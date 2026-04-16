Magas szintű delegációt küld Ursula von der Leyen Budapestre

Azonnal megkezdődnek a közvetlen tárgyalások az Európai Bizottsággal arról, hogyan lehetne minél előbb felszabadítani a Magyarországnak járó uniós pénzeket. Bár sokan elsősorban politikai döntésként keretezték a zárolásokat, az biztos, hogy kemény munka lesz a feloldáshoz szükséges feltételeknek jogilag és a gyakorlatban is eleget tenni. Ursula von der Leyen és az általa vezetett Európai Bizottság eddig minden fórumon azt jelezte, hogy tartani akarják magukat a határidőkhöz, és a pénteki személyes egyeztetés egyelőre ezt igazolja.

Alig öt nappal a választásokat követően kezdődnek a személyes tárgyalások a zárolt uniós források felszabadításáról Ursula von der Leyen bizottsági emberei és Magyar Péter leendő kormánya között.

A gyors lépés jól mutatja, hogy az uniós intézmények nem kívánnak várni a formális hatalomátadásra, és nem is nagyon van idő erre, hiszen a leköszönő kormány kevés érdemi lépést próbált tenni annak érdekében, hogy teljesítse a források lehívásához szükséges feltételeket.

Az elérhető források struktúrájáról és elérhetőségéről részletesen beszámoltunk, és ennek megfelelően

a napirend első pontja bizonyosan a 4000 milliárd forintnak megfelelő helyreállítási alap (RRF) összegének lehívása lesz.

Mindkét oldalon prioritás, hogy az ehhez szükséges helyreállítási terv megvalósítható formában álljon össze az augusztus 31-i határidő előtt, hogy a Bizottság még év vége előtt el tudjon utalni mindent, amit sikerül jóváhagyni a rendelkezésre álló RRF-keretből.

A találkozó résztvevőinek listáját egyelőre nem hozták nyilvánosságra sem a Tisza, sem pedig a Bizottság részéről, de az biztos, hogy több főigazgatóság is érintett lesz. Két kulcsfontosságú biztos azonban ezeken még nem tud részt venni:

Piotr Serafin lengyel költségvetési biztos Ázsiában,

Michael McGrath igazságügyért és jogállamiságért felelős biztos pedig az USA-ban tartózkodik.

Ennek ellenére magas szintű részvétel várható, ami jelzi az ügy kiemelt jelentőségét, bár az még nem tiszta, hogy milyen részletességgel fognak az egyeztetések után beszámolni annak eredményeiről.

