Szijjártó is kihagyhatja utolsó EU-s ülését

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter kihagyja a jövő heti uniós külügyi tanács ülését, miközben Orbán Viktor sem vesz részt a soron következő informális EU-csúcson. A döntések azt jelzik, hogy a választási vereség után a magyar kormányzat már teljes visszavonulóban van az uniós döntéshozatal központi fórumairól, de a külügyminiszter esetében különösen aggályos lehetett volna a feltűnés orosz kollégájával folytatott bizalmas üzenetváltásai miatt.

Szijjártó Péter leköszönő külügyminiszter nem vesz részt az EU külügyi tanácsának jövő heti luxemburgi ülésén

– erősítették meg uniós diplomáciai források a magyar Euronewsnak.

A külügyi tanács ülése az egyik legfontosabb intézményi fórum, ahol a tagállamok külügyminiszterei egyeztetnek közös külpolitikai kérdésekről. Az, hogy Orbán Viktorhoz hasonlóan Szijjártó is kihagyhatja utolsó ülését a május elejére időzített Tisza-kormány beiktatása előtt azt jelzi, hogy nem kívánnak az utolsó pillanatban kardoskodni az unióval.

Ugyanakkor ezzel együtt Magyar Péter kormánya rákényszerülhet az Ukrajnának szánt hitel átengedésébe, amelyet a leköszönő Fidesz könnyen megpróbálhat tematizálni, még akkor is, ha az általuk kitárgyalt feltételeknek megfelelően Magyarország kimarad a kölcsön fedezetéből. Ez alapvetően nem vétó, hanem egy technikai blokkolás feloldása, amit Orbán Viktor az oroszok által lebombázott Barátság kőolajvezeték megjavításához kötött.

A vezeték infrastrukturális helyreállítását az ukrán vezetés elmondása alapján szintén április végére tudják teljesíteni, így

ez a feltétel akár már a jövőheti ülések idejére is megvalósulhat.

Szijjártó távolmaradását persze az is indukálhatta, hogy a külügyminiszter az utóbbi időszakban több botrány középpontjába került az orosz kapcsolatai miatt. Számos uniós egyeztetés szünetében nyíltan is kapcsolatba lépett Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, akinek érzékeny információkat is átadhatott, egy felvétel szerint pedig felajánlotta, hogy segít egy orosz üzletember családtagjának levételében az uniós szankciós listáról.

A választások után újabb vádak is megjelentek: Magyar Pétert keddi sajtótájékoztatója közben arról értesítették, hogy a külügyminisztériumban elkezdték megsemmisíteni a leköszönő kormány számára érzékeny dokumentumokat. A minisztérium ezt visszautasította, azt állítva, hogy csak papíralapú másolatokat daráltak le, és semmilyen adat nem veszett el.

