LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.89%
TISZA
 
52.11%
FIDESZ-KDNP
 
39.55%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Belezúgott Magyarországba a piac – Meddig tartanak a mézeshetek?
Orbán Viktor már nem vesz részt az áprilisi uniós csúcson
Uniós források

A vasárnapi választáson súlyos vereséget szenvedett Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem vesz részt a jövő heti ciprusi uniós csúcstalálkozón. A magyar szavazati jogot Robert Fico szlovák miniszterelnöknek adja át – értesült a Politico egy uniós tisztviselőtől.

A vasárnapi országgyűlési választás a leköszönő magyar miniszterelnök tizenhat éves kormányzásának vetett véget.

Orbán eredetileg részt vett volna az Európai Tanács április 23–24-i informális ülésén, de a Politico információi szerint lemondta részvételét.

Ezen a tanácskozáson az uniós tagállamok vezetői a közel-keleti válságról és az EU következő hétéves költségvetéséről tárgyalnak.

Orbán ügyvezető miniszterelnökként marad hivatalban, amíg riválisa, Magyar Péter májusban át nem veszi a kormányzást. Az Európai Tanács szabályai szerint a ciprusi találkozón egy másik tagállami vezető képviseli majd Magyarországot.

Még több Uniós források

Kiderült, hogyan szabadítaná ki Magyar Péter a befagyott uniós forrásokat – már csütörtökön jöhet a tárgyalás

A világ legnagyobb országait riadóztatja Brüsszel – 45 milliárd eurós hitel kell a háború miatt

Ursula von der Leyen kimondta: végleg megfosztanák Magyarországot és a renitens tagállamokat az unió egységét fenyegető fegyverüktől

A Politico információi alapján ezt a feladatot várhatóan Orbán szövetségese, Robert Fico szlovák miniszterelnök látja el.

A lap úgy írt Orbán Viktorról, hogy éveken át az Európai Tanács egyik legmegosztóbb szereplője volt. Rendszeresen élt a vétójogával az Oroszország elleni szankciók, valamint az Ukrajnának nyújtott uniós támogatások blokkolása érdekében. A legutóbbi, márciusi csúcstalálkozón António Costa, az Európai Tanács elnöke Orbán magatartását "zsarolásnak" és "teljességgel elfogadhatatlannak" nevezte annak a 90 milliárd eurós uniós hitelnek az elfogadását, amelynek finanszírozásában Magyarország Szlovákiával és Csehországgal együtt nem vesz részt.

A magyar kormány nem reagált a Politico megkeresésére.

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: Trump megszólalt Orbán Viktor vereségéről, meglepően nyilatkozott Magyar Péterről
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Ursula von der Leyen kimondta: végleg megfosztanák Magyarországot és a renitens tagállamokat az unió egységét fenyegető fegyverüktől
