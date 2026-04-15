A világ legnagyobb országait riadóztatja Brüsszel – 45 milliárd eurós hitel kell a háború miatt

Valdis Dombrovskis, az Európai Unió gazdasági biztosa a héten Washingtonban japán, brit és amerikai minisztereket szólít fel az úgynevezett rendkívüli bevételeket előrehozó hitelprogram (ERA) kifizetéseinek felgyorsítására. A hitelről a G7-országok 2024-ben állapodtak meg, melynek fedezetét az Euroclear brüsszeli elszámolóháznál befagyasztott orosz jegybanki vagyonon realizált profit biztosítja.
Az EU a maga 18,1 milliárd eurós részét már teljes egészében kifizette.
A programból azonban mintegy 7 milliárd euró még nem érkezett meg, ezt az összeget Japánnak, az Egyesült Királyságnak és az Egyesült Államoknak kellene folyósítania.
Dombrovskis a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank tavaszi ülésén vesz részt, ennek örvén szerdára és csütörtökre G7-es megbeszéléseket tervezett be, valamint kétoldalú tárgyalásokat folytat Scott Bessent amerikai és Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszterrel is.
A sürgetés azért különösen időszerű, mert egy másik, 90 milliárd eurós uniós kölcsönt a leköszönő magyar miniszterelnök, Orbán Viktor blokkolt a Barátság olajvezeték leállására hivatkozva. Ezt a hitelt az EU többéves pénzügyi keretéből finanszíroznák, de Magyarország nem vesz részt abban finanszírozóként.
A vasárnapi választásokon földcsuszamlásszerű győzelmet arató Magyar Péter megválasztott miniszterelnök hétfőn utalt arra, hogy feloldja a magyar vétót a hitel ügyében, mert Orbán Viktor elérte, hogy Magyarország ne legyen részese a hitelnek, amit meg is szavazott.
Uniós tisztviselők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a magyar belpolitikai átmenet és a hiányos uniós dokumentáció miatt a kifizetés legkorábban május elejére várható. Mindeközben Ukrajna július közepén már komoly költségvetési válsággal nézhet szembe.
Az Európai Bizottság becslése szerint Ukrajna teljes költségvetési és katonai finanszírozási igénye 2026-ra és 2027-re összesen mintegy 135 milliárd eurót tesz ki. Brüsszel a G7-országokat és más nemzetközi partnereket is igyekszik bevonni a fennmaradó 45 milliárd eurós finanszírozási hiány fedezésébe. Ebből az összegből egyelőre csupán mintegy 15 milliárd euróra van biztosíték.
