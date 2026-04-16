Elementáris változást hozhat Ursula von der Leyen új direktívája

Szinte példátlan mértékű lazításokat tervezhet az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a nagyvállalati fúziók területén, hogy a kontinens cégei valódi nemzetközi szereplővé nőhessék ki magukat. Egy frissen látott dokumentum alapján teljesen új alapokra helyeznék az eddig szigorú összeolvadási szabályozásokat, amelyeknél eddig a gyakorlatban monopol helyzetek elkerülése, tehát a fogyasztóvédelem volt a fő irányelve. Bár a lépés hosszú távon magában hordozhatja az érdemi fogyasztói áremelkedések kockázatát is, a cél az, hogy a felskálázódás a kínai, illetve amerikai cégóriásokkal szembeni árversenyt hozhat az európai piacokon.

Az Európai Unió évtizedek óta nem látott mértékben lazítaná a vállalati fúziókra vonatkozó szabályokat, derül ki a Financial Times által látott tervezetből. A változtatás célja, hogy európai „bajnokvállalatok” jöhessenek létre, amelyek képesek felvenni a versenyt az amerikai és kínai óriáscégekkel.

A lap által megvizsgált dokumentum szerint az Európai Bizottság a jövőben nagyobb súlyt adna az olyan szempontoknak, mint

az innováció,

a beruházások ösztönzése, és

az egységes piac ellenálló képessége,

amikor egy-egy vállalati összeolvadásról dönt.

Ez jelentős elmozdulást jelent a korábbi gyakorlathoz képest, amely elsősorban a fogyasztói árakra és a verseny közvetlen hatásaira koncentrált.

Az új irányelvek kibővítenék azt a szempontrendszert, amely alapján Brüsszel megítéli a fúziók elfogadhatóságát. A cél az, hogy a vállalatok nagyobb méretet érhessenek el, ami bizonyos esetekben önmagában is versenyélénkítő hatású lehet, különösen a globális szinten egyre élesedő helyzetben.

A kezdeményezés jól illeszkedik Ursula von der Leyen törekvéseihez, aki régóta szorgalmazza a versenypolitika „új megközelítését”. Ennek lényege, hogy a szabályozás ne csak korlátozza a piaci koncentrációt, hanem támogassa is a vállalatok növekedését és nemzetközi terjeszkedését.

A cél biztosítása már a személypolitikában is kezd megnyilvánulni, hiszen bár az EB versenyjogi biztosa sokáig szigorú hangot ütött meg a monopol helyzetekre lehetőséget nyitó összeolvadásokra, addig a témában kompetens főhatósága élére (DG COMP) a hét elején személyes tanácsadóját, az ír Anthony Whelant nevezte ki.

Persze a javaslat nem egységesen népszerű: több tagállam és a Bizottság egyes részei attól tartanak, hogy a lazább szabályok végső soron a verseny csökkenéséhez, az árak emelkedéséhez és az innováció visszaeséséhez vezethetnek.

A kritikusok szerint a túlzott koncentráció hosszabb távon a fogyasztók kárára válhat.

A tervezet azonban továbbra is azt rögzíti, hogy a hatékonysági verseny kultiválása a cél, így áttétesen a fogyasztói árak alacsonyan tarthatósága is, az új szemlélettel viszont a nagyobb vállalati méret és az innováció erősítése önmagában is hozzájárulhat a versenyhez.

Ezt elsősorban az ellátási láncok stabilabbá tételével és a kulcsfontosságú erőforrásokhoz való hozzáférés biztosításával képzelik, amelyekre külön tervei vannak a Bizottságnak. Ezek között szerepel az egész kontinenst kiszolgálását célzó beszerző központ és egy sor nyersanyagokhoz hozzáférést biztosító partnerségi megállapodás, de komoly koordináció kell ahhoz tagállami szinten is, hogy mindez megvalósuljon.

