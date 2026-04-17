LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Pierrakákisz: az európai energiaunió előfeltétel
Uniós források

Portfolio
Az Európai Unió csak akkor tudja jelentősen javítani versenyképességét, ha valódi energiauniót hoz létre, amely csökkenti az árakat és erősíti a belső piac működését - állítja az Eurogroup vezetője, Kiriákosz Pierrakákisz. A Görögországban is pénzügyminiszteri pozíciót betöltő politikus szerint az Egyesült Államokkal és Kínával nem lehet enélkül érdemben versenyezni, mivel önmagukban az egységesítési-egyszerűsítési reformok nem lesznek elegek.

Az Európai Unió versenyképességének javításához elengedhetetlen egy valódi energiapiaci integráció

– erről beszélt Kiriákosz Pierrakákisz Eurogroup-vezér a Nemzetközi Valutalap (IMF) washingtoni ülésén. Az eurózóna pénzügyminisztereit összefogó elnök szerint az úgynevezett energiaunió megvalósítása nemcsak az energiapolitikában, hanem a gazdaság egészében kulcsszerepet játszik.

Pierrakákisz azt hangsúlyozta, hogy az EU-nak olyan rendszert kell kialakítania, amelyben az energia akadálytalanul áramolhat a tagállamok között, csökkentve az árakat az egységes piacon. Jelenleg az európai energiaárak két-háromszor magasabbak, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában, ami érthető módon komoly versenyhátrányt jelent a kontinens számára.

Az energiaunió előmozdítása közvetlen pozitív hatással lesz nemcsak az energiapiacra, hanem a versenyképességre is. Erre szükségünk van ahhoz, hogy megvalósíthassuk a Draghi- és Letta-jelentésekben megfogalmazott víziót.

Még több Uniós források

– mondta el a versenyképességi elemzésekkel kapcsolatban, amelyek többek között az európai tőkepiacok integrációját, egy egységes jogi keret létrehozását a nagyvállalatok számára, valamint a digitális euró bevezetését javasolták.

Pierrakákisz szerint ezek a célok egyszerűen nem érhetők el az energiapiac mélyebb integrációja nélkül.

Az energiaunió koncepciója alapvetően már 2015 óta napirenden van, de megvalósítása jelentős beruházásokat és politikai kompromisszumokat igényel. Különösen igaz ez egy energiaválságokkal tűzdelt geopolitikai helyzetben, ahol a tagállamoknak komoly kételyei lehetnek arról, hogy a saját ellátásra fókuszáló erőfeszítések helyett, bizalmat kéne szavazniuk egy áldozatokat is követelő szorosabb együttműködésnek

A fő kérdés itt ismét - és ebben Magyarország új kormányának is lesz felelőssége -, hogy az orosz-ukrán háború, a Hormuzi-szoros bizonytalan kilátásai együttműködésre kényszeríti-e az uniós szereplőket.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility