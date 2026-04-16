LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Uniós források

Hivatalos: Orbán Viktor nem vesz részt a jövő heti EU-csúcson, nem adja át Magyarország képviseletét

Hivatalos: Orbán Viktor miniszterelnök nem vesz részt a jövő heti ciprusi EU-csúcson – jelentette be Bóka János leköszönő EU-ügyi miniszter. Mivel a tanácskozáson nem várható döntéshozatal vagy írásos következtetés, a kormányfő Magyarország politikai szintű képviseletére nem kért fel más résztvevőt, ugyanakkor a napirenden lévő közel-keleti válságról és a következő hétéves uniós költségvetésről a magyar álláspontot előzetesen jelezték Brüsszelnek.

Orbán Viktor miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos teendői miatt az április 23-24-i informális EU állam- és kormányfői tanácskozáson nem vesz részt – jelentette be Bóka János leköszönő uniós ügyekért felelős miniszter a Facebookon.

Mivel az informális tanácskozáson annak jellegéből adódóan döntéshozatali pontok nincsenek és írásbeli következtetések elfogadására sem kerül sor, ezért Magyarország távollétében történő képviseletére másik résztvevőt a miniszterelnök nem kért fel

– tette hozzá az egyébként antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős miniszterelnöki megbízottként is tevékenykedő politikus.

Azt már szerdán megtudta a Politico, hogy Orbán Viktor a kétharmados választási vereség után már nem megy el a ciprusi tagállami vezetői találkozóra. Azonban a brüsszeli lap még arról írt, hogy a szavazati jogát Robert Ficónak adja át, amit sokan bíráltak, hogy a szlovák kormányfő személye nem megfelelő, mivel támogatja a magyarellenes Benes-dekrétumokat.

Magas szintű delegációt küld Ursula von der Leyen Budapestre

Kiszivárogtak Ursula von der Leyen tervei: olyat lépnek a rezsivel, amire senki sem számított

Kimondták, amit senki sem akart hallani: a brutális adósságok miatt komoly veszélybe kerülhetnek a rezsitámogatások

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, Magyarország kormányalakításra felkért vezetője még nem teheti le addig hivatali esküjét, így még nem képviselheti az államot az EU-csúcson.

Orbán Viktor már nem vesz részt az áprilisi uniós csúcson

Bóka ismertette, hogy a tanácskozás napirendjén a közel-keleti válság és annak Európára gyakorolt hatása, illetve a következő hétéves uniós költségvetés általános kérdései szerepelnek.

Ezekben az ügyekben a magyar kormány álláspontja ismert és nem változott. Erről az Európai Tanács elnökének kabinetjét tájékoztattuk. Az informális találkozón Magyarország nem politikai szintű képviselete biztosított, a megbeszélés általános irányairól Magyarország tájékoztatást kap

– tette hozzá a távozó EU-ügyi miniszter.

Magas szintű delegációt küld Ursula von der Leyen Budapestre

Nem költözik Magyar Péter a Karmelitába, bebiztosított egy helyet a Tisza, fontos vezetőkkel tárgyaltak a leendő kormánytagok

Százmilliárdos ügyek a távozó kormány körül: három gyanús esetre figyelt fel a Tisza Párt kancellárja

Terták Elemér: Mi vár a Tisza-kormányra?

Visszavonul a politikától az Orbán-kormány minisztere, Facebook-oldalát is törölte

Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

