A Panama-csatornán át húzná be az életmentő LNG-t Európa

Egyre aktívabban keresi Európa az alternatív gázbeszerzési lehetőségeket, és ennek részeként a Kanada nyugati partvidékéről származó cseppfolyósított földgáz (LNG) importját is vizsgálják. A tervek szerint a szállítmányokat a Panama-csatornán keresztül juttatnák el az EU-ba, ami ugyan költségesebb és hosszabb útvonal, de a jelenlegi geopolitikai helyzetben egyre vonzóbb opciónak tűnik.
A Reuters exklúzív információi szerint több európai szereplő – köztük a német Uniper – is tárgyalásokat folytat a még fejlesztés alatt álló Ksi Lisims LNG projektről. A kanadai exportterminál mögött álló befektetők jelenleg hosszú távú szerződések megkötésén dolgoznak, hogy még az idén meghozhassák a végső beruházási döntést.
Az érdeklődés különösen annak fényében számít jelentősnek, hogy Kanada LNG-infrastruktúrája elsősorban az ázsiai piacokra van optimalizálva. Az ország nyugati partjáról rövidebb és olcsóbb a szállítás Ázsiába, míg Európa irányába
a Panama-csatornán keresztüli útvonal jelentős költségekkel járna, ráadásul az útvonal az USA vezetésének kényétől sem mondható védettnek.
Az egészre megoldás lehetne, ha Kanada keleti partjáról lehetne szállítani Európába, de ott egyelőre nincs érdemben kiépített exportkapacitás, ami hosszú ideje akadályozza az EU és Kanada közti energiaüzleteket.
Az iráni helyzet és a Hormuzi-szoros lezárása azonban új helyzetet teremtett. Az európai vásárlók egy része már hajlandó lehet elfogadni a magasabb szállítási költségeket és hosszabb tranzitidőt, ha cserébe stabil, politikailag megbízható forrásból biztosíthatja az energiaellátást.
A Ksi Lisims projekt nem jelent azonnali megoldást Európa számára: még egy kedvező beruházási döntés esetén is több évbe telik az építkezés, így a kapacitások csak középtávon jelenhetnek meg a piacon. Mindeközben Kanada kormánya igyekszik felgyorsítani az engedélyezési folyamatokat, hogy erősítse az ország szerepét a globális energiaszállításban.
A projekt mögött álló vállalatok szerint a gazdasági alapok ettől függetlenül nagyin is adottak:
a nyugat-kanadai földgáz ára jelenleg alacsonyabb az amerikai benchmarknál, ami versenyképes exportlehetőséget teremt.
A jelenlegi piaci környezetben így egyre valószínűbbnek tűnik, hogy az ilyen típusú beruházások megvalósulnak, és hosszabb távon új irányt adhatnak az európai gázellátás diverzifikációjának.
Bíróságon bukott ki az igazság a szórakoztatóipari óriásról: átverték a vásárlókat, zuhannak a részvények
Kiszivárgott a belső üzenetváltás is.
Cser-Palkovics: teljesen új vezetés kell a Fidesznek
Székesfehérvár fideszes polgármestere több ponton is kritizálta a leköszönő kormány választás kampányát.
Fellélegezhet végre a világ? – Kéznyújtásnyira a megállapodás Amerika és Irán között
Néhány részlet már ismert.
Nagyot kaszált a CATL: egy új tervvel még nagyobbat szakítanának
Megdobta a piacokat a helyzet.
Elhunyt Mark Mobius, a legendás befektető
Magyarországon is ismert volt a személye.
Ijesztő jövőt vázolt fel az olajhatalom: ami eddig zajlott a piacon, még csak a kezdet lehet
Hamarosan mindenkit elérnek a hatások.
Árrobbanás rázza meg az európai vegyipart, már a termelés is veszélyben
Az iráni konfliktus ezen a fronton is nehéz helyzetbe hozza az EU-t
Kormányváltás: válás után is maradhat a CSOK és a CSOK Plusz? Mi lesz a Babaváróval?
A TISZA Párt programja szerint válás esetén nem kellene visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszhoz kapcsolódó kedvezményeket, ami érdemi fordulatot jelentene a mai szabályokhoz képest. Jelenleg
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!