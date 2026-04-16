LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Kiszivárogtak Ursula von der Leyen tervei: olyat lépnek a rezsivel, amire senki sem számított
Uniós források

Kiszivárogtak Ursula von der Leyen tervei: olyat lépnek a rezsivel, amire senki sem számított

Az Európai Bizottság hamarosan egy átfogó energiatakarékossági csomagot terjeszt be, amely egyszerre kezelné az aktuális válságot és gyorsítaná az energiarendszer szerkezeti átalakítását. A kiszivárgott dokumentum szerint a cél az, hogy tartósan csökkenjenek az áramárak, miközben az unió felgyorsítja a fosszilis energiahordozóktól való leválást. Az üzemanyagadók csökkentését ellenzi a Bizottság, helyette a takarékos megoldások ösztönzését támogatnák, valamint az elektrifikáció esetében a pénzügyi terhek csökkentésére koncentrálnának. A szegényebb családoknak Európa-szerte teljes adómentességet javasolnak.

A Handelsblatt birtokába került tervek alapján az Európai Bizottság – élén Ursula von der Leyen elnökkel – nem támogatná az üzemanyagok adójának csökkentését, helyette a kereslet átalakítására helyezné a hangsúlyt.

A tagállamokat arra ösztönözné, hogy a közösségi közlekedést, a hőszivattyúkat és az elektromos autókat támogassák, így csökkentve az olaj- és gázfüggőséget.

A háttérben az a felismerés áll, hogy az uniós energiarendszer jelenlegi szerkezete egyszerre drága és sérülékeny. A villamos energia adóztatása sok országban még mindig kedvezőtlenebb, mint a fosszilis energiahordozóké, ami torz ösztönzőket teremt. Az Európai Bizottság ezért olyan szabályozást készít elő, amely kötelezővé tenné az áram kedvezőbb adóztatását,

sőt az alacsony jövedelmű háztartások esetében akár teljes adómentességet is lehetővé tenne.

A magas villamosenergia-árak másik fő oka a rendszerköltségekben keresendő az Ursula von der Leyen vezette testület szerint: a hálózati díjak és egyéb, nem energetikai jellegű terhek jelentősen megdrágítják a fogyasztást, miközben a fogyasztók korlátozottan tudnak reagálni az árak változására. Az Európai Bizottság ezért a hálózatüzemeltetők hatékonyságának növelését, az átláthatóbb tarifákat és a rugalmasabb fogyasztási ösztönzőket tartja kulcsfontosságúnak.

Az ellátásbiztonság terén is változás jöhet: a jelenlegi, 90 százalékos kötelező gáztárolói feltöltési szintet 80 vagy akár 75 százalékra csökkentenék. A cél az, hogy elkerüljék a tagállamok közötti versenyt a készletek feltöltéséért, amely korábban felfelé hajtotta az árakat. Ezzel párhuzamosan az unió jobban összehangolná a válságkezelő lépéseket, és akár közös olajtartalék-felszabadítás is szóba kerülhet.

A hosszabb távú átmenetet szolgálja, hogy az Európai Bizottság lazítana a hidrogéntermelés szabályain, és gyorsítaná az elektromos árammal előállított szintetikus üzemanyagok elterjedését.

Emellett új finanszírozási eszközökkel próbálná bevonni a magántőkét az energiahálózatok, a tárolás és az elektrifikáció fejlesztésébe, miközben állami támogatásokkal segítené a leginkább érintett iparágakat és háztartásokat.

Címlapkép forrása: EU

