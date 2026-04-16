LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Elementáris változást hozhat Ursula von der Leyen új direktívája
Elementáris változást hozhat Ursula von der Leyen új direktívája

Portfolio
Szinte példátlan mértékű lazításokat tervezhet az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a nagyvállalati fúziók területén, hogy a kontinens cégei valódi nemzetközi szereplővé nőhessék ki magukat. Egy frissen látott dokumentum alapján teljesen új alapokra helyeznék az eddig szigorú összeolvadási szabályozásokat, amelyeknél eddig a gyakorlatban monopol helyzetek elkerülése, tehát a fogyasztóvédelem volt a fő irányelve. Bár a lépés hosszú távon magában hordozhatja az érdemi fogyasztói áremelkedések kockázatát is, a cél az, hogy a felskálázódás a kínai, illetve amerikai cégóriásokkal szembeni árversenyt hozhat az európai piacokon.

Az Európai Unió évtizedek óta nem látott mértékben lazítaná a vállalati fúziókra vonatkozó szabályokat, derül ki a Financial Times által látott tervezetből. A változtatás célja, hogy európai „bajnokvállalatok” jöhessenek létre, amelyek képesek felvenni a versenyt az amerikai és kínai óriáscégekkel.

A lap által megvizsgált dokumentum szerint az Európai Bizottság a jövőben nagyobb súlyt adna az olyan szempontoknak, mint

  • az innováció,
  • a beruházások ösztönzése, és
  • az egységes piac ellenálló képessége,

amikor egy-egy vállalati összeolvadásról dönt.

Ez jelentős elmozdulást jelent a korábbi gyakorlathoz képest, amely elsősorban a fogyasztói árakra és a verseny közvetlen hatásaira koncentrált.

Az új irányelvek kibővítenék azt a szempontrendszert, amely alapján Brüsszel megítéli a fúziók elfogadhatóságát. A cél az, hogy a vállalatok nagyobb méretet érhessenek el, ami bizonyos esetekben önmagában is versenyélénkítő hatású lehet, különösen a globális szinten egyre élesedő helyzetben.

A kezdeményezés jól illeszkedik Ursula von der Leyen törekvéseihez, aki régóta szorgalmazza a versenypolitika „új megközelítését”. Ennek lényege, hogy a szabályozás ne csak korlátozza a piaci koncentrációt, hanem támogassa is a vállalatok növekedését és nemzetközi terjeszkedését.

A cél biztosítása már a személypolitikában is kezd megnyilvánulni, hiszen bár az EB versenyjogi biztosa sokáig szigorú hangot ütött meg a monopol helyzetekre lehetőséget nyitó összeolvadásokra, addig a témában kompetens főhatósága élére (DG COMP) a hét elején személyes tanácsadóját, az ír Anthony Whelant nevezte ki.

Persze a javaslat nem egységesen népszerű: több tagállam és a Bizottság egyes részei attól tartanak, hogy a lazább szabályok végső soron a verseny csökkenéséhez, az árak emelkedéséhez és az innováció visszaeséséhez vezethetnek.

A kritikusok szerint a túlzott koncentráció hosszabb távon a fogyasztók kárára válhat.

A tervezet azonban továbbra is azt rögzíti, hogy a hatékonysági verseny kultiválása a cél, így áttétesen a fogyasztói árak alacsonyan tarthatósága is, az új szemlélettel viszont a nagyobb vállalati méret és az innováció erősítése önmagában is hozzájárulhat a versenyhez.

Ezt elsősorban az ellátási láncok stabilabbá tételével és a kulcsfontosságú erőforrásokhoz való hozzáférés biztosításával képzelik, amelyekre külön tervei vannak a Bizottságnak. Ezek között szerepel az egész kontinenst kiszolgálását célzó beszerző központ és egy sor nyersanyagokhoz hozzáférést biztosító partnerségi megállapodás, de komoly koordináció kell ahhoz tagállami szinten is, hogy mindez megvalósuljon.

Women's Money & Mindset Day 2026

