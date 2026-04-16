LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Magas szintű delegációt küld Ursula von der Leyen Budapestre
Uniós források

Magas szintű delegációt küld Ursula von der Leyen Budapestre

Portfolio
Azonnal megkezdődnek a közvetlen tárgyalások az Európai Bizottsággal arról, hogyan lehetne minél előbb felszabadítani a Magyarországnak járó uniós pénzeket. Bár sokan elsősorban politikai döntésként keretezték a zárolásokat, az biztos, hogy kemény munka lesz a feloldáshoz szükséges feltételeknek jogilag és a gyakorlatban is eleget tenni. Ursula von der Leyen és az általa vezetett Európai Bizottság eddig minden fórumon azt jelezte, hogy tartani akarják magukat a határidőkhöz, és a pénteki személyes egyeztetés egyelőre ezt igazolja.

Alig öt nappal a választásokat követően kezdődnek a személyes tárgyalások a zárolt uniós források felszabadításáról Ursula von der Leyen bizottsági emberei és Magyar Péter leendő kormánya között.

A gyors lépés jól mutatja, hogy az uniós intézmények nem kívánnak várni a formális hatalomátadásra, és nem is nagyon van idő erre, hiszen a leköszönő kormány kevés érdemi lépést próbált tenni annak érdekében, hogy teljesítse a források lehívásához szükséges feltételeket.

Az elérhető források struktúrájáról és elérhetőségéről részletesen beszámoltunk, és ennek megfelelően

a napirend első pontja bizonyosan a 4000 milliárd forintnak megfelelő helyreállítási alap (RRF) összegének lehívása lesz.

Még több Uniós források

Mindkét oldalon prioritás, hogy az ehhez szükséges helyreállítási terv megvalósítható formában álljon össze az augusztus 31-i határidő előtt, hogy a Bizottság még év vége előtt el tudjon utalni mindent, amit sikerül jóváhagyni a rendelkezésre álló RRF-keretből.

A találkozó résztvevőinek listáját egyelőre nem hozták nyilvánosságra sem a Tisza, sem pedig a Bizottság részéről, de az biztos, hogy több főigazgatóság is érintett lesz. Két kulcsfontosságú biztos azonban ezeken még nem tud részt venni:

  • Piotr Serafin lengyel költségvetési biztos Ázsiában,
  • Michael McGrath igazságügyért és jogállamiságért felelős biztos pedig az USA-ban tartózkodik.

Ennek ellenére magas szintű részvétel várható, ami jelzi az ügy kiemelt jelentőségét, bár az még nem tiszta, hogy milyen részletességgel fognak az egyeztetések után beszámolni annak eredményeiről.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Nem költözik Magyar Péter a Karmelitába, bebiztosított egy helyet a Tisza, fontos vezetőkkel tárgyaltak a leendő kormánytagok
Orbán Viktor már nem vesz részt az áprilisi uniós csúcson
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility