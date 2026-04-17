Brüsszel becsapná az ajtót, de Magyar Péter beteheti a lábát a küszöbön

LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Az Európai Bizottság egységes fellépést sürget Kínával szemben. Ennek célja, hogy megvédje az uniós ipart az egyre erősödő kínai gazdasági térnyeréstől. A tagállamok eltérő érdekei azonban aláássák a közös stratégia kialakítását. Spanyolország ünnepli a kínai befektetéseket, Orbán Viktor távozásával a kormányfői beiktatására váró Magyar Péter esetében egyelőre csak találgatják, hogyan reagál az Ázsiából érkező beruházásokra. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az amerikai vámpolitika miatt Peking egyre inkább Európa felé irányítja exportját – jelentette a Politico.

Az EU-n belüli megosztottságot jól illusztrálja a tagállamok eltérő hozzáállása. Miközben Brüsszel keményebb fellépést tervez, Spanyolország és Magyarország Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök kormányzása alatt kitárt karokkal fogadja a kínai beruházásokat. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök e héten járt Pekingben, négy év alatt immár negyedszer. A látogatásnak már kézzelfogható eredményei is vannak. A CATL akkumulátorgyártó 4,1 milliárd eurót fektet egy zaragozai üzembe a Stellantisszal közösen. A Chery pedig még idén megnyitja első európai gyárát Barcelona közelében.

Magyarországon a kormányváltás sem hozott fordulatot, az Orbán Viktort leváltó Magyar Péter egyelőre hétfőn csak annyit jelzett, hogy minden nemzetközi befektetést üdvözölnek, ha a beruházó cégek alkalmazkodnak a magyar és uniós előírásokhoz.

Az unió Kínával szembeni külkereskedelmi deficitje 2025-ben meghaladta a 350 milliárd eurót, ami közel húszszázalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A Donald Trump által bevezetett vámok miatt az eredetileg amerikai piacra szánt kínai termékek jelentős része Európába áramlik át.

Havonta tízezer feldolgozóipari munkahelyet veszítünk

– mondta Joerg Wuttke, a DGA-Albright Stonebridge Group partnere. A szakember a vegyipart, a gépgyártást és az autóipart jelölte meg a leginkább érintett ágazatokként.

Az Európai Bizottság újfajta, átfogóbb eszközökkel próbálja kezelni a helyzetet az úgynevezett ipari gyorsító jogszabállyal (Industrial Accelerator Act), amely a helyi hozzáadott értékre vonatkozó követelményeket ír elő.

Emellett korlátozza a külföldi működőtőke-beruházásokat, és a kulcságazatokban kötelezővé tenné a vegyesvállalatok létrehozását. Ennek célja, hogy a kínai beruházások technológiaátadással is járjanak. Egy új kiberbiztonsági jogszabály pedig a magas kockázatú beszállítók, köztük a Huawei kiszorítását célozza.

Az Európai Bizottság kereskedelmi főigazgatósága emellett nyárra tervez egy javaslatot, amely teljes ágazatokat védene meg a külföldi túlkapacitásból fakadó dömping ellen.

Peking ugyanakkor nem riad vissza a megtorlástól, amit jól mutat, hogy miután 2025-ben az EU büntetővámokat vezetett be a kínai elektromos autókra, Kína válaszul az európai tejtermékekre és a konyakra vetett ki hasonló terheket, amivel főként Franciaországot sújtja. Litvánia pedig kínai kereskedelmi bojkottal szembesült, miután 2021-ben engedélyezte egy tajvani képviselet megnyitását Vilniusban. Inga Ruginienė litván miniszterelnök azóta elismerte, hogy országa "egy vonat elé ugrott és vesztett".

Az európai közvélemény is ellentmondásos képet mutat: a Politico hat nagy tagállamban végzett felmérése szerint a megkérdezettek 36 százaléka tartja fenyegetésnek az Egyesült Államokat, és csak 29 százalékuk Kínát. Versenytársként ugyanakkor 43 százalékuk tekint Pekingre, míg Washingtonra csupán 24 százalék. Egy uniós diplomata szerint az Egyesült Államok kiszámíthatatlan politikája teret nyit Kínának. „A kínaiak csak arra várnak, hogy betölthessék a keletkező űrt” – fogalmazott a forrás. Az Európai Bizottságon belül is jelen van ez a kettősség:

Stéphane Séjourné iparügyi biztos maga is elismerte, hogy az EU-nak elengedhetetlenül szüksége van a külföldi, köztük a kínai tőkére.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Elementáris változást hozhat Ursula von der Leyen új direktívája
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility