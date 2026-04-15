Árrobbanás rázza meg az európai vegyipart, már a termelés is veszélyben

Az energiaárak emelkedése és a globális ellátási láncok zavarai alapjaiban kérdőjelezik meg a kontinens versenyképességét, de az európai vegyipar külön is egy kifejezetten nehéz időszakkal néz szembe. A helyzet különösen azért kritikus, mert olyan alapanyagokat érint, amelyek a teljes gazdaságot átszövik:

az élelmiszertermeléstől az autóiparon át a gyógyszergyártásig.

A legfrissebb adatok szerint az alapvető vegyi termékek ára meredeken emelkedik, ami már most begyűrűzik a végtermékekbe is:

mosószerekhez kapcsolódó vegyipari termékek: +30%

színezékek és pigmentek: +20%

műanyag alapanyagok: +20%

égésgátló anyagok: +35%

kénsav: +40%

Ezek az emelkedések közvetlenül érintik a háztartási tisztítószereket, az építőipart, az autógyártást, az elektronikai ipart és az élelmiszer-csomagolást is.

A drágulás így nemcsak iparági kérdés, hanem a fogyasztói árakban is egyre inkább megjelenik.

A probléma egyik fő oka persze az energiafüggőség, hiszen az Európai Unió gyártási kapacitásainak növekedése miatt már évtizedek óta importra szorul olajból és földgázból, így nem meglepő, hogy az ellátási zavarok – például a Hormuzi-szoros körüli konfliktusok – miatt az árak hirtelen megugranak. Ez különösen az olyan alapanyagok gyártását teszi veszteségessé Európában, mint az etilén, a propilén vagy az ammónia.

A vegyipar jelentős súlyát jól mutatja, hogy 2024-ben az ágazat 635 milliárd eurós forgalmat generált az EU-ban.

Ezen belül a speciális vegyipari termékek és a petrolkémia egyaránt 27-27 százalékot, a polimerek 18 százalékot, a fogyasztói vegyi anyagok pedig 16 százalékot tettek ki. Az alapvető szervetlen vegyületek – köztük a műtrágyák és az ipari gázok – további 13 százalékot képviselnek.

A költségsokk már konkrét termelésleállásokhoz is vezetett: Németország legnagyobb ammóniagyártója 2022-ben ideiglenesen leállította az üzemét a magas gázárak miatt.

2022 és 2025 között a kontinens vegyipari kapacitásának mintegy 9 százaléka tűnt el.

Ezzel párhuzamosan a globális verseny is erősödik, hiszen Kína jelentős kapacitásbővítéseket hajtott végre, ami túlkínálathoz vezetett a világpiacon, tovább szorítva az európai gyártók árrését. Így az európai cégek egyszerre szembesülnek magas költségekkel és erős nemzetközi versennyel.

Az iparági szereplők szerint a legnagyobb kockázat, hogy egy újabb geopolitikai sokk esetén az importlehetőségek is beszűkülhetnek. Ebben az esetben nemcsak az árak emelkednének tovább, hanem teljes gyártási láncok is leállhatnak – ami az európai gazdaság széles körére hatással lenne.

