Árrobbanás rázza meg az európai vegyipart, már a termelés is veszélyben

Az energiaárak emelkedése és a globális ellátási láncok zavarai alapjaiban kérdőjelezik meg a kontinens versenyképességét, de az európai vegyipar külön is egy kifejezetten nehéz időszakkal néz szembe. A helyzet különösen azért kritikus, mert olyan alapanyagokat érint, amelyek a teljes gazdaságot átszövik:
az élelmiszertermeléstől az autóiparon át a gyógyszergyártásig.
A legfrissebb adatok szerint az alapvető vegyi termékek ára meredeken emelkedik, ami már most begyűrűzik a végtermékekbe is:
- mosószerekhez kapcsolódó vegyipari termékek: +30%
- színezékek és pigmentek: +20%
- műanyag alapanyagok: +20%
- égésgátló anyagok: +35%
- kénsav: +40%
Ezek az emelkedések közvetlenül érintik a háztartási tisztítószereket, az építőipart, az autógyártást, az elektronikai ipart és az élelmiszer-csomagolást is.
A drágulás így nemcsak iparági kérdés, hanem a fogyasztói árakban is egyre inkább megjelenik.
A probléma egyik fő oka persze az energiafüggőség, hiszen az Európai Unió gyártási kapacitásainak növekedése miatt már évtizedek óta importra szorul olajból és földgázból, így nem meglepő, hogy az ellátási zavarok – például a Hormuzi-szoros körüli konfliktusok – miatt az árak hirtelen megugranak. Ez különösen az olyan alapanyagok gyártását teszi veszteségessé Európában, mint az etilén, a propilén vagy az ammónia.
A vegyipar jelentős súlyát jól mutatja, hogy 2024-ben az ágazat 635 milliárd eurós forgalmat generált az EU-ban.
Ezen belül a speciális vegyipari termékek és a petrolkémia egyaránt 27-27 százalékot, a polimerek 18 százalékot, a fogyasztói vegyi anyagok pedig 16 százalékot tettek ki. Az alapvető szervetlen vegyületek – köztük a műtrágyák és az ipari gázok – további 13 százalékot képviselnek.
A költségsokk már konkrét termelésleállásokhoz is vezetett: Németország legnagyobb ammóniagyártója 2022-ben ideiglenesen leállította az üzemét a magas gázárak miatt.
2022 és 2025 között a kontinens vegyipari kapacitásának mintegy 9 százaléka tűnt el.
Ezzel párhuzamosan a globális verseny is erősödik, hiszen Kína jelentős kapacitásbővítéseket hajtott végre, ami túlkínálathoz vezetett a világpiacon, tovább szorítva az európai gyártók árrését. Így az európai cégek egyszerre szembesülnek magas költségekkel és erős nemzetközi versennyel.
Az iparági szereplők szerint a legnagyobb kockázat, hogy egy újabb geopolitikai sokk esetén az importlehetőségek is beszűkülhetnek. Ebben az esetben nemcsak az árak emelkednének tovább, hanem teljes gyártási láncok is leállhatnak – ami az európai gazdaság széles körére hatással lenne.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
