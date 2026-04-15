LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.56%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
A világ legnagyobb országait riadóztatja Brüsszel – 45 milliárd eurós hitel kell a háború miatt
Uniós források

A világ legnagyobb országait riadóztatja Brüsszel – 45 milliárd eurós hitel kell a háború miatt

Brüsszel arra sürgeti nyugati partnereit a G7-ben, hogy gyorsítsák fel egy 45 milliárd eurós hitel kifizetését Ukrajnának. Eközben egy másik, 90 milliárd eurós uniós kölcsön sorsa a magyar belpolitikai változások függvényében alakulhat – számolt be az Euractiv.

Valdis Dombrovskis, az Európai Unió gazdasági biztosa a héten Washingtonban japán, brit és amerikai minisztereket szólít fel az úgynevezett rendkívüli bevételeket előrehozó hitelprogram (ERA) kifizetéseinek felgyorsítására. A hitelről a G7-országok 2024-ben állapodtak meg, melynek fedezetét az Euroclear brüsszeli elszámolóháznál befagyasztott orosz jegybanki vagyonon realizált profit biztosítja.

Az EU a maga 18,1 milliárd eurós részét már teljes egészében kifizette.

A programból azonban mintegy 7 milliárd euró még nem érkezett meg, ezt az összeget Japánnak, az Egyesült Királyságnak és az Egyesült Államoknak kellene folyósítania.

Dombrovskis a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank tavaszi ülésén vesz részt, ennek örvén szerdára és csütörtökre G7-es megbeszéléseket tervezett be, valamint kétoldalú tárgyalásokat folytat Scott Bessent amerikai és Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszterrel is.

Ursula von der Leyen kimondta: végleg megfosztanák Magyarországot és a renitens tagállamokat az unió egységét fenyegető fegyverüktől

Megszólaltak Brüsszelben a magyar EU-pénzek feloldásáról – már látszik, mikorra várhatók a források

Már megindult a tárgyalás Ursula von der Leyen és Magyar Péter között

A sürgetés azért különösen időszerű, mert egy másik, 90 milliárd eurós uniós kölcsönt a leköszönő magyar miniszterelnök, Orbán Viktor blokkolt a Barátság olajvezeték leállására hivatkozva. Ezt a hitelt az EU többéves pénzügyi keretéből finanszíroznák, de Magyarország nem vesz részt abban finanszírozóként.

A vasárnapi választásokon földcsuszamlásszerű győzelmet arató Magyar Péter megválasztott miniszterelnök hétfőn utalt arra, hogy feloldja a magyar vétót a hitel ügyében, mert Orbán Viktor elérte, hogy Magyarország ne legyen részese a hitelnek, amit meg is szavazott.

Már május elején kormányt alakítana a Tisza Párt – élőben beszél Magyar Péter

Uniós tisztviselők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a magyar belpolitikai átmenet és a hiányos uniós dokumentáció miatt a kifizetés legkorábban május elejére várható. Mindeközben Ukrajna július közepén már komoly költségvetési válsággal nézhet szembe.

Az Európai Bizottság becslése szerint Ukrajna teljes költségvetési és katonai finanszírozási igénye 2026-ra és 2027-re összesen mintegy 135 milliárd eurót tesz ki. Brüsszel a G7-országokat és más nemzetközi partnereket is igyekszik bevonni a fennmaradó 45 milliárd eurós finanszírozási hiány fedezésébe. Ebből az összegből egyelőre csupán mintegy 15 milliárd euróra van biztosíték.

Választás 2026: Célegyenesben a Tisza Párt kormányzati felkészülése, Magyar Péter fontos üzeneteket mondott

Magyar Péter: megtartjuk a rezsicsökkentést, és kiterjesztjük

Ursula von der Leyen kimondta: végleg megfosztanák Magyarországot és a renitens tagállamokat az unió egységét fenyegető fegyverüktől

Váratlan fordulat: Trump megszólalt Orbán Viktor vereségéről, meglepően nyilatkozott Magyar Péterről

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel
Nőtt a béke esélye, emelkedtek a tőzsdék Amerikában
Ursula von der Leyen kimondta: végleg megfosztanák Magyarországot és a renitens tagállamokat az unió egységét fenyegető fegyverüktől
