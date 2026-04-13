Ursula von der Leyen üzent a magyar népnek: „megint megcsináltátok!”

Ursula von der Leyen a magyar választások eredményét az alapvető szabadságjogok diadalaként értékelte, és azt mondta: „ma Európa magyar”, mert a magyarok szerinte világosan visszakövetelték európai útjukat. Az Európai Bizottság elnöke szerint a vasárnap este kivételes volt, és az EU ettől erősebbé, egységesebbé vált Orbán Viktor kormányfő tegnapi vereségével. Brüsszel gyors együttműködést ígért az új magyar vezetéssel, miközben von der Leyen az unió belső reformjait is napirendre tette, például a külpolitikai döntések minősített többségre váltását a bénító blokkolások elkerülésére.

„Ma Európa magyar” – így reagált Ursula von der Leyen a hétfői kollégiumi ülés utáni sajtótájékoztatóján a magyar választások eredményére. Az Európai Bizottság elnöke szerint

a magyar emberek világosan megszólaltak, és visszakövetelték európai útjukat.

Von der Leyen ezt az alapvető szabadságjogok győzelmének nevezte, és a magyar emberekhez fordulva azt üzente: „megint megcsináltátok”.

A bizottsági elnök történelmi párhuzamokkal is érzékeltette, minek tulajdonít jelentőséget a választási eredményben. Azt mondta,

a magyarok most is minden esély ellenére cselekedtek, ahogyan 1956-ban is bátran felálltak, illetve ahogyan 1989-ben is ők voltak az elsők, akik átvágták a kontinenst kettéosztó szögesdrótot.

Von der Leyen szerint ezzel az eredménnyel az Európai Unió erősebbé és egységesebbé vált, a vasárnap este pedig „kivételes” volt.

Arra a kérdésre, hogy mit vár az új magyar kormánytól, illetve Magyar Pétertől, a Tisza Párt elnökétől és miniszterelnökjelöltjétől, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, Brüsszel

a lehető leghamarabb megkezdi a munkát az új vezetéssel az említett ügyekben és sok más területen is, hogy gyors és régóta esedékes előrelépést lehessen elérni a magyar emberek érdekében.

Úgy fogalmazott, „sok munka áll előttünk”, miközben Magyarország visszatér az európai pályára.

Von der Leyen ugyanakkor nemcsak Magyarországról, hanem az unió belső működéséről is beszélt. Azt mondta, a történtekből az Európai Uniónak is le kell vonnia a tanulságokat, és példaként említette, hogy a külpolitikában a minősített többségi szavazásra való áttérés fontos eszköz lehetne a korábban látott rendszerszintű blokkolások elkerülésére.

Szerinte a mostani politikai lendületet ki kellene használni arra, hogy az unió ebben az ügyben is előrelépjen.

A bizottsági elnök végül ünnepi hangot ütött meg, és azt mondta: a mai nap az ünneplés napja. Felidézte egy korábbi üzenetét is, amelyben úgy fogalmazott a magyaroknak, hogy „egy család vagyunk, a ti történetetek a mi történetünk, a ti jövőtök a mi jövőnk”, és azt ígérte,

az Európai Unió minden lépésnél együtt fog haladni Magyarországgal.

