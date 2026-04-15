Kiderült, hogyan szabadítaná ki Magyar Péter a befagyott uniós forrásokat – már csütörtökön jöhet a tárgyalás

Magyar Péter leendő miniszterelnök szerdán a Sándor-palota előtt beszélt a befagyasztott uniós források felhasználásáról, miután egyeztetett Sulyok Tamás köztársasági elnökkel. A Tisza Párt elnöke már kétszer is beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, hogy milyen feltételeket kell Magyarországnak teljesítenie. Sajtóhírek szerint már csütörtökön Budapestre érkezik egy magas rangú tisztviselőkből álló uniós delegáció a tárgyalások megkezdésére.

Magyar Péter arról beszélt, hogy már felvette a kapcsolatot Ursula von der Leyennel, és megkezdődtek az informális egyeztetések az Európai Bizottsággal. Hangsúlyozta:

a tárgyalásokat még a kormányalakítás előtt intenzív szakaszba kívánják léptetni, és kijelölték azokat a szakpolitikai tárgyalókat is, akik a konkrét feltételekről egyeztetnek majd Brüsszellel.

A megválasztott miniszterelnök négy kulcsterületet jelölt meg, amelyekben Magyarország vállalásokat tehet a források felszabadítása érdekében:

Az első a korrupcióellenes intézkedések köre: ide tartozik az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, egy új korrupcióellenes hivatal létrehozása, valamint az Integritás Hatóság jogköreinek jelentős megerősítése. A második terület az igazságszolgáltatás és a nyomozóhatóságok függetlenségének erősítése, amely régóta kulcskérdés a Bizottság értékelésében. Harmadik elemként a szabad sajtó helyzetét emelte ki, külön hangsúlyozva, hogy meg kell szüntetni a propaganda célú, tiltott állami támogatásokat. Negyedikként az akadémiai szabadság helyreállítását nevezte meg: ennek részeként az egyetemek és kutatóintézetek autonómiájának „visszaadásáról” beszélt.

Magyar Péter szerint a tárgyalások időkerete rendkívül szűk: augusztus végéig nemcsak politikai megállapodásra van szükség, hanem konkrét projektek elindítására is, különösen a helyreállítási alap forrásainak felhasználásához. Azt mondta, bízik abban, hogy

a tervezett bécsi és varsói látogatásait követően akár már másnap, brüsszeli útján be tud számolni egy előzetes megállapodásról.

Közben a Európai Bizottság részéről egyelőre nem erősítették meg azt az értesülést, amely a tárgyalások felgyorsulását jelzi, de a Válasz Online információi szerint ugyanis már csütörtökön egy magas rangú tisztviselőkből álló delegáció érkezhet Budapestre, hogy megkezdje az egyeztetéseket az új kormánnyal. Ezt azonban egyelőre az Európai Bizottság nem erősítette meg a Portfolio megkeresésére, valamint Magyar Péter sem adott erről tájékoztatást mai megszólalásában.

Az Európai Bizottság a korábbi megkeresésünkre, hogy Michael McGrath igazságügyi biztos is Budapestre érkezik, csak az uniós tisztviselő egy kevésbé konkrét nyilatkozatát küldték meg nekünk, amelyben Magyar Péter győzelmére reagált, amelyet jó lehetőségnek nevezett.

„Az igazságügyért és a jogállamiságért felelős európai biztosi minőségemben most lehetőség nyílik arra, hogy új fejezetet nyissunk – régóta fennálló és jól dokumentált nehézségekkel szembesültünk, különösen a jogállamisággal kapcsolatos kérdések terén.

Örömmel várom, hogy együttműködő szellemben dolgozhassak együtt a leendő kormánnyal e kérdések megoldása érdekében, minden magyar állampolgár javára

– közölte velünk Michael McGrath.

Mint arról részletesen írtunk, a háttérben az egyik legnagyobb tét a helyreállítási alap forrásainak hozzáférése lehet a már említett augusztus végi határidő miatt: Magyarország számára a teljes keret 10,4 milliárd euró, azonban a jogállamisági és korrupcióellenes feltételek teljesítésének hiányában jelenleg egyetlen euró sem hívható le ebből az összegből. A kifizetések kulcsa az úgynevezett 27 szupermérföldkő teljesítése, amelyek között szerepelnek a Magyar Péter által is említett feltételek, az Integritás Hatóság mozgásterének bővítése, a közbeszerzési verseny javítása, a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása és a bírói függetlenség megerősítése.

A helyzetet bonyolítja, hogy a határidők rendkívül szorosak. Az új kormány egy lehetséges jogi megoldással mintegy 4 milliárd eurónyi forrást a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemeléseként számolhatna el még az augusztus végi határidő előtt, azonban Brüsszel eddigi álláspontja következetesen az volt, hogy a kifizetések kizárólag a szupermérföldkövek tényleges teljesítéséhez köthetők.

A kohéziós források esetében a helyzet részben eltérő, de szintén politikailag érzékeny kérdéseket érint: Magyarország jelenleg 11,8 milliárd euróhoz fér hozzá ebből a keretből, ugyanakkor több mint 8 milliárd eurónyi továbbra is blokkolva van. A feloldást a jogállamisági aggályokon túl három kiemelt alapjogi kérdés is akadályozza:

a gyermekvédelmi törvényként ismert szabályozás,

az akadémiai szabadság helyzete,

valamint a menedékjoghoz való hozzáférés problémái.

Amennyiben az új, Tisza Párt által vezetett kormány Magyar idővonala szerint már május 6-án megalakul és gyorsan megkezdi a szükséges jogalkotási lépéseket, a jelenlegi várakozások szerint a helyreállítási alap első kifizetései még 2026 decembere előtt megérkezhetnek. A kohéziós források feloldása ennél később, legkorábban decemberben történhet meg, ami reálisan 2027 eleji – januári vagy februári – kifizetéseket jelenthet.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert