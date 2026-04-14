Szivárognak a titkos dokumentumok: hirtelen óriási uniós pénzosztásra készül Brüsszel

Az uniós költségvetési vita egyik kulcskérdésévé válik, hogy a versenyképességi források elosztása a teljesítményt vagy a felzárkóztatást szolgálja-e elsősorban. A most formálódó kompromisszum inkább az előbbi irányába tolja az egyensúlyt, ami új törésvonalakat nyithat a tagállamok között. Magyarország a vesztesek közé kerülhet az új versenyképességi támogatási rendszerben, míg a nagy nyugati gazdaságok örülhetnek.

Debrecen Economic Forum 2026 Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

Az Európai Unió következő, 2027 utáni többéves költségvetésének egyik kulcseleme, a mintegy 400 milliárd eurós Európai Versenyképességi Alap körül éles vita bontakozik ki, amelyben a gazdagabb tagállamok kerülhetnek előnybe – írja az Euractiv egy kiszivárgott tárgyalási dokumentum alapján.

A ciprusi elnökség által előkészített szöveg

a források elosztásának középpontjába a kiválóság elvét helyezi, ami alapvetően a magasabb innovációs kapacitással rendelkező országok pozícióját erősíti.

A javaslat ezzel lényegében a nagyobb és fejlettebb gazdaságok – például Németország és Franciaország – álláspontját tükrözi, amelyek régóta azt szorgalmazzák, hogy a támogatásokat elsősorban teljesítményalapon osszák szét. Ezzel szemben a kelet-közép, keleti és dél-európai – köztük Magyarország is –, alacsonyabb fejlettségű tagállamok attól tartanak, hogy egy szigorúan „kiválóság-alapú” rendszer a már most is erősebb kutatási és ipari háttérrel rendelkező országoknak kedvezne, tovább mélyítve a fejlettségi különbségeket.

A vita az elmúlt hónapokban egyre inkább kiéleződött: míg egy gazdagabb országokból álló csoport – köztük Németország, Franciaország és Spanyolország – azt javasolta, hogy csak a „legjobb minőségű és legnagyobb hatású” projektek kapjanak támogatást,

addig Bulgária, Románia és Lengyelország egy ellenjavaslatban a földrajzi egyensúly és a szélesebb körű részvétel fontosságát hangsúlyozta a stratégiai ipari értékláncokban.

A ciprusi kompromisszumos szöveg ugyanakkor azt is rögzíti, hogy a kohéziós politika – amelynek súlya a következő költségvetésben várhatóan csökken – továbbra is kulcsszerepet játszik majd a régiók versenyképességének és ellenálló képességének erősítésében. A dokumentumról az uniós nagykövetek pénteken tárgyalnak Brüsszelben, miközben a vita az egyik legérzékenyebb kérdéssé vált a következő hétéves költségvetési ciklus kialakításában.

Címlapkép forrása: Portfolio