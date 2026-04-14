LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Vége a cégek állami szétpénzelésének, bejelentést tett Ursula von der Leyen

Az Európai Bizottság óvatosan, ugyanakkor határozottan kívánja lazítani az állami támogatások szabályait. Ezzel az iráni háború nyomán megugrott energiaárakat kezelnék – jelentette ki Anthony Whelan, az uniós versenypolitikai főigazgatóság (DG Comp) leendő vezetője a Financial Timesnak adott interjújában.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök ideiglenes állami támogatási keretrendszert jelentett be az energiaválság enyhítésére.

Az uniós végrehajtó testület az orosz-ukrán háború tapasztalatai alapján igyekszik elkerülni a tagállamok közötti támogatási versenyt. Emellett azonban teret enged a szükséges beavatkozásoknak is.

Whelan, aki jelenleg a versenypolitikai főigazgatóság állami támogatásokért felelős részlegét vezeti, a Tisztaipar-Megállapodás (Clean Industrial Deal) részeként tervezett ideiglenes kiigazításokról beszélt. Ezek a lépések az energiaintenzív iparágak támogatási rendszerét érintenék, és várhatóan csak az év végéig maradnának hatályban.

„Azt javasoljuk, hogy kissé nyissuk meg a csapokat, és nézzük meg, mit gondolnak erről a tagállamok. Ez azonban nem jelent szabad rablást” – fogalmazott Whelan, figyelmeztetve a versenytorzítás kockázataira és a tagállami költségvetési korlátokra utalt.

Az Ursula von der Leyen tanácsadójából avanzsált leendő versenypolitikai főigazgató külön kiemelte a leginkább kiszolgáltatott ágazatokat. Ide tartoznak a dízelüzemű hajókkal dolgozó halászok, az üzemanyag- és műtrágyaárak emelkedésével küzdő mezőgazdasági termelők, valamint egyes közlekedési szektorok.

Whelan szerint ezen ágazatok esetében a kisebb összegű, rövid távú támogatások versenytorzító hatása elhanyagolható.

