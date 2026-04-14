Már megindult a tárgyalás Ursula von der Leyen és Magyar Péter között

Az Európai Unió és Magyarország viszonya új szakaszba léphet, miután az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és a megválasztott magyar miniszterelnök, Magyar Péter telefonon egyeztettek az azonnali teendőkről. A központi téma a jogállamisági viták miatt befagyasztott magyar uniós források minél előbbi felszabadítása volt.

A bizottsági elnök szerint „Magyarország visszatért Európa szívébe, ahová mindig is tartozott”, és hangsúlyozta: ez mindenekelőtt „a magyar emberek pillanata”, amely a hangjukról, méltóságukról és egy biztonságos, prosperáló ország jövőjéről szól egy erős Európán belül.

A beszélgetés középpontjában a záros határidők voltak, amik miatt lépnie kell a felálló Tisza-kormánynak, amelyről von der Leyen úgy fogalmazott,

gyors munkára van szükség a helyreállításhoz, az újrahangoláshoz és a reformokhoz, amelynek három fő irányát is kijelölte: a jogállamiság helyreállítása, az európai közös értékekhez való igazodás, valamint olyan reformok végrehajtása, amelyek felszabadítják az európai beruházásokban rejlő lehetőségeket.

Magyar Péter megválasztott miniszterelnök a saját közlésében szintén a források mielőbbi felszabadítását nevezte a legfontosabb prioritásnak. Úgy fogalmazott:

egyetértettünk abban, hogy a magyar embereknek járó, de az Orbán-kormány korrupciója miatt befagyasztott sok ezer milliárd forintos uniós források felszabadítása a legfontosabb prioritás.

Hozzátette, hogy a szükséges politikai döntéseket már az új kormány hozza meg, az április 12-i, „soha nem látott erejű felhatalmazás” alapján.

A megválasztott miniszterelnök beszámolója szerint az Európai Bizottság kész szorosan együttműködni az új vezetéssel. Von der Leyen ennek kapcsán azt hangsúlyozta, hogy „rendkívül szoros határidőn belül” kell eredményeket elérni, hogy a magyar emberek „mielőbb hozzájuthassanak az őket megillető uniós fejlesztési forrásokhoz”.

Amint arról írtunk, egy rendkívül összetett, de sok esetben jogalkotási szemponbtól gyorsan kezelhető helyzet áll fenn.

Magyarország jelenleg mintegy 11,8 milliárd euró kohéziós forráshoz fér hozzá, miközben további 8 milliárd euró továbbra sem elérhető. Ennél is kritikusabb a helyreállítási alap helyzete: a 10,4 milliárd eurós teljes keretből jelenleg egyetlen cent sem hívható le, mivel az Európai Bizottság a kifizetéseket szigorúan jogállamisági és korrupcióellenes feltételekhez köti.

A helyreállítási forrásokhoz való hozzáférés kulcsa a 27 úgynevezett szupermérföldkő teljesítése, amelyek között szerepel az Integritás Hatóság jogköreinek bővítése, a közbeszerzési verseny erősítése, a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása és a bírói függetlenség megerősítése. Ezek nem pusztán technikai feltételek, hanem olyan strukturális reformok, amelyek az uniós értékrendhez való tényleges igazodást hivatottak biztosítani.

Felmerülhet egy lehetséges gyorsítási kísérlet is:

az új kormány – lengyel mintára – egy jogi megoldással mintegy 4 milliárd eurónyi helyreállítási forrást a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemeléseként számolhatna el az augusztusi határidő előtt.

Brüsszel azonban eddig következetesen ragaszkodott ahhoz az állásponthoz, hogy a kifizetések csak a szupermérföldkövek tényleges teljesítése után történhetnek meg, ami jelentősen korlátozza az ilyen típusú megoldások mozgásterét.

A kohéziós források esetében három különösen érzékeny kérdés blokkolja a teljes hozzáférést: a gyermekvédelmi törvényként ismert szabályozás, az akadémiai szabadság helyzete, valamint a menedékjoghoz való hozzáférés problémái. Ezek politikailag és jogilag is komplex ügyek, amelyek megoldása nélkül a pénzek feloldása nem várható.

Ha az új kormány gyorsan lép, és már májusban megkezdi a szükséges jogalkotási és intézményi reformokat, akkor a helyreállítási alap első kifizetései még 2026 vége előtt megérkezhetnek. A kohéziós források esetében azonban reálisabb forgatókönyv, hogy a feloldás legkorábban decemberben történik meg, ami tényleges pénzügyi beáramlást csak 2027 elején jelentene.

