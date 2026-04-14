Nehéz malomkövet kötött Magyar Péter új kormánya nyakába Orbán Viktor kabinetje az EU-pénzeknél

Magyar Péter frissen felálló kormányának az uniós pénzek kiszabadításához viszonylag gyorsan letudható jogalkotási munkára lesz szükség. Csakhogy a valódi próbatétel mégis az, hogy Brüsszel elhiszi-e: a korrupcióellenes és intézményi reformok nem díszletek, hanem működő fékek, amelyek kiállják a Bizottság hosszas átvilágítását és a szigorúbb, tartósságot vizsgáló monitoringot is. A leggyorsabban menthető csomagnak az helyreállítási alap tűnhet – még a 2026 augusztusi, rövid határidő árnyékában is –, de a 27 „szupermérföldkő” teljesítése, az Integritás Hatóság érdemi megerősítése, a közbeszerzési verseny javítása és a jogállami garanciák bizonyítása nélkül a kifizetések politikai-jogi kulcsa nem fordul el, legfeljebb technikai manőverekkel lehet időt nyerni. Közben a kohéziós pénzeknél nemcsak a befagyasztások és az alapjogi feltételek jelentenek aknamezőt, hanem az is, hogy a már megnyíló források felhasználását a 2022-es partnerségi megállapodás kötött pályára tette: a pénz nem szabad prédaként, hanem szűk mozgásterű, brüsszeli jóváhagyásokkal terhelt menetrend szerint érkezhet meg.

A magyar uniós források kiszabadításához egy délután alatt le lehet tudni a jogalkotási munkát egy kétharmados kormányban

– ismételte sokadjára egy uniós tisztviselő a kérdésemre, hogyan látja a befagyasztott kohéziós és helyreállítási támogatások elérhetőségének helyzetét.

Azonban ő is megjegyezte, hogy önmagában ez nem elég, hosszas átvilágításra kell számítani az Európai Bizottságtól a meghozott reformok ügyében. Főként azért, mert az Európai Unió Bíróságán a főtanácsnoki vélemény az Európai Parlamentnek adott igazat, amely a jogállamisági tárgyú eljárásoknál szigorú monitoringidőszakot javasol a végrehajtott reformok esetében.

Részben ez okozza azt a paradox helyzetet, hogy bár a nyár végéig kell befejezni a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) minden jogi és fejlesztési vállalását a kifizetésekhez, ez lehet a legkönyebben megmenthető pénzeszköz a most felálló Magyar Péter vezetet Tisza-kormánynak.

Mivel a politikus programjának kezdetektől fogva sarokköve volt az uniós források visszaszerzése, így most azt tekintjük át, hogy pontosan milyen pénzek megszerzése reális, milyen időhorizonton, valamint hogy milyen jogalkotási munkára lesz szükség az új kormánytól Orbán Viktor távozása után.

Mennyi az annyi?

Mint ismert, Magyarország továbbra sem fér hozzá sem a helyreállítási alaphoz, sem a kohéziós forrásokhoz, mert több, egymástól részben független uniós feltételrendszer maradt nyitva, amelyekben 2023 után gyakorlatilag semmilyen érdemi haladást nem tudott elérni a leköszönő kormány.

A kohéziós politika eredeti magyar kerete 21,7 milliárd euró volt a 2021-2027-es időszakra, ebből előbb 2023 decemberében 10,2 milliárd euró vált hozzáférhetővé, majd 2024 elején további 2 milliárd euró nyílt meg, miközben az n+2 szabály miatt két egymást követő év végén 1-1 milliárd euró elveszett, a félidős felülvizsgálat során pedig újabb 500 millió euró került a befagyasztott források közé, így jelenleg 11,8 milliárd euró számít hozzáférhetőnek.

A helyreállítási alapnál a magyar terv teljes értéke 10,4 milliárd euró, ebből 6,5 milliárd euró a vissza nem térítendő támogatás, ezen belül 700,5 millió euró a REPowerEU-támogatás, míg az energetikai fejezethez kapcsolódó hitelrész 3,9 milliárd euró.

Ahhoz azonban, hogy Magyarország ebből a keretből ténylegesen hozzá is férjen a pénzekhez, továbbra is teljesítenie kell azokat a feltételeket, amelyeket az Európai Bizottság az uniós források védelme, a korrupciós kockázatok csökkentése és az alapjogi garanciák érvényesülése szempontjából meghatározónak tart.

