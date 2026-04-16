Kimondták, amit senki sem akart hallani: a brutális adósságok miatt komoly veszélybe kerülhetnek a rezsitámogatások

„Európa túlzottan eladósodott” – így értékelte Wopke Hoekstra a Financial Timesnak nyilatkozva azt, hogy milyen mozgástere van az energiaválság kezelésére az uniós tagállamoknak. Hozzátette, hogy az egyes tagállamok gyenge költségvetési helyzete jelentősen korlátozza a kormányok mozgásterét a lakossági rezsitámogatások terén. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban közölte:
a közel-keleti háború kitörése óta az EU fosszilisenergia-importjának költsége 22 milliárd euróval nőtt a háború előtti időszakhoz képest.
Hoekstra a dunkerque-i látogatásán zöldtechnológiai vállalkozásokat keresett fel, és ennek során egyértelművé tette: „az egyetlen út előre a nagyobb mértékű villamosítás, a több atomerőmű, a több nap- és szélenergia, a nagyobb akkumulátorkapacitás, valamint a több rendszerösszekötő kiépítése az Európai Unióban.
Mindezt pedig sokkal gyorsabban kell megvalósítani.
Az Európai Bizottság a jövő héten átfogó elektrifikációs cselekvési tervet javasol a tagállamoknak. Egy kiszivárgott tervezet szerint új szabályokat dolgoznak ki a villamosenergia-szállítás költségeinek, vagyis a hálózathasználati díjaknak a csökkentésére. Emellett biztosítanák, hogy a villamos energiát alacsonyabb adó terhelje, mint a fosszilis energiahordozókat. A Bizottság az év végéig rugalmasabb állami támogatási szabályokat is javasolt a tengeri szállítási, halászati és mezőgazdasági ágazatok számára.
Több uniós pénzügyminiszter felvetette, hogy az EU-nak a 2022-es mintára uniós szintű extraprofitadót kellene kivetnie.
Ezt az áremelkedésből hasznot húzó energiavállalatokra terhelnék. Hoekstra, aki korábban a Shell munkatársa és holland pénzügyminiszter is volt, ezzel kapcsolatban óvatosságra intett. Kiemelte, hogy az első elemzések szerint a megoldás „jogilag bonyolult, és jelentős gazdasági mellékhatásokkal járhat”.
Az áremelkedés ellenére Hoekstra üdvözölte, hogy a megújuló energiaforrások és az atomenergia egyre szélesebb körű támogatást élveznek, még a korábban szkeptikus országok részéről is. Von der Leyen a közelmúltban elismerte, hogy egyes európai országok – köztük szülőhazája, Németország – „atomerőműveinek bezárása hiba volt”.
Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) nyárig lezárandó felülvizsgálata komoly politikai csatározásokat vált ki Brüsszelben.
A vita főként a szennyezőbb iparral rendelkező és a már dekarbonizált tagállamok között húzódik. Hoekstra elmondta, hogy megérti a magas energiaárakkal küzdő nehézipar aggályait. Az ingyenes kibocsátási kvóták 2034-es kivezetési határidejének esetleges kitolását azonban ahhoz kötné, hogy a vállalatok valóban beruházzanak a dekarbonizációba – ahogy azt korábban is tudni lehetett.
A biztos megjegyezte továbbá, hogy a tagállamok a kibocsátáskereskedelmi rendszerből származó bevételek 90 százalékát nem ipari átalakításra fordítják. Így a rugalmasságért cserébe elvárható, hogy a cégek zöldebbé váljanak, és Európában fektessenek be.
Címlapkép forrása: EU
