Pierrakákisz: az európai energiaunió előfeltétel

Az Európai Unió versenyképességének javításához elengedhetetlen egy valódi energiapiaci integráció
– erről beszélt Kiriákosz Pierrakákisz Eurogroup-vezér a Nemzetközi Valutalap (IMF) washingtoni ülésén. Az eurózóna pénzügyminisztereit összefogó elnök szerint az úgynevezett energiaunió megvalósítása nemcsak az energiapolitikában, hanem a gazdaság egészében kulcsszerepet játszik.
Pierrakákisz azt hangsúlyozta, hogy az EU-nak olyan rendszert kell kialakítania, amelyben az energia akadálytalanul áramolhat a tagállamok között, csökkentve az árakat az egységes piacon. Jelenleg az európai energiaárak két-háromszor magasabbak, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában, ami érthető módon komoly versenyhátrányt jelent a kontinens számára.
Az energiaunió előmozdítása közvetlen pozitív hatással lesz nemcsak az energiapiacra, hanem a versenyképességre is. Erre szükségünk van ahhoz, hogy megvalósíthassuk a Draghi- és Letta-jelentésekben megfogalmazott víziót.
– mondta el a versenyképességi elemzésekkel kapcsolatban, amelyek többek között az európai tőkepiacok integrációját, egy egységes jogi keret létrehozását a nagyvállalatok számára, valamint a digitális euró bevezetését javasolták.
Pierrakákisz szerint ezek a célok egyszerűen nem érhetők el az energiapiac mélyebb integrációja nélkül.
Az energiaunió koncepciója alapvetően már 2015 óta napirenden van, de megvalósítása jelentős beruházásokat és politikai kompromisszumokat igényel. Különösen igaz ez egy energiaválságokkal tűzdelt geopolitikai helyzetben, ahol a tagállamoknak komoly kételyei lehetnek arról, hogy a saját ellátásra fókuszáló erőfeszítések helyett, bizalmat kéne szavazniuk egy áldozatokat is követelő szorosabb együttműködésnek
A fő kérdés itt ismét - és ebben Magyarország új kormányának is lesz felelőssége -, hogy az orosz-ukrán háború, a Hormuzi-szoros bizonytalan kilátásai együttműködésre kényszeríti-e az uniós szereplőket.
Címlapkép forrása: EU
Halállistát tett közzé Oroszország: pontos koordinátákat közöltek Európa területén - Ezekre az országokra irányították az orosz rakétákat
"Igen, ezt a listát szó szerint kell érteni."
Rossz hír érkezett a súlycsökkentő csodaszerről: ördögi körbe kerülhetnek, akik ezt használják
Egy friss tanulmány szerint.
Döntött Nagy Márton: végleg visszavonul a politikától, a Facebook-oldalát is törölte
Sorra eltűnnek a miniszterek oldalai.
300 milliárd forint sorsáról döntenek ma az OTP-nél
Jön a közgyűlés.
Elképesztő adatok futottak be a magyar lakásokról: van olyan régió, ahol húsz százalékkal emelkedtek az árak
A márciusi lakásárindex szerint kettévált a budapesti és az országos trend.
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Mutatjuk a válaszokat!
Távozik a Netflix társalapítója, csúnyán megütötték a részvényt
Érzékeny időszakban jött a lépés.
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, nagyságrendileg 450 ezer vállalkozó választotta ezt az adózási formát. Azonban 2021-ben,
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.