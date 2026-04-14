Lengeti a vörös zászlót a világszervezet az Európai Bizottságnál – ebből a tervből nagy baj lesz!

Pamela Coke-Hamilton, a Nemzetközi Kereskedelmi Központ (ITC) ügyvezető igazgatója szerint ez a tendencia nemcsak az EU-ra jellemző.

A fejlődő világ általában úgy érzi, hogy a fejlett országok mindenhol akadályokat gördítenek a kereskedelem elé.

Donald Trump amerikai elnök hatalomba való visszatérése és a vámok külpolitikai eszközként történő bevetése globális protekcionista hullámot indított el. Ebből a folyamatból az eredetileg szabadkereskedelmi tömbként alapított Európai Unió sem maradt ki.

Az Egyesült Államok vámemeléseivel párhuzamosan Brüsszel is szigorította az importszabályokat.

Az intézkedések célja, hogy megvédjék a magas energiaárak és a globális verseny által sújtott európai mezőgazdasági termelőket és az ipart. Az EU például 50 százalékos vámot vet ki az acélimportra. Emellett a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) reformját szorgalmazza, hogy ne kelljen minden partnerének azonos feltételeket kínálnia a legnagyobb kedvezmény elve alapján. A blokk ugyan régóta vámmentes hozzáférést biztosít a legszegényebb országoknak, ezt a kedvezményt azonban mostantól megvonja azoktól az államoktól, amelyek nem veszik vissza az elutasított menedékkérőket.

Coke-Hamilton, aki éppen egy új brüsszeli irodát nyit meg, meglepőnek nevezte a helyzet ilyen gyors eszkalálódását. Hozzátette, hogy

az EU zöld szabályozása újabb akadályokat állíthat a fejlődő országok elé. Ide tartozik többek között az év végén életbe lépő, erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelet is.

Az ITC már segített bizonyos országoknak, például Hondurasnak, hogy a megfelelés érdekében feltérképezzék az érintett területeket. Az igazgató szerint ugyanakkor Brüsszelnek el kellene ismernie más államok saját nyomonkövetési rendszereit is.

Pamela Coke-Hamilton arra is rámutatott, hogy az EU-nak világszerte szüksége van partnerekre a kritikus fontosságú nyersanyagok, az energia és más alapanyagok beszerzéséhez. Brüsszel fejlesztési programjának, a Global Gateway kezdeményezésnek olyan országokba kellene befektetnie, amelyek csökkenthetik a Közel-Kelettől való függőséget. Ez különösen igaz a kulcsfontosságú nyersanyagok, például a műtrágyagyártáshoz szükséges karbamid esetében. Coke-Hamilton szerint az EU-val szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokban, például Algériában és Egyiptomban létesített üzemek olcsóbb alternatív forrást jelenthetnének. Erre nagy szükség lenne most, amikor az iráni háború megzavarja az ellátási láncokat, és jelentősen felhajtja a globális energiaárakat.

Címlapkép forrása: EU