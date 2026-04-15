Orbán Viktor már nem vesz részt az áprilisi uniós csúcson

A vasárnapi országgyűlési választás a leköszönő magyar miniszterelnök tizenhat éves kormányzásának vetett véget.

Orbán eredetileg részt vett volna az Európai Tanács április 23–24-i informális ülésén, de a Politico információi szerint lemondta részvételét.

Ezen a tanácskozáson az uniós tagállamok vezetői a közel-keleti válságról és az EU következő hétéves költségvetéséről tárgyalnak.

Orbán ügyvezető miniszterelnökként marad hivatalban, amíg riválisa, Magyar Péter májusban át nem veszi a kormányzást. Az Európai Tanács szabályai szerint a ciprusi találkozón egy másik tagállami vezető képviseli majd Magyarországot.

A Politico információi alapján ezt a feladatot várhatóan Orbán szövetségese, Robert Fico szlovák miniszterelnök látja el.

A lap úgy írt Orbán Viktorról, hogy éveken át az Európai Tanács egyik legmegosztóbb szereplője volt. Rendszeresen élt a vétójogával az Oroszország elleni szankciók, valamint az Ukrajnának nyújtott uniós támogatások blokkolása érdekében. A legutóbbi, márciusi csúcstalálkozón António Costa, az Európai Tanács elnöke Orbán magatartását "zsarolásnak" és "teljességgel elfogadhatatlannak" nevezte annak a 90 milliárd eurós uniós hitelnek az elfogadását, amelynek finanszírozásában Magyarország Szlovákiával és Csehországgal együtt nem vesz részt.

A magyar kormány nem reagált a Politico megkeresésére.

Címlapkép forrása: Portfolio