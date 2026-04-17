Évtizedes doktrínaváltásra készül az EU, megadnak mindent az európai cégeknek, hogy világbajnokok legyenek

Az Európai Unió versenypolitikája alapvető irányváltás előtt áll: a jövőben a vállalati fúziók megítélésekor nem a fogyasztói árak rövid távú alakulása lesz az elsődleges szempont, hanem a méretgazdaságosság, az innováció és a hosszabb távú gazdasági hatások – ismertette Teresa Ribera versenyjogi biztos a Financial Timesnak adott interjúban. Az uniós végrehajtó testület vezetője egyértelművé tette, hogy az új szabályozási keret célja olyan „versenyt erősítő fúziók” támogatása, amelyek révén európai vállalatok képesek lehetnek globális szinten is releváns szereplővé válni.
Ez a megközelítés szakít azzal a, 2000-es évektől domináns gyakorlattal, amely a fogyasztói jólét – különösen az árak – alakulását tekintette a döntések központi mércéjének.
A változtatás a legjelentősebb reform lehet az uniós fúzióellenőrzési rendszerben az elmúlt két évtizedben. A készülő új iránymutatás – amelyet a következő hetekben publikálhatnak – az Európai Unió versenyképességi problémáira reagál, különösen az Egyesült Államokkal és Kínával szembeni lemaradás fényében. A szabályozás átalakítása mögött az a felismerés áll, hogy a jelenlegi keretek nem feltétlenül teszik lehetővé olyan vállalati méret kialakulását, amely szükséges lenne a globális technológiai és ipari versenyben. Az új rendszer ezért nagyobb súlyt adna olyan tényezőknek, mint az innovációs potenciál, az ellátási láncok ellenállóképessége vagy a fenntarthatósági szempontok.
Az iparági szereplők közül különösen a távközlési szektor régóta sürgeti a szabályok lazítását. Olyan nagyvállalatok, mint az Vodafone vagy az Orange, azt állítják, hogy a jelenlegi versenyjogi korlátok akadályozzák a konszolidációt, így a hatékonyabb működést és a beruházások növelését is. A vita szimbolikus példája a Siemens és az Alstom 2019-ben megakadályozott egyesülése, amelyet sokan az európai „bajnokok” létrejöttének meghiúsulásaként értelmeztek – különösen a kínai CRRC növekvő globális súlyával szemben.
Ribera ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az új megközelítés nem jelenti a fogyasztóvédelem háttérbe szorítását, hanem annak kiegészítését hosszabb távú szempontokkal.
Az árak továbbra is fontos tényezők maradnak, de a hatóságok figyelembe veszik majd azokat a jövőbeni előnyöket is, amelyek például az innovációból vagy a vállalati méretnövekedésből fakadnak. Ezeket azonban nem elegendő deklarálni: a vállalatoknak bizonyítaniuk kell, hogy a várt előnyök reálisan megvalósulhatnak. A biztos szerint az új keretrendszer egyúttal korábbi és intenzívebb párbeszédet is ösztönöz majd a cégek és a versenyhatóságok között.
A reform körül komoly belső vita alakult ki az Európai Bizottságon belül is, ahol egyes szereplők a vállalatbarátabb megközelítést támogatják, míg mások ragaszkodnának a hagyományos, fogyasztóközpontú logikához. Ribera szerint a fúziók engedélyezésének lazítása önmagában nem oldja meg az európai gazdaság strukturális problémáit:
a versenyképesség javításához a belső piac mélyebb integrációjára is szükség van.
Emellett kiemelte, hogy az EU továbbra is szabályalapú rendszerként kíván működni, még akkor is, ha globális versenytársai nem mindig tartják be ezeket a normákat. A cél az, hogy az unió a saját piacának erejére támaszkodva alakítsa a játékszabályokat, miközben alkalmazkodik a gyorsan változó gazdasági környezethez.
