Maratoni egyeztetésre készül Magyar Péter a Bizottság küldötteivel

Pénteken indulnak az első személyes egyeztetések az Európai Bizottság Budapestre küldött delegációja és az alakuló Tisza-kormány szakemberei között. Bár korábban egy napról volt szó, Magyar Péter nemrég bejelentette, hogy a kezdeti egyeztetésekről csak szombaton tudnak majd tájékoztatást adni, mivel másnap is folytatják a tárgyalásokat az egyeztetendő pontok végeláthatatlan listája miatt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, pénteken kezdődnek meg a tárgyalások Magyarország következő kormánya és az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság között. Magyar Péter eközben délben a Parlamentben tartott sajtótájékoztatót a kormányalakítási egyeztetést követően, ahol említést tett az uniós küldöttséggel folytatott párbeszédről is.

Szombaton tudnak majd tájékoztatást adni az ott elhangzottakról, mivel aznap is folytatják az uniós források hazahozatalára fókuszáló egyeztetéseket.

Mint azóta kiderült a Bizottság részéről von der Leyen kabinetfőnöke és több főigazgató is jelen lesz, míg a leendő kormány részéről Magyar Péter mellett, többek között Orbán Anita, Kapitány István és Kármán András is részt vesz az első informális egyeztetésen.

Magyar Péter több ízben arra hivatkozott, hogy a 8000 milliárd forintnak megfelelő zárolt összeg felszabadításáért vállalja:

az Európai Ügyészséghez való csatlakozást és a korrupcióellenes fellépés megerősítését, az igazságszolgáltatás és a bíróságok független működését, a sajtószabadság helyreállítását, és az akadémiai és kutatói függetlenség visszaállítását.

Ahogy arról külön cikkben írtunk a Portfolio-n, mindez persze jogilag sokkal bonyolultabban néz ki, különösen a források összetétele és feltételrendszere tekintetében, de a gyakorlatban teljes mértékben fedhetik azokat a reformokat, amelyeket el kell végezni az uniós pénzek felszabadításához.

Ennek tekintetében jól lehet, az első informális találkozó többnyire hosszas paragrafusok átnézésével fog telni, hogy egyáltalán átlássák, mit kell tenni ahhoz, hogy például beleférjenek a helyreállítási alap (RRF) idén augusztus 31-ig lehívható, 4000 milliárd forintnyi forrásába.

A Bizottság ezen a héten tartott sajtótájékoztatóin sem kívánt részletekbe menni az egyeztetésekkel kapcsolatban, de azt világosan jelezték, hogy

informális keretek között fog zajlani, és az érinthető kérdéskörök listája „végtelen”.

Ugyan a kormányzati sajtó rendszeresen arra hivatkozott, hogy Ukrajna gyorsított csatlakozásának elősegítését várja a Bizottság Magyar Pétertől, a Tisza párt vezetője következetesen azt kommunikálja, hogy ezt már csak azért is ellenzi, mert igazságtalan lenne a többi tagállami státuszra váró országgal szemben, amelyek már jóval közelebb járnak a csatlakozási feltételek teljesítéséhez.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban többször hangsúlyozta, hogy a háború lezárása után lehet népszavazás arról, hogy Magyarország akarja-e Ukrajna csatlakozását az EU-hoz, és ennek a Bizottság is teljes tudatában van. Emellett kommunikálja azt, hogy minden segítséget meg fognak adni a források gyors felszabadításához, amelyek feszes munka mellett még az év vége előtt megérkezhetnek.

Címlapkép forrása: EU