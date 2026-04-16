Hivatalos: Orbán Viktor nem vesz részt a jövő heti EU-csúcson, nem adja át Magyarország képviseletét

Orbán Viktor miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos teendői miatt az április 23-24-i informális EU állam- és kormányfői tanácskozáson nem vesz részt – jelentette be Bóka János leköszönő uniós ügyekért felelős miniszter a Facebookon.
Mivel az informális tanácskozáson annak jellegéből adódóan döntéshozatali pontok nincsenek és írásbeli következtetések elfogadására sem kerül sor, ezért Magyarország távollétében történő képviseletére másik résztvevőt a miniszterelnök nem kért fel
– tette hozzá az egyébként antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős miniszterelnöki megbízottként is tevékenykedő politikus.
Azt már szerdán megtudta a Politico, hogy Orbán Viktor a kétharmados választási vereség után már nem megy el a ciprusi tagállami vezetői találkozóra. Azonban a brüsszeli lap még arról írt, hogy a szavazati jogát Robert Ficónak adja át, amit sokan bíráltak, hogy a szlovák kormányfő személye nem megfelelő, mivel támogatja a magyarellenes Benes-dekrétumokat.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, Magyarország kormányalakításra felkért vezetője még nem teheti le addig hivatali esküjét, így még nem képviselheti az államot az EU-csúcson.
Bóka ismertette, hogy a tanácskozás napirendjén a közel-keleti válság és annak Európára gyakorolt hatása, illetve a következő hétéves uniós költségvetés általános kérdései szerepelnek.
Ezekben az ügyekben a magyar kormány álláspontja ismert és nem változott. Erről az Európai Tanács elnökének kabinetjét tájékoztattuk. Az informális találkozón Magyarország nem politikai szintű képviselete biztosított, a megbeszélés általános irányairól Magyarország tájékoztatást kap
– tette hozzá a távozó EU-ügyi miniszter.
