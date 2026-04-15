A Panama-csatornán át húzná be az életmentő LNG-t Európa

Az európai energiavállalatok egyre sürgetőbben keresnek új beszerzési útvonalakat, és ennek részeként már a kanadai LNG importját is mérlegelik, még a hosszabb és drágább szállítás ellenére is. A közel-keleti konfliktusok és az ellátási kockázatok felértékelték a stabil, kiszámítható partnereket, ami Kanada irányába tereli a figyelmet. Mindez hosszabb távon is átalakíthatja Európa gázellátásának szerkezetét.

Egyre aktívabban keresi Európa az alternatív gázbeszerzési lehetőségeket, és ennek részeként a Kanada nyugati partvidékéről származó cseppfolyósított földgáz (LNG) importját is vizsgálják. A tervek szerint a szállítmányokat a Panama-csatornán keresztül juttatnák el az EU-ba, ami ugyan költségesebb és hosszabb útvonal, de a jelenlegi geopolitikai helyzetben egyre vonzóbb opciónak tűnik.

A Reuters exklúzív információi szerint több európai szereplő – köztük a német Uniper – is tárgyalásokat folytat a még fejlesztés alatt álló Ksi Lisims LNG projektről. A kanadai exportterminál mögött álló befektetők jelenleg hosszú távú szerződések megkötésén dolgoznak, hogy még az idén meghozhassák a végső beruházási döntést.

Az érdeklődés különösen annak fényében számít jelentősnek, hogy Kanada LNG-infrastruktúrája elsősorban az ázsiai piacokra van optimalizálva. Az ország nyugati partjáról rövidebb és olcsóbb a szállítás Ázsiába, míg Európa irányába

a Panama-csatornán keresztüli útvonal jelentős költségekkel járna, ráadásul az útvonal az USA vezetésének kényétől sem mondható védettnek.

Az egészre megoldás lehetne, ha Kanada keleti partjáról lehetne szállítani Európába, de ott egyelőre nincs érdemben kiépített exportkapacitás, ami hosszú ideje akadályozza az EU és Kanada közti energiaüzleteket.

Az iráni helyzet és a Hormuzi-szoros lezárása azonban új helyzetet teremtett. Az európai vásárlók egy része már hajlandó lehet elfogadni a magasabb szállítási költségeket és hosszabb tranzitidőt, ha cserébe stabil, politikailag megbízható forrásból biztosíthatja az energiaellátást.

A Ksi Lisims projekt nem jelent azonnali megoldást Európa számára: még egy kedvező beruházási döntés esetén is több évbe telik az építkezés, így a kapacitások csak középtávon jelenhetnek meg a piacon. Mindeközben Kanada kormánya igyekszik felgyorsítani az engedélyezési folyamatokat, hogy erősítse az ország szerepét a globális energiaszállításban.

A projekt mögött álló vállalatok szerint a gazdasági alapok ettől függetlenül nagyin is adottak:

a nyugat-kanadai földgáz ára jelenleg alacsonyabb az amerikai benchmarknál, ami versenyképes exportlehetőséget teremt.

A jelenlegi piaci környezetben így egyre valószínűbbnek tűnik, hogy az ilyen típusú beruházások megvalósulnak, és hosszabb távon új irányt adhatnak az európai gázellátás diverzifikációjának.

