Három kulcsfontosságú törvény kerülhet a süllyesztőbe Donald Trump miatt

Az EU hosszú ideig egyértelmű álláspontot képviselt, hogy a digitális törvényeket nem szabad gyengíteni, az amerikai nyomásgyakorlásnak pedig semmilyen szinten nem lehet engedni. Ez a megközelítés azonban még azelőtt volt érvényben, hogy Donald Trump a kereskedelmi háborúban jelentősen megemelte volna a tétet. Az amerikai elnök nemcsak a digitális szabályozást bírálja, hanem az európai zöld megállapodást is feleslegesnek tartja. Emellett elvárja az EU-tól, hogy vonja vissza éghajlat- és környezetvédelmi jogszabályait.
Az első az erdőirtás elleni rendelet (EUDR), amely az európai zöld megállapodás része. Célja annak megakadályozása, hogy az európai fogyasztók közvetve hozzájáruljanak a globális erdőirtáshoz. A jogszabály előírja, hogy a vállalatoknak igazolniuk kell: az általuk forgalmazott termékek – például kávé, kakaó, pálmaolaj vagy papír – nem újonnan kiirtott erdőterületekről származnak.
Az USA-t közvetlenül érinti a szabályozás, mivel évente több mint 3,5 milliárd euró értékben exportál papírt, faanyagot és egyéb erdészeti termékeket az EU-ba.
Az Európai Bizottság már kétszer elhalasztotta a törvény alkalmazását 2026 végéig, és egyszerűsítéseket is ígért. Washington azonban teljes mentességet követel egy úgynevezett nulla kockázatú kategória bevezetésével. Ezt a Bizottság egyelőre nem tervezi, mivel a lépés a törvény alapvető átdolgozását igényelné. Az Európai Parlament több frakciója – a szociáldemokratáktól a Zöldeken át a Néppártig – határozottan ellenzi, hogy harmadik országok politikai befolyást gyakorolhassanak a szabályozásra. Különösen aggasztónak tartják, hogy Trump tavaly engedélyezte korábban védett őserdők fakitermelését. Ide tartoznak az alaszkai Tongass és a kaliforniai Yosemite környéki nemzeti erdők, amelyek fája az eredeti uniós szabályozás értelmében már nem kerülhetne az európai piacra.
A második vitatott jogszabály az uniós metánrendelet, mivel a vámmegállapodás értelmében az EU növelné az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, csakhogy Trump kifogásolja a metánkibocsátást korlátozó környezetvédelmi előírásokat. A kitermelés során – különösen a rétegrepesztéses eljárásnál – jelentős mennyiségű metán szabadul fel. Ennek visszaszorítása komoly beruházásokat követel meg a termelőktől.
Az Európai Bizottság részben az iráni háború következményeire hivatkozva vizsgálja a lehetséges rugalmasabb alkalmazás lehetőségét.
Így a Handelsblatt szerint a jövőben elegendő lehetne, ha a tagállamok a nemzeti gáztermelésük megfelelő arányára vonatkozóan mutatnák ki a megfelelést, ahelyett, hogy ezt egyedi szállítmányonként tennék meg. A bírságok mértékének enyhítése szintén napirenden szerepel.
A harmadik, és talán legérzékenyebb terület a szén-dioxid-határkiegyenlítési mechanizmus (CBAM), más néven a karbonvám.
Ez az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) kiegészítőjeként működik, és lényege, hogy az olyan országokból érkező importőröknek, amelyek nem rendelkeznek saját kibocsátáskereskedelmi rendszerrel, külön díjat kell fizetniük az EU határán. Trump azonban azt követeli, hogy az USA-t mentesítsék a mechanizmus alól. Viszont ha ezt engednék, az a rendszer egészét aláásná, hiszen ha egyetlen országot kivonnak a hatálya alól, az eszköz elveszíti a hatékonyságát.
A vállalatokra nehezedő magas terheket látva az Európai Bizottság már bejelentette a kibocsátáskereskedelmi rendszer reformját, ami tovább táplálja a CBAM körüli vitákat.
Az Európai Parlamentben eközben erős az ellenállás az engedményekkel szemben: a Zöldek frakciójának képviselői arra figyelmeztetnek, hogy az amerikai nyomásnak való behódolás kizárólag az amerikai palagázipar és a fosszilis energialobbi érdekeit szolgálná, miközben súlyosan aláásná az Európai Unió klímavédelmi hitelességét.
