfő maga is elismerte a vereséget, miközben a magas részvétel és a Tisza fölénye történelmi fordulatként jelent meg az európai politikában.

Az elsők között szólalt meg António Costa, az Európai Tanács elnöke, aki a magyar választók részvételét és döntését emelte ki. Costa azt írta:

a rekordmagas részvétel megmutatja a magyar emberek demokratikus szellemét. Megszólaltak – és az akaratuk világos.

Hozzátette azt is: „Várom, hogy szorosan együtt dolgozhassak Magyar Péterrel azért, hogy Európa erősebbé és virágzóbbá váljon.”

Record turnout shows the democratic spirit of the Hungarian people. They have spoken—and their will is clear.I look forward to working closely with @magyarpeterMP to make Europe stronger and more prosperous. https://twitter.com/magyarpeterMP?ref_src=twsrc%5Etfw — António Costa (@eucopresident) April 12, 2026

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még egyértelműbben európai keretbe helyezte az eredményt. Úgy fogalmazott:

Magyarország Európát választotta. Európa mindig Magyarországot választotta.

A bizottsági elnök ennél is tovább ment saját bejegyzésében, amikor azt írta: „Egy ország visszatér az európai útjára. Az Unió erősebbé válik.”

Hungary has chosen Europe.Europe has always chosen Hungary.A country reclaims its European path.The Union grows stronger.Magyarország Európát választotta. Európa mindig Magyarországot választotta. Egy ország visszatér az európai útjára. Az Unió erősebbé válik. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke szintén gyorsan reagált, és közvetlenül Magyar Pétert éltette. Bejegyzésében azt írta: „Gratulálok a mai magyarországi országgyűlési választásokon aratott győzelemhez az Európai Parlament képviselőjének, Magyar Péternek.”

Majd hozzátette:

Magyarország helye Európa szívében van.

Metsola magyarul is megismételte az üzenetet, hangsúlyozva.

Congratulations to Member of @Europarl_EN @magyarpeterMP on the victory in today's national elections in Hungary.Hungary's place is at the heart of Europe Gratulálok az @Europarl_HU @magyarpeterMP képviselőnek a mai magyarországi országgyűlési választásokon aratott… https://twitter.com/Europarl_EN?ref_src=twsrc%5Etfw — Roberta Metsola (@EP_President) April 12, 2026

Az Európai Parlament elnökének megszólalása azért is izgalmas, mert Magyar Péter jelenleg európai parlamenti képviselőként is ismert szereplője az uniós politikának, bár a legkevesebbet jelenlévő politikus, aki inkább a magyarországi kampányt csinálta az elmúlt két évben.

