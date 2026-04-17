Brüsszelben is elkezdtek dőlni a dominók az Orbán-kormány bukásával, de készültségben van az EU nagyura

Az európai döntéshozatal körül új, kevésbé látható hatalmi tér alakul ki, ahol a think tankek egyre fontosabb szereplőkké válnak.
Egy francia kormányzati jelentés szerint ezekben az intézetekben erősödik az euroszkeptikus és külső – amerikai és kínai – befolyás, amely tudatosan próbálja formálni az uniós politikát.
A dokumentum szerint az EU-n belül is zajlik egy „kettős offenzíva”, amely hosszabb távon átírhatja a brüsszeli szakpolitikai diskurzus erőviszonyait.
Az EU-s erőtérben a legerősebb szereplőnek számító francia kormány alá tartozó Stratégiai és Tervezési Főbiztosság által készített, és a L'Express által ismertetett memorandum szerint Brüsszelben az elmúlt években egy új „alternatív szakértői ökoszisztéma” jelent meg. Ez a hálózat jóval közelebb áll az euroszkeptikus és konzervatív politikai erőkhöz, például a Patrióták Európáért (PfE) és az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) and Reformists frakcióihoz. A jelentés szerzői egy saját fejlesztésű befolyási index alapján vizsgálták a think tankeket, figyelembe véve költségvetésüket, létszámukat, publikációs aktivitásukat és az Európai Bizottsággal való kapcsolattartás gyakoriságát.
A rangsor élén továbbra is a hagyományos, beágyazott intézetek – mint a Bruegel, a CEPS és az European Policy Centre – állnak, ugyanakkor a finanszírozási viszonyok átalakulóban vannak. Kiemelt példa a MCC Brussels, amelyet Orbán Viktor körei finanszíroznak, és amely bizonyos témákban – például az NGO-k uniós finanszírozásának kritikájában – már kézzelfogható politikai hatást ért el. A jelentés szerint bár a magyar belpolitikai változások – köztük Magyar Péter választási győzelme – módosíthatják az erőviszonyokat, az illiberális gondolatkörhöz kapcsolódó think tank-hálózat várhatóan fennmarad.
Az MCC brüsszeli leányának finanszírozása végveszélybe kerülhet, miután Magyar Péter a kormányalakításra felkérése után rögtön jelezte, hogy a fenntartó alapítványtól visszavenné az Orbán-kormány által átadott állami tulajdonban levő Mol- és Richter-részvényeket.
A dokumentum külön hangsúlyozza a külső szereplők növekvő jelenlétét, mivel az amerikai finanszírozás domináns: olyan szervezetek, mint a Google, önmagukban közel akkora összeget fordítanak think tankek támogatására, mint a teljes francia köz- és magánszféra együttvéve. Emellett amerikai intézmények – például a Carnegie Endowment for International Peace vagy a Tax Foundation – is aktívan jelen vannak Brüsszelben.
Egyes becslések szerint az amerikai befektetések meghaladják a 100 millió eurót, és a Donald Trump vezette adminisztráció nyíltan támogatni kívánja az európai, konzervatívabb szövetséges szervezeteket. Kína ezzel párhuzamosan kisebb, de tudatos befektetésekkel épít befolyást.
A jelentés kritikus megállapítása, hogy Franciaország ebben a versenyben relatíve alulreprezentált. Bár jelen van a legfontosabb think tankek finanszírozásában, elmarad olyan országoktól, mint Németország, Hollandia vagy Svédország. Clément Beaune szerint Franciaországnak stratégiai szinten kellene újragondolnia a think tankekhez való viszonyát, különösen a digitális szektor bevonásával. A tét nem pusztán szakpolitikai, hanem geopolitikai: ha a jelenlegi trendek folytatódnak, a brüsszeli döntéshozatal egyre inkább olyan szereplők által formált tér lesz, amelyek nem feltétlenül az európai integráció mélyítésében érdekeltek, de kérdés, hogy a Fidesz magyarországi bukása hogyan befolyásolja ezt a trendet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
