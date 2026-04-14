Megrekedni látszik az EU-s bővítési hullám, a Tisza Párt győzelme sem kedvez a gyorsított csatlakozást szorgalmazóknak

Ursula von der Leyen gyorsított bővítési elképzelései – amelyeknek egyik motivációja az, hogy a tagsággal Ukrajna pozícióját erősítse – egyre erősebb politikai ellenállásba ütköznek az Európai Unió tagállamain belül. Bár a bővítés elvben továbbra is állandó kérdés,
a gyakorlatban több ország vezetője is tudatosan kerüli a téma nyílt megvitatását, nem csupán az ezzel járó uniós, hanem a belpolitikai kockázatok miatt is.
Könnyen lehet, hogy a von der Leyen által szorgalmazott bővítési egyeztetés témaként is lekerülhet a hónap végi ciprusi csúcstalálkozó napirendjéről, mivel a Politico-nak nyilatkozó diplomaták szerint a tagállamok többsége inkább nem feszegetné a kérdést, leginkább Ukrajna miatt.
Az óvatosabb politizálás mögött nagy részben az állhat, hogy a nem szélsőséges politikai pártok arra a következtetésre juthattak, hogy nem érdemes beleállni olyan témákba, amelyeknél valós aggályok generálódnak a választói közösségekben, hiszen ezek mentén a radikális pártok is könnyen megerősödhetnek.
Erről beszélt többek között Radoslav Sikorski lengyel külügyminiszter a brit Channel4 magyar választásokról szóló adásában, és Magyar Péter is a győzelem utáni első nemzetközi sajtótájékoztatóján, ahol úgy fogalmazott, hogy a migrációs válság idején az európai politikusok inkább
Jóemberkedtek, miközben a saját állampolgáraik elvárásait nem vették figyelembe.
Magyar Ukrajnával kapcsolatban elmondta, amit korábban többször is, hogy nem lenne fair dolog a többi csatlakozni vágyó ország elé helyezni, vagy gyorsítani az eljárást, és Európának sem érdeke felvenni egy háború alatt álló országot.
Azonban Ukrajna kérdésén túl a csatlakozásra váró nyugat-balkáni országok – nevesen Montenegró és Albánia – helyzete is megnehezülhet, annak ellenére is, hogy ők valóban kiemelkedő tempóban haladnak a szükséges reformok bevezetésével.
Franciaország például különösen óvatos, mivel törvény írja elő, hogy minden új tag felvételéről népszavazást kell tartani, ami komoly politikai kockázatot jelentene a ciklusa végéhez közelítő elnöknek, Emmanuel Macronnak.
Mellettük Németország, Hollandia és Olaszország is azt hangsúlyozza, hogy a bővítésnek szigorúan érdemalapúnak kell maradnia, és
nem lehet geopolitikai megfontolásokból felgyorsítani, még akkor sem, ha megértik Ukrajna és Moldova helyzetét.
A bővítéssel kapcsolatos aggodalmak nem újkeletűek: korábban az európai polgárok szempontjából elsősorban a munkaerőáramlás liberalizálása miatti munkabércsökkenés volt az egyik leghangsúlyosabb aggály, azonban a tagállamok vezetői leginkább a vétójogok miatt aggódnak.
Ugyan von der Leyen terve szerint ez nem feltétlen járna a jövőben a frissen csatlakozó országoknak, sőt a Bizottság elnöke szerint a külpolitikai döntésekhez minősített többség is elegendő lehetne, a legjelentősebb tagállamok úgy látszik, ilyen biztosítékok mellett is érzékenynek találják a bővítést.
Ugyan egyelőre Montenegró kérdésében sem akarnak továbblépni az európai vezetők, az továbbra sem kizárt egy újabb bővítési hullám 2030 előtt, de korábban az ország 2028-as belépését még von der Leyen is meglehetősen „ambiciózus” célként jellemezte.
Ukrajna esetében a 2027-es korlátozott csatlakozás merült fel mint védelmi garancia egy oroszokkal kötött fegyverszünet esetén, de erre egyelőre igencsak korlátozott befogadóképesség látszik.
