Megszólaltak Brüsszelben a magyar EU-pénzek feloldásáról – már látszik, mikorra várhatók a források

Megvalósított reformokat szeretnének látni az Európai Parlament képviselői, mielőtt feloldják a forrásokat Magyarországnak, mert Lengyelország esetében úgy érzik, elhamarkodottan dönthettek. Ugyan a két ország helyzete több szempontból is különbözik, úgy vélik, 16 év alatt sokkal súlyosabbá vált a helyzet, ezért mindenképpen eredményeket kellene látniuk, mielőtt támogatni tudnának egy ilyen döntést. A források egy részének feloldásához speciális, egyhangú döntésre lehet szükség, másképp nem látják biztosítottnak a változást, hiszen a Bizottság is ragaszkodik a határidőkhöz. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy lesz rugalmasság az EU részéről, és minden támogatást igyekeznek megadni.

Ugyan az Európai Parlament politikusai a Bizottságot vezető Ursula von der Leyenhez hasonlóan kifejezetten üdvözlik a magyarországi választások eredményét, az uniós források megnyitásával kapcsolatban már jóval óvatosabban akarnak eljárni, mivel a lengyel példán jól látszik, hogy nem feltétlen jó ötlet biankó csekkre odaadni az európai költségvetés jelentős részét.

Moritz Körner (Renew) és Orbán Viktor miniszterelnökségének egyik leghangosabb kritikusa, Daniel Freund (Zöldek) kedden tartottak sajtótájékoztatót az EP költségvetési (BUDG) és költségvetés-ellenőrzési (CONT) szakbizottságát képviselve.

A beszélgetésen nagy hangsúlyt kapott Lengyelország, mivel a 2023-ban ismét hatalomra kerülő Donald Tusk európai párti vezetőnek három hónap alatt, gyakorlatilag ígéretekre oldották fel az előző PiS-kormány előtt jogállamisági aggályok miatt elzárt forrásokat. A helyzet azonban több szempontból is eltér:

Egyrészt a PiS-kormánynak mindössze két ciklusa volt arra, hogy bebetonozza hatalmát, mielőtt leváltották, így Freund szerint jóval kevesebb ideje volt saját képére formálni az országot.

Másrészt Lengyelországban nemcsak formális a köztársasági elnök szerepe. Közvetlen megválasztása miatt erős vétójoga van, a 2025-ös választások előtt meg után is PiS-szel szövetséges politikus töltötte be, aki blokkolja az EU-nak beígért reformok egy jelentős részét.

Ezzel szemben a Magyar-kormány kétharmados felhatalmazásával sokkal határozottabban tud fellépni, ha egy alapvetően szimbolikus pozíciót betöltő köztársasági elnök ellen akar tartani bárminek, vagy le kell váltani egyes hatóságok vezetőit, ahol elemi fontosságú lehet a leköszönő kormánytól való függetlenség.

Arról, hogy milyen források mennyire érhetők el, részletesen írtunk kedd délelőtti cikkünkben, és ahogy abban is említjük, az Európai Bíróság főtanácsnoki állásfoglalásával is megerősített parlamenti álláspont szerint nem pusztán az intézkedések meghozásáról van szó, hanem

konkrét bizonyítékokat szeretnének látni arra, hogy a rendszer a gyakorlatban is védi az uniós forrásokat.

Ugyan Lengyelország esetét Körner egyértelmű hibának tekinti, és több fontos reformot nem sikerült átvinni, a folyósított források nem kerültek nyilvánvaló veszélybe Tusk alatt. Freund viszont úgy értékeli, hogy a jelenleg könnyebben elérhető, és a határidők miatt gyorsabb tempót igénylő helyreállítási alap (RRF) forrásainál is komoly aggályok merülhetnek fel.

Freund szerint, ha a jelenlegi, még Orbán-kormány indította terveket is felhasználnák a forrásigények beadásakor, hogy minél hamarabb lehívják a nagyjából 10 milliárd eurós keretet, akkor annak jelentős része a leköszönő miniszterelnökhöz köthető gazdasági szereplőkhöz kerülne.

A programok megvalósításához egészen ez év augusztusának végéig lenne ideje a legkorábban májusban felálló új kormánynak, és bár vannak kiskapuk abban, hogyan lehet egy garanciákkal ellátott intézmény megalapításával „megvalósultnak” minősíteni azok elköltését, Freund úgy véli,

az egyedüli tiszta megoldás az, ha a tagállamok vezetői egy rendkívüli döntéssel egyhangúan megegyeznek abban, hogy kitolják a Magyarországra vonatkozó határidőt.

Azt is elmondta, hogy ha a magyar kormány elkezdi a reformokat, az növelheti a bizalmat, és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás máris fontos lépés lenne a források biztonságának garantálásában.

Körner hasonlóan az egyetemek alapítványi struktúrába való kiszervezését említette, amely bár kisebb forrásokat ad a kutatóknak és az Erasmus+ rendszerből kieső magyar hallgatóknak, viszonylag könnyen tető alá hozható lenne. Magyar Péter ebben és az Európai Ügyészséghez való csatlakozásban is határozott ígéretet tett korábban, ahogy szervek függetlenségét és a sajtószabadság garantálását is vállalta.

Az ügyben a Bizottság szóvivőit is kérdezték kedden, hiszen az azt vezető Ursula von der Leyen és Magyar Péter is megerősítette, hogy gyors egyeztetések lesznek. Az ő sajtótájékoztatójukon alapvetően nem árultak el új dolgokat, nagy bizakodással vannak a váltás irányában, és utaltak arra, hogy rugalmasak lesznek, de eredményeket is látniuk kell.

Az RRF-pénzekkel kapcsolatban azt hangsúlyozták, hogy ragaszkodnak a határidőkhöz, de itt is felsorolták a lehetséges opciókat. Magyarország úgy is felhasználhatja a forrásokat, hogy

magánbefektetéseket ösztönző pénzügyi eszközöket hoz létre, forrásokat utal át nemzeti InvestEU programokba, tőkeinjekciót nyújt a Magyar Fejlesztési Banknak vagy más hasonló intézménynek, önkéntes hozzájárulást nyújt az RRF céljaival összhangban lévő valamelyik uniós programba, amelyből persze aztán Magyarország is részesülhetne.

Persze ezekhez teljesülnie kell a hátralevő – főleg a bíróságok függetlenségére és közbeszerzésekre vonatkozó – „szupermérföldköveknek”, amelyekkel bár elvileg dolgozott a kormány, a Bizottságnak nem nyílt alkalma felülvizsgálatukra, ahogyan az eredeti tervben megjelölt projektekre sem, hiszen a leköszönő kormány egy kifizetési kérelmet sem nyújtott még be velük kapcsolatban.

A fent felsorolt opciók azért jöhetnek jól, mert fizikai megvalósítást nem különösebben igényelnek, így ha a Tisza-kormány felülvizsgálja a Fidesz által eredetileg benyújtott helyreállítási tervet (RRP), és ilyen projektekkel helyettesíti annak tartalmát, akkor elméletben lehet elég gyorsan dolgozni a határidők betartásához.

Ez persze attól is függ, milyen gyorsan tudja megkezdeni a munkát a Tisza, és mennyire tudja támogatni a Bizottság, de ha kivitelezhetetlennek bizonyulna, akkor lehetne a tagállamokat tömörítő Tanácshoz fordulni a hogy tegyenek kivételt Magyarország esetében. Abból azonban, hogy ennyire hangsúlyozzák a határidőket, könnyű arra következtetni, hogy

legkésőbb az RRF pénzek kifizetésének rendes menetrend szerinti határidejéig, azaz 2026 december végéig 10,4 milliárd euró, tehát mintegy 4000 milliárd forint érkezhet Magyarországra.

Ursula von der Leyen és Magyar Péter a mai napon is telefonon egyeztetett, ahol a Bizottság elnöke a szoros együttműködést ígért a határidők betartásához, tehát jelenleg minden fórumon az a jelzés érkezik, hogy gyors közös munkára készülnek azért, hogy a magyar emberekhez minél hamarabb eljussanak az EU-s pénzek. A sajtótájékoztatót vezető főszóvivő, Paula Pinho azzal zárta a témakört, hogy

Ahol van akarat, ott út is van.

Címlapkép forrása: EU