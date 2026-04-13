LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.91%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.55%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Innentől Ursula von der Leyen személyes tanácsadója diktálhatja a céges világ játékszabályait
Uniós források

Innentől Ursula von der Leyen személyes tanácsadója diktálhatja a céges világ játékszabályait

Portfolio
Jó ideje kérdéses volt, hogy ki veheti át az unió versenypolitikai főigazgatóságának vezetését, de hétfőn a Bizottság ügyvivő alelnöke bejelentette, hogy Anthony Whelan kapja a megbízatást, ami a gyakorlatban még jobban kiterjesztheti a végrehajtó szervet vezető Ursula von der Leyen mozgásterét.
Egy nagyjából nyolc hónapos kiválasztási folyamat zárult le Anthony Whelan hétfői kinevezésével az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságának (DG COMP) élére. Az ír szakember korábban Ursula von der Leyen digitális politikai tanácsadójaként dolgozott, így pozícióba kerülésével úgy tűnik, hogy

a Bizottság jóval határozottabban kívánhat fellépni a digitális gazdaság és a technológiai piacok szabályozásánál.

A kinevezést Teresa Ribera versenypolitikáért felelős biztos jelentette be, aki rendszeresen az USA techóriásainak túlterjeszkedésére hívja fel a figyelmet, és Donald Trump amerikai elnök vámfenyegetéseivel szemben is gyakran a keményebb válaszcsapások mellett érvelt.

Whelan egy olyan időszakban veszi át a DG COMP vezetését, amikor az EU-s függetlenedési szándékok miatt még fokozottabb figyelem irányul a Big Tech cégek gyakorlatban szinte monopol helyzetére. Ribera nyilatkozatában hangsúlyozta legfőbb irányadó elveiket:

Még több Uniós források

Orbán Viktor már nem vesz részt az áprilisi uniós csúcson

Kiderült, hogyan szabadítaná ki Magyar Péter a befagyott uniós forrásokat – már csütörtökön jöhet a tárgyalás

A világ legnagyobb országait riadóztatja Brüsszel – 45 milliárd eurós hitel kell a háború miatt

szigorúan betartani a szabályokat, mentesnek maradni minden torzító nyomástól, feddhetetlenül cselekedni, és szem előtt tartani, hogy elsődleges kötelességünk egy egyszerű kanti elven alapul: tisztességesen cselekedni és megvédeni a legkiszolgáltatottabbakat.

A techcégek szabályozása mellett a Bizottság jelenleg vizsgálja a vállalati mergerekhez rendelt irányelveit is, mivel sokan úgy vélik, a jelenlegi szabályok túl szigorúak vagy bonyolultak lehetnek, ami jelentős mértékben hozzájárulhat az EU versenyképességi lemaradásához is.

A kinevezés olyan szempontból is érdekes, hogy Ribera gyakran drasztikusabb fellépést sürget az amerikai vámfenyegetésekkel szemben, ezzel gyakorlatilag kiénekelve von der Leyen jóval visszafogottabb, Trump érzékenységét szem előtt tartó kommunikációjából.

Sosem látott lépésre szánta el magát Ursula von der Leyen: gigantikus megavállalatok születhetnek a szemünk láttára

Újabb szektort fenyeget az AI, Brüsszeltől várják a vasszigor bevezetését

Európai cégóriásról álmodnak, de Brüsszel "lábbal tiporja" összeolvadási elképzeléseket

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: Trump megszólalt Orbán Viktor vereségéről, meglepően nyilatkozott Magyar Péterről
Ursula von der Leyen kimondta: végleg megfosztanák Magyarországot és a renitens tagállamokat az unió egységét fenyegető fegyverüktől
A világ legnagyobb országait riadóztatja Brüsszel – 45 milliárd eurós hitel kell a háború miatt
