Megrekedni látszik az EU-s bővítési hullám, a Tisza Párt győzelme sem kedvez a gyorsított csatlakozást szorgalmazóknak

A 2013-as horvát csatlakozás óta nem volt újabb bővítési kör az Európai Unióban, és bár több államnak vannak ambiciózus reményei, a tagállami vezetők egyre óvatosabbak azzal kapcsolatban, hogy kit engedjenek be köreikbe, és milyen feltételekkel. Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen jó ideje egy olyan konstrukción dolgozott, amely vétójogok nélkül engedhette volna be a friss tagállamokat, azonban az elképzelést több jelentős európai államfő is elutasította, és Magyarország következő miniszterelnöke, Magyar Péter is azt hangsúlyozza, hogy tévút lenne könnyíteni a feltételeken.

Ursula von der Leyen gyorsított bővítési elképzelései – amelyeknek egyik motivációja az, hogy a tagsággal Ukrajna pozícióját erősítse – egyre erősebb politikai ellenállásba ütköznek az Európai Unió tagállamain belül. Bár a bővítés elvben továbbra is állandó kérdés,

a gyakorlatban több ország vezetője is tudatosan kerüli a téma nyílt megvitatását, nem csupán az ezzel járó uniós, hanem a belpolitikai kockázatok miatt is.

Könnyen lehet, hogy a von der Leyen által szorgalmazott bővítési egyeztetés témaként is lekerülhet a hónap végi ciprusi csúcstalálkozó napirendjéről, mivel a Politico-nak nyilatkozó diplomaták szerint a tagállamok többsége inkább nem feszegetné a kérdést, leginkább Ukrajna miatt.

Az óvatosabb politizálás mögött nagy részben az állhat, hogy a nem szélsőséges politikai pártok arra a következtetésre juthattak, hogy nem érdemes beleállni olyan témákba, amelyeknél valós aggályok generálódnak a választói közösségekben, hiszen ezek mentén a radikális pártok is könnyen megerősödhetnek.

Erről beszélt többek között Radoslav Sikorski lengyel külügyminiszter a brit Channel4 magyar választásokról szóló adásában, és Magyar Péter is a győzelem utáni első nemzetközi sajtótájékoztatóján, ahol úgy fogalmazott, hogy a migrációs válság idején az európai politikusok inkább

Jóemberkedtek, miközben a saját állampolgáraik elvárásait nem vették figyelembe.

Magyar Ukrajnával kapcsolatban elmondta, amit korábban többször is, hogy nem lenne fair dolog a többi csatlakozni vágyó ország elé helyezni, vagy gyorsítani az eljárást, és Európának sem érdeke felvenni egy háború alatt álló országot.

Azonban Ukrajna kérdésén túl a csatlakozásra váró nyugat-balkáni országok – nevesen Montenegró és Albánia – helyzete is megnehezülhet, annak ellenére is, hogy ők valóban kiemelkedő tempóban haladnak a szükséges reformok bevezetésével.

Franciaország például különösen óvatos, mivel törvény írja elő, hogy minden új tag felvételéről népszavazást kell tartani, ami komoly politikai kockázatot jelentene a ciklusa végéhez közelítő elnöknek, Emmanuel Macronnak.

Mellettük Németország, Hollandia és Olaszország is azt hangsúlyozza, hogy a bővítésnek szigorúan érdemalapúnak kell maradnia, és

nem lehet geopolitikai megfontolásokból felgyorsítani, még akkor sem, ha megértik Ukrajna és Moldova helyzetét.

A bővítéssel kapcsolatos aggodalmak nem újkeletűek: korábban az európai polgárok szempontjából elsősorban a munkaerőáramlás liberalizálása miatti munkabércsökkenés volt az egyik leghangsúlyosabb aggály, azonban a tagállamok vezetői leginkább a vétójogok miatt aggódnak.

Ugyan von der Leyen terve szerint ez nem feltétlen járna a jövőben a frissen csatlakozó országoknak, sőt a Bizottság elnöke szerint a külpolitikai döntésekhez minősített többség is elegendő lehetne, a legjelentősebb tagállamok úgy látszik, ilyen biztosítékok mellett is érzékenynek találják a bővítést.

Ugyan egyelőre Montenegró kérdésében sem akarnak továbblépni az európai vezetők, az továbbra sem kizárt egy újabb bővítési hullám 2030 előtt, de korábban az ország 2028-as belépését még von der Leyen is meglehetősen „ambiciózus” célként jellemezte.

Ukrajna esetében a 2027-es korlátozott csatlakozás merült fel mint védelmi garancia egy oroszokkal kötött fegyverszünet esetén, de erre egyelőre igencsak korlátozott befogadóképesség látszik.

