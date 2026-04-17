Pierrakákisz: az európai energiaunió előfeltétel

Az Európai Unió versenyképességének javításához elengedhetetlen egy valódi energiapiaci integráció

– erről beszélt Kiriákosz Pierrakákisz Eurogroup-vezér a Nemzetközi Valutalap (IMF) washingtoni ülésén. Az eurózóna pénzügyminisztereit összefogó elnök szerint az úgynevezett energiaunió megvalósítása nemcsak az energiapolitikában, hanem a gazdaság egészében kulcsszerepet játszik.

Pierrakákisz azt hangsúlyozta, hogy az EU-nak olyan rendszert kell kialakítania, amelyben az energia akadálytalanul áramolhat a tagállamok között, csökkentve az árakat az egységes piacon. Jelenleg az európai energiaárak két-háromszor magasabbak, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában, ami érthető módon komoly versenyhátrányt jelent a kontinens számára.

Az energiaunió előmozdítása közvetlen pozitív hatással lesz nemcsak az energiapiacra, hanem a versenyképességre is. Erre szükségünk van ahhoz, hogy megvalósíthassuk a Draghi- és Letta-jelentésekben megfogalmazott víziót.

– mondta el a versenyképességi elemzésekkel kapcsolatban, amelyek többek között az európai tőkepiacok integrációját, egy egységes jogi keret létrehozását a nagyvállalatok számára, valamint a digitális euró bevezetését javasolták.

Pierrakákisz szerint ezek a célok egyszerűen nem érhetők el az energiapiac mélyebb integrációja nélkül.

Az energiaunió koncepciója alapvetően már 2015 óta napirenden van, de megvalósítása jelentős beruházásokat és politikai kompromisszumokat igényel. Különösen igaz ez egy energiaválságokkal tűzdelt geopolitikai helyzetben, ahol a tagállamoknak komoly kételyei lehetnek arról, hogy a saját ellátásra fókuszáló erőfeszítések helyett, bizalmat kéne szavazniuk egy áldozatokat is követelő szorosabb együttműködésnek

A fő kérdés itt ismét - és ebben Magyarország új kormányának is lesz felelőssége -, hogy az orosz-ukrán háború, a Hormuzi-szoros bizonytalan kilátásai együttműködésre kényszeríti-e az uniós szereplőket.

