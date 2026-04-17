LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Brüsszelben is elkezdtek dőlni a dominók az Orbán-kormány bukásával, de készültségben van az EU nagyura
Uniós források

Brüsszelben is elkezdtek dőlni a dominók az Orbán-kormány bukásával, de készültségben van az EU nagyura

Portfolio
A brüsszeli döntéshozatal körül egyre inkább egy párhuzamos, informális befolyási tér rajzolódik ki, ahol a think tankek kulcsszerepet játszanak a szakpolitikai irányok formálásában. Orbán Viktor leköszönő kormánya az elmúlt években hatalmas finanszírozóként lépett fel az euroszkeptikus körökben, de bukásával most veszélybe kerülhetnek ezek a körök. Egy francia kormányzati jelentés szerint a külső – elsősorban amerikai és kínai – szereplők jelenléte így is erős marad, ami hosszabb távon átírhatja az uniós döntéshozatal erőviszonyait.

Az európai döntéshozatal körül új, kevésbé látható hatalmi tér alakul ki, ahol a think tankek egyre fontosabb szereplőkké válnak.

Egy francia kormányzati jelentés szerint ezekben az intézetekben erősödik az euroszkeptikus és külső – amerikai és kínai – befolyás, amely tudatosan próbálja formálni az uniós politikát.

A dokumentum szerint az EU-n belül is zajlik egy „kettős offenzíva”, amely hosszabb távon átírhatja a brüsszeli szakpolitikai diskurzus erőviszonyait.

Az EU-s erőtérben a legerősebb szereplőnek számító francia kormány alá tartozó Stratégiai és Tervezési Főbiztosság által készített, és a L'Express által ismertetett memorandum szerint Brüsszelben az elmúlt években egy új „alternatív szakértői ökoszisztéma” jelent meg. Ez a hálózat jóval közelebb áll az euroszkeptikus és konzervatív politikai erőkhöz, például a Patrióták Európáért (PfE) és az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) and Reformists frakcióihoz. A jelentés szerzői egy saját fejlesztésű befolyási index alapján vizsgálták a think tankeket, figyelembe véve költségvetésüket, létszámukat, publikációs aktivitásukat és az Európai Bizottsággal való kapcsolattartás gyakoriságát.

A rangsor élén továbbra is a hagyományos, beágyazott intézetek – mint a Bruegel, a CEPS és az European Policy Centre – állnak, ugyanakkor a finanszírozási viszonyok átalakulóban vannak. Kiemelt példa a MCC Brussels, amelyet Orbán Viktor körei finanszíroznak, és amely bizonyos témákban – például az NGO-k uniós finanszírozásának kritikájában – már kézzelfogható politikai hatást ért el. A jelentés szerint bár a magyar belpolitikai változások – köztük Magyar Péter választási győzelme – módosíthatják az erőviszonyokat, az illiberális gondolatkörhöz kapcsolódó think tank-hálózat várhatóan fennmarad.

Az MCC brüsszeli leányának finanszírozása végveszélybe kerülhet, miután Magyar Péter a kormányalakításra felkérése után rögtön jelezte, hogy a fenntartó alapítványtól visszavenné az Orbán-kormány által átadott állami tulajdonban levő Mol- és Richter-részvényeket.

A dokumentum külön hangsúlyozza a külső szereplők növekvő jelenlétét, mivel az amerikai finanszírozás domináns: olyan szervezetek, mint a Google, önmagukban közel akkora összeget fordítanak think tankek támogatására, mint a teljes francia köz- és magánszféra együttvéve. Emellett amerikai intézmények – például a Carnegie Endowment for International Peace vagy a Tax Foundation – is aktívan jelen vannak Brüsszelben.

Egyes becslések szerint az amerikai befektetések meghaladják a 100 millió eurót, és a Donald Trump vezette adminisztráció nyíltan támogatni kívánja az európai, konzervatívabb szövetséges szervezeteket. Kína ezzel párhuzamosan kisebb, de tudatos befektetésekkel épít befolyást.

A jelentés kritikus megállapítása, hogy Franciaország ebben a versenyben relatíve alulreprezentált. Bár jelen van a legfontosabb think tankek finanszírozásában, elmarad olyan országoktól, mint Németország, Hollandia vagy Svédország. Clément Beaune szerint Franciaországnak stratégiai szinten kellene újragondolnia a think tankekhez való viszonyát, különösen a digitális szektor bevonásával. A tét nem pusztán szakpolitikai, hanem geopolitikai: ha a jelenlegi trendek folytatódnak, a brüsszeli döntéshozatal egyre inkább olyan szereplők által formált tér lesz, amelyek nem feltétlenül az európai integráció mélyítésében érdekeltek, de kérdés, hogy a Fidesz magyarországi bukása hogyan befolyásolja ezt a trendet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Elementáris változást hozhat Ursula von der Leyen új direktívája
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility