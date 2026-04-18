A leköszönő Orbán-kormány elfogadta az ukrán hitelt – de mit jelent ez a gyakorlatban?

Decemberben az Európai Tanács ülésén Orbán Viktor kialkudott egy olyan megoldást, úgy nevezett opt out-ot, hogy Magyarország, Csehország és Szlovákia kimarad ebből a 90 milliárdos hitelkeretből. Ennek fényében, ezzel a feltétellel, Orbán Viktor elfogadta, rábólintott [...] utána elkezdték egymást zsarolni [az ukrán elnökkel], és a választási kampány miatt olyat tett a magyar miniszterelnök, amire még egyébként sose volt példa az Európai Unióban. Elfogadott egy javaslatot az Európai Tanács, 27 állam- és kormányfő. Nagy, nehéz tárgyalások után, helyesen kimaradt Magyarország ebből a hitelkeretből, és utána most egy ilyen technikai szinten nem írja alá a nagykövet a dolgot.

- mondta el Magyar Péter még szerdán az M1 adásában.

A Magyarország olajellátását biztosító Barátság-vezetéket még az oroszok bombázták le január végén. Az, hogy az ukrán vezetés részéről mekkora politikai akarat van vagy volt a bonyolult javításokra egy háborús övezetben, persze okkal vetődik fel, de az országot vezető Volodimir Zelenszkij már márciusban is azt jelezte, hogy április végére lesz ez reális.

A leendő miniszterelnök ezzel arra utalt vissza, hogy miután a decemberi uniós csúcson egyértelművé vált, az immobilizált orosz eszközökből – Belgium ellenállása miatt – nem tudják finanszírozni a pénzszűkében lévő Ukrajnát, ezért a tagállamok egy része erősített együttműködés keretében egy közösen felvett, 90 milliárd eurós hitel folyósítása mellett döntött.

Ahogy Magyar Péter is elmondta, mindez azért fontos, mert a decemberi EU-csúcson Orbán Viktor elfogadta, hogy Magyarország – valamint Szlovákia és Csehország – kimaradása mellett felvehetik a hitelt a többéves pénzügyi keret (MFF), tehát a 2027-ig érvényben lévő uniós költségvetés fedezetével.

Ezt a helyzetet írta át, hogy január végén a Magyarország és Szlovákia kőolajellátását biztosító Barátság vezeték egy orosz dróntámadásban súlyosan megsérült. Noha okkal merül fel a kérdés, hogy a háborúban lévő Ukrajna számára mennyire élvezett prioritást a javítás, az országot vezető Volodimir Zelenszkij már március eleje óta jelezte, hogy

április végére végezhetnek a helyreállítással.

Bár Orbán Viktor korábban elfogadta a hitelfolyósítást, a Barátság-vezeték leállítása után egy tőle is példátlan módon elkezdte blokkolni a kölcsönt, arra alapozva, hogy a költségvetésben való megállapodáshoz egyhangúság kell a tagállamok között. Mivel Ukrajna ilyen módon történő támogatása érinti a jelenleg is futó MFF mozgásterét,

bármilyen ehhez kötődő döntéshez kell a magyar kormány szignója is, még akkor is, ha a megállapodás szerint ez az országra nem hárít pénzügyi kötelezettségeket.

Ezt az aláírást nem a miniszterelnöknek kell megtennie, és több egyeztetési fórumon is megvalósulhat. Ha létrejönne a javítás, és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy döntene, hogy mégsem hagyja ki a soron következő külügyi tanácsot, akkor elméletben már jövő hét kedden aláírhatnák, hogy mehet a hitel első részlete.

Ugyan a témakört véleményezési szinten napirendre vették – így lehetnek fejlemények akár a munkálatokkal kapcsolatban is –, a magyar aláírás persze egy teljesen irreális forgatókönyv itt, és Orbán Viktort is már csak egy informális csúcstalálkozóra várnák jövő hét végén, de a leköszönő miniszterelnök ezen már nem vesz részt. Így utoljára külképviseleti szinten, a Coreper ülésein szignózhatnák április 29-én, esetleg május 9-én, amennyiben mégsem állna fel addigra a Tisza-kormány.

Minderre csekély esély van, ennek megfelelően várhatóan végül tisztségviselőjének kell majd megtennie a formális aláírást – vagy egy konstruktív tartózkodással átengedni azt –, amit a nemzetközi sajtó kérdéseire is próbált magától távol tartani a Tisza párt vezetője.

Hogy jutottunk ide?

Az eredeti tervek szerint 2 évre 140, majd 5 évre 210 milliárdos hitelkonstrukