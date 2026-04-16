Magas szintű delegációt küld Ursula von der Leyen Budapestre

Alig öt nappal a választásokat követően kezdődnek a személyes tárgyalások a zárolt uniós források felszabadításáról Ursula von der Leyen bizottsági emberei és Magyar Péter leendő kormánya között.
A gyors lépés jól mutatja, hogy az uniós intézmények nem kívánnak várni a formális hatalomátadásra, és nem is nagyon van idő erre, hiszen a leköszönő kormány kevés érdemi lépést próbált tenni annak érdekében, hogy teljesítse a források lehívásához szükséges feltételeket.
Az elérhető források struktúrájáról és elérhetőségéről részletesen beszámoltunk, és ennek megfelelően
a napirend első pontja bizonyosan a 4000 milliárd forintnak megfelelő helyreállítási alap (RRF) összegének lehívása lesz.
Mindkét oldalon prioritás, hogy az ehhez szükséges helyreállítási terv megvalósítható formában álljon össze az augusztus 31-i határidő előtt, hogy a Bizottság még év vége előtt el tudjon utalni mindent, amit sikerül jóváhagyni a rendelkezésre álló RRF-keretből.
A találkozó résztvevőinek listáját egyelőre nem hozták nyilvánosságra sem a Tisza, sem pedig a Bizottság részéről, de az biztos, hogy több főigazgatóság is érintett lesz. Két kulcsfontosságú biztos azonban ezeken még nem tud részt venni:
- Piotr Serafin lengyel költségvetési biztos Ázsiában,
- Michael McGrath igazságügyért és jogállamiságért felelős biztos pedig az USA-ban tartózkodik.
Ennek ellenére magas szintű részvétel várható, ami jelzi az ügy kiemelt jelentőségét, bár az még nem tiszta, hogy milyen részletességgel fognak az egyeztetések után beszámolni annak eredményeiről.
Címlapkép forrása: EU