Amint azt mindjárt bemutatjuk, fontos szempont, hogy ezeket a pénzeket már elkölteni is alapvetően csak a Fidesz-kormány által 2022-ben aláírt partnerségi megállapodás és az arra épülő programok keretei között lehet.

Ez azt jelenti, hogy nemcsak a hozzáférés feltételei szűkek, hanem a felhasználás mozgástere is: a forrásokat nem lehet egyszerűen más célra átirányítani, legfeljebb bizottsági jóváhagyással, a kohéziós szabályrendszerbe illeszkedő reprogramozással.

Mit kell tenni a pénzekért?

A helyreállítási alap esetében ennek kulcsa a 27 úgynevezett szupermérföldkő teljesítése. Ezek a feltételek részben a korrupcióellenes és közbeszerzési reformokhoz, részben az igazságszolgáltatás függetlenségéhez, részben pedig az uniós pénzek ellenőrzési és auditmechanizmusaihoz kapcsolódnak, és az RRF logikája szerint nem az számít, hogy egyes elemek formálisan kipipálhatók-e, hanem az, hogy az egész reformcsomag kielégítően teljesül-e.

Az RRF esetében a legnagyobb reformblokkot továbbra is a korrupcióellenes és intézményi garanciák adják, mert az uniós oldal azt várja el, hogy a magyar állam ne csak papíron hozzon létre új szabályokat és szervezeteket, hanem olyan rendszert működtessen, amely ténylegesen képes megelőzni, feltárni és szankcionálni az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatos visszaéléseket. Ebbe beletartozik az Integritás Hatóság valódi mozgásterének bővítése, a visszamenőleges vizsgálati jogkör erősítése, az Antikorrupciós Munkacsoport érdemi súlyának növelése, a közbeszerzési verseny javítása, egyajánlatos eljárások arányának csökkentése, az összeférhetetlenségi szabályok megerősítése, valamint a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása.

A Magyar Péter által a kampány többször megígért Európai Unió Ügyészségéhez való csatlakozás ugyan megoldhatja a vádhatósági eljárásokkal kapcsolatos bizottsági követelményeket, itt a jogharmonizáció, a magyar és az uniós ügyészség közti feladatfelosztás időigényesebb lehet.

Miközben a bírói függetlenség területén történt előrelépés a 2023-as igazságügyi reform elfogadásával, a Bizottság a bírói ügyelosztási rend működését is figyeli, és tágabb értelemben azt is nézi, hogy a korábbi vállalások mennyire maradtak tartósak. Ez azért is fontos, mert a magyar kormány közben egy másik irányban is próbál mozgásteret nyerni: nem a feltételek teljesítésével, hanem technikai és jogi megoldásokkal igyekszik menteni a veszélybe került pénzek egy részét.

Ebbe a logikába illeszkedik az a jogi kiskapu is, amellyel az új kormány a még mindig zárolt helyreállítási források egy részét megmenthetné.

A konstrukció lényege, hogy a megcsúszott projekteket átvezetnék a helyreállítási terven belül, és mintegy 4 milliárd eurónyi forrást a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelésére csoportosítanának át. A mechanizmus az EU felé kész projektnek – teljesített mérföldkőnek – minősülhetne, mivel a pénz elhagyná a költségvetést és egy állami fejlesztési bankba kerülne, vagyis adminisztratív értelemben teljesített kiadásként jelenne meg még a 2026. augusztusi határidő előtt. A logika szerint ez lehetővé tenné, hogy a keret egy részét akkor is megmentsék, ha a tényleges beruházásokat csak a jövőben hajtják majd végre.

A megoldás nem teljesen példa nélküli, mert a Bizottság más tagállamoknál is nyitott volt hasonló technikai átalakításokra – például Lengyelország kérésére 2025-ben –, a magyar eset azonban azért problémásabb, mert itt a jogállamisági és korrupcióellenes kifogások érdemben továbbra sem rendeződtek. Vagyis hiába jelenthetne az MFB-be irányított tőkeinjekció papíron teljesítést, attól még a hozzáférés politikai és jogi kulcskérdése nem változik meg: Brüsszel eddig következetesen ahhoz kötötte a kifizetéseket, hogy a szupermérföldkövek teljesüljenek, és nem ahhoz, hogy a tagállam technikailag milyen konstrukcióban próbálja elszámolhatóvá tenni a pénzt.

A kohéziós forrásoknál kevés az intéznivaló

A kohéziós forrásoknál ennél is összetettebb a helyzet, mert ott egyszerre több blokkoló mechanizmus működik: az egyik a feltételességi rendelet alapján hozott döntés, amely a korrupciós és jogállamisági kockázatok miatt három operatív program egy részét felfüggesztette, emellett pedig korlátozta az uniós pénzek mozgását a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó szervezetek irányába.

