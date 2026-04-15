Kiderült, hogyan szabadítaná ki Magyar Péter a befagyott uniós forrásokat – már csütörtökön jöhet a tárgyalás

Magyar Péter arról beszélt, hogy már felvette a kapcsolatot Ursula von der Leyennel, és megkezdődtek az informális egyeztetések az Európai Bizottsággal. Hangsúlyozta:
a tárgyalásokat még a kormányalakítás előtt intenzív szakaszba kívánják léptetni, és kijelölték azokat a szakpolitikai tárgyalókat is, akik a konkrét feltételekről egyeztetnek majd Brüsszellel.
A megválasztott miniszterelnök négy kulcsterületet jelölt meg, amelyekben Magyarország vállalásokat tehet a források felszabadítása érdekében:
- Az első a korrupcióellenes intézkedések köre: ide tartozik az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, egy új korrupcióellenes hivatal létrehozása, valamint az Integritás Hatóság jogköreinek jelentős megerősítése.
- A második terület az igazságszolgáltatás és a nyomozóhatóságok függetlenségének erősítése, amely régóta kulcskérdés a Bizottság értékelésében.
- Harmadik elemként a szabad sajtó helyzetét emelte ki, külön hangsúlyozva, hogy meg kell szüntetni a propaganda célú, tiltott állami támogatásokat.
- Negyedikként az akadémiai szabadság helyreállítását nevezte meg: ennek részeként az egyetemek és kutatóintézetek autonómiájának „visszaadásáról” beszélt.
Magyar Péter szerint a tárgyalások időkerete rendkívül szűk: augusztus végéig nemcsak politikai megállapodásra van szükség, hanem konkrét projektek elindítására is, különösen a helyreállítási alap forrásainak felhasználásához. Azt mondta, bízik abban, hogy
a tervezett bécsi és varsói látogatásait követően akár már másnap, brüsszeli útján be tud számolni egy előzetes megállapodásról.
Közben a Európai Bizottság részéről egyelőre nem erősítették meg azt az értesülést, amely a tárgyalások felgyorsulását jelzi, de a Válasz Online információi szerint ugyanis már csütörtökön egy magas rangú tisztviselőkből álló delegáció érkezhet Budapestre, hogy megkezdje az egyeztetéseket az új kormánnyal. Ezt azonban egyelőre az Európai Bizottság nem erősítette meg a Portfolio megkeresésére, valamint Magyar Péter sem adott erről tájékoztatást mai megszólalásában.
Az Európai Bizottság a korábbi megkeresésünkre, hogy Michael McGrath igazságügyi biztos is Budapestre érkezik, csak az uniós tisztviselő egy kevésbé konkrét nyilatkozatát küldték meg nekünk, amelyben Magyar Péter győzelmére reagált, amelyet jó lehetőségnek nevezett.
„Az igazságügyért és a jogállamiságért felelős európai biztosi minőségemben most lehetőség nyílik arra, hogy új fejezetet nyissunk – régóta fennálló és jól dokumentált nehézségekkel szembesültünk, különösen a jogállamisággal kapcsolatos kérdések terén.
Örömmel várom, hogy együttműködő szellemben dolgozhassak együtt a leendő kormánnyal e kérdések megoldása érdekében, minden magyar állampolgár javára
– közölte velünk Michael McGrath.
Mint arról részletesen írtunk, a háttérben az egyik legnagyobb tét a helyreállítási alap forrásainak hozzáférése lehet a már említett augusztus végi határidő miatt: Magyarország számára a teljes keret 10,4 milliárd euró, azonban a jogállamisági és korrupcióellenes feltételek teljesítésének hiányában jelenleg egyetlen euró sem hívható le ebből az összegből. A kifizetések kulcsa az úgynevezett 27 szupermérföldkő teljesítése, amelyek között szerepelnek a Magyar Péter által is említett feltételek, az Integritás Hatóság mozgásterének bővítése, a közbeszerzési verseny javítása, a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása és a bírói függetlenség megerősítése.
A helyzetet bonyolítja, hogy a határidők rendkívül szorosak. Az új kormány egy lehetséges jogi megoldással mintegy 4 milliárd eurónyi forrást a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemeléseként számolhatna el még az augusztus végi határidő előtt, azonban Brüsszel eddigi álláspontja következetesen az volt, hogy a kifizetések kizárólag a szupermérföldkövek tényleges teljesítéséhez köthetők.
A kohéziós források esetében a helyzet részben eltérő, de szintén politikailag érzékeny kérdéseket érint: Magyarország jelenleg 11,8 milliárd euróhoz fér hozzá ebből a keretből, ugyanakkor több mint 8 milliárd eurónyi továbbra is blokkolva van. A feloldást a jogállamisági aggályokon túl három kiemelt alapjogi kérdés is akadályozza:
- a gyermekvédelmi törvényként ismert szabályozás,
- az akadémiai szabadság helyzete,
- valamint a menedékjoghoz való hozzáférés problémái.
Amennyiben az új, Tisza Párt által vezetett kormány Magyar idővonala szerint már május 6-án megalakul és gyorsan megkezdi a szükséges jogalkotási lépéseket, a jelenlegi várakozások szerint a helyreállítási alap első kifizetései még 2026 decembere előtt megérkezhetnek. A kohéziós források feloldása ennél később, legkorábban decemberben történhet meg, ami reálisan 2027 eleji – januári vagy februári – kifizetéseket jelenthet.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Moszkva kimondta: nem Irán felelős a Hormuzi-szoros lezárásáért - Valójában ez az ország áll a káosz hátterében
Bevédte Oroszország szövetségesét.
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Mutatjuk a válaszokat!
Csúnya lejtmenetbe kezdtek Friedrich Merzék – Már látszik, ki nevethet a végén
Mélyponton a német kormány támogatottsága.
Putyin jobbkeze Magyar Péternek küldött üzenetet: így reagált a Kreml az új magyar kormányfő kijelentésére
Moszkva szerint ők mindig készek a párbeszédre más országokkal.
Óriási fordulat körvonalazódik a háttérben: sosem látott terjeszkedésbe kezdhetnek a boltláncok, csak erre az egyetlen döntésre várnak
Minden azon múlik, hogy marad-e a a plázastop intézménye.
Nagy leépítés jön a Renault-nál, több száz mérnököt rúghatnak ki
A szerkezetátalakítás részeként.
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Választás után: erősödő forint, csökkenő hozamok. Hogyan hathat mindez rád?
Jelentős TISZA győzelemmel zárult a választás, az eltelot pár nap alatt pedig már bizonyos szempontból be is árazta a piac a változást. A forint árfolyama és a hazai állampapírhozamok is ér
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Inflációs meglepetés: miért lett kedvezőbb a márciusi adat a vártnál?
A márciusi inflációs adat kedvezőbb lett a piaci várakozásoknál, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a kockázatok eltűntek. Regős Gábor a Spirit FM TÖBB-KEVESEBB című műsorában arr
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.