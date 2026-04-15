Ursula von der Leyen kimondta: végleg megfosztanák Magyarországot és a renitens tagállamokat az unió egységét fenyegető fegyverüktől

Az Európai Unióban jelenleg bármely tagállam megakadályozhatja a külpolitikai, bővítési és költségvetési döntések elfogadását. Mint az közismert Magyarország Orbán Viktor kormányzása alatt rendszeresen élt ezzel a lehetőséggel: az elmúlt években az Oroszországra kivetett szankcióknál élt a jogával, de legutóbb azt az Ukrajnának folyósítandó 90 milliárd eurós hitel folyósítását is blokkolta, amelyben Magyarország – Szlovákia és Csehország mellett – nem vesz részt.

Von der Leyen szerint a magyar kormányváltás történelmi lehetőséget teremt a rendszer átalakítására.

A bizottsági elnök már 2019-es hivatalba lépésekor arra szólította fel a tagállamokat, hogy „legyenek bátrak, és térjenek át végre a minősített többségi döntéshozatalra”. Tavaly szeptemberi évértékelő beszédében is visszatért a témára:

Ideje megszabadulnunk az egyhangúság bilincseitől

– jelentette ki akkor.

Április 13-án, hétfőn pedig úgy fogalmazott, hogy a külpolitikai minősített többségi döntéshozatalra való áttérés „fontos eszköz a rendszerszintű patthelyzetek elkerülésére”.

A kezdeményezés azonban korántsem élvez egyöntetű támogatást az EU-n belül. Sok tagállam – különösen a kisebbek, mint Málta és Ciprus – számára a vétójog jelenti a legfontosabb eszközt érdekeik érvényesítésére. Ők nem szívesen mondanának le arról, hogy megőrizzék az ellenőrzést a saját külpolitikájuk felett, hiszen enélkül olyan döntéseket is el kellene fogadniuk, amelyekkel esetleg nem értenek egyet.

A nagyobb tagállamok, amelyeknek kevesebb a vesztenivalójuk, már korábban kiálltak a reform mellett. Emmanuel Macron francia elnök többször is sürgette a minősített többségi döntéshozatal széleskörű bevezetését. Míg Berlin 2023-ban létrehozta a „Minősített többségi döntéshozatal barátai” csoportot, amelyhez Belgium, Finnország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Szlovénia és Spanyolország is csatlakozott.

A kezdeményezés azonban hamar elakadt: még a támogatók között sincs teljes egyetértés abban, hogy mely területeken kellene bevezetni a többségi elvet. Egyesek az adópolitikában igen, de a külpolitikában például nem alkalmaznák.

A reform útjában ráadásul egy alapvető paradoxon áll: ahhoz, hogy az egyhangú döntéshozatalról áttérjenek a minősített többségi döntéshozatalra, először is egyhangú határozatra van szükség.

Címlapkép forrása: EU