Az Európai Bizottság álláspontja szerint a magyar szabályozás nem adott elég erős biztosítékot arra, hogy ezeknek az alapítványoknak az irányítása és az uniós forrásokhoz való hozzáférése között ne alakulhasson ki politikai vagy személyi kapcsolatokon alapuló befolyásolás, ezért ezen a ponton továbbra is olyan korrekcióra lenne szükség, amelyet az uniós oldal is hitelesnek fogad el.

Emellett a kohéziós pénzekhez való teljes hozzáférést továbbra is korlátozza az úgynevezett horizontális feljogosító feltételrendszer, amely az uniós Alapjogi Charta tiszteletben tartásához kapcsolódik.

Ennek logikája az, hogy az EU nemcsak azt nézi, van-e megfelelő pénzügyi kontroll, hanem azt is, hogy az adott tagállam jogi és intézményi környezete megfelel-e bizonyos alapjogi minimumoknak. Magyarország esetében a bírói függetlenséggel kapcsolatos részterületen történt előrelépés, de más alapjogi kérdésekben az uniós kifogások megmaradtak, ezért a kohéziós pénzek egy részének lehívhatósága továbbra sem teljes.

Ezek közül három terület különösen érzékeny maradt, mert az uniós oldal továbbra is problémásnak tartja a gyermekvédelminek nevezett magyar törvényt, az akadémiai szabadság helyzetét és a menedékjoghoz való hozzáférés kérdését.

Kényszerpályán a kiadási rend

A kohéziós pénzeknél nemcsak az a kérdés, hogy mennyi forrás van még befagyasztva, hanem az is, hogy a már elérhető pénzt mire lehet elkölteni. Ezeket a forrásokat ugyanis alapvetően a 2022-ben aláírt partnerségi megállapodás és az ahhoz kapcsolódó programok keretei határozzák meg. Vagyis a pénzt nem lehet egyszerűen más célra átirányítani csak azért, mert közben megváltoztak a kormány szándékai.

A 2025-ös félidős felülvizsgálat idején még nagyobb mozgástér volt az átcsoportosításra, de ez az egyszeri lehetőség már nagyrészt lezárult.

Azóta is lehet módosítani a programokat, de jóval szűkebb keretek között. Kisebb, programon belüli átrendezésekre van némi lehetőség, a nagyobb változtatásokhoz viszont már külön brüsszeli jóváhagyás kell.

Például ha egy adott kohéziós keretet eredetileg energiahatékonysági beruházásokra, vasúti fejlesztésekre vagy munkaerőpiaci programokra hagytak jóvá, akkor azt a pénzt a kormány nem tudja egyszerűen áttenni mondjuk egészségügyi fejlesztésekre, útfelújításokra vagy bármilyen teljesen új politikai célra. Legfeljebb ugyanazon programon belül, hasonló logikájú célok között lehet kisebb átrendezést csinálni, vagy nagyobb módosítást kérni Brüsszeltől.

Vagyis az új Magyar-kormány még az Orbán Viktor féle vezetés nehéz örökségével kell együttéljen, a helyzet nem olyan, mint amikor a kormány a saját költségvetésén belül egyik sorból áttesz pénzt a másikba. Inkább olyan, mintha egy kötött pályás támogatási csomagról lenne szó: a sínpályát már 2022-ben és 2025-ben lefektették, és azon belül lehet kisebb irányváltás, de teljesen új útvonalra nem lehet csak úgy ráfordulni.

Mikor jöhetnek a források?

Ha idővonalat próbálunk felhúzni, akkor abból érdemes kiindulni, hogy az új Tisza-kormány legkorábban május elején alakulhat meg, de a hatalomátvétel akár a hónap végére is csúszhat. A jogalkotási munka egy hónap alatt elvégezhető az átfedések miatt mind a kohéziós, mind az RRF-pénzek esetében.

Az Európai Bizottság értékelési időszak 60 nap, amelyet 60 nappal meghosszabbíthatnak.

Mivel az RRF esetében szorít az augusztus végi határidő, így a Bizottság elképzelhető, hogy nem él majd a teljes időkeretével. Ekkor a különalapba lehívható 1500-1600 milliárd forintnyi összeg még december előtt megérkezhet.

A kohéziós források esetében várhatóan ugyanígy decemberre történhet meg a feloldás, ami január-februári kifizetéseket jelenthet.

