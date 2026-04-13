Innentől Ursula von der Leyen személyes tanácsadója diktálhatja a céges világ játékszabályait

Jó ideje kérdéses volt, hogy ki veheti át az unió versenypolitikai főigazgatóságának vezetését, de hétfőn a Bizottság ügyvivő alelnöke bejelentette, hogy Anthony Whelan kapja a megbízatást, ami a gyakorlatban még jobban kiterjesztheti a végrehajtó szervet vezető Ursula von der Leyen mozgásterét.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Egy nagyjából nyolc hónapos kiválasztási folyamat zárult le Anthony Whelan hétfői kinevezésével az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságának (DG COMP) élére. Az ír szakember korábban Ursula von der Leyen digitális politikai tanácsadójaként dolgozott, így pozícióba kerülésével úgy tűnik, hogy

a Bizottság jóval határozottabban kívánhat fellépni a digitális gazdaság és a technológiai piacok szabályozásánál.

A kinevezést Teresa Ribera versenypolitikáért felelős biztos jelentette be, aki rendszeresen az USA techóriásainak túlterjeszkedésére hívja fel a figyelmet, és Donald Trump amerikai elnök vámfenyegetéseivel szemben is gyakran a keményebb válaszcsapások mellett érvelt.

Whelan egy olyan időszakban veszi át a DG COMP vezetését, amikor az EU-s függetlenedési szándékok miatt még fokozottabb figyelem irányul a Big Tech cégek gyakorlatban szinte monopol helyzetére. Ribera nyilatkozatában hangsúlyozta legfőbb irányadó elveiket:

szigorúan betartani a szabályokat, mentesnek maradni minden torzító nyomástól, feddhetetlenül cselekedni, és szem előtt tartani, hogy elsődleges kötelességünk egy egyszerű kanti elven alapul: tisztességesen cselekedni és megvédeni a legkiszolgáltatottabbakat.

A techcégek szabályozása mellett a Bizottság jelenleg vizsgálja a vállalati mergerekhez rendelt irányelveit is, mivel sokan úgy vélik, a jelenlegi szabályok túl szigorúak vagy bonyolultak lehetnek, ami jelentős mértékben hozzájárulhat az EU versenyképességi lemaradásához is.

A kinevezés olyan szempontból is érdekes, hogy Ribera gyakran drasztikusabb fellépést sürget az amerikai vámfenyegetésekkel szemben, ezzel gyakorlatilag kiénekelve von der Leyen jóval visszafogottabb, Trump érzékenységét szem előtt tartó kommunikációjából.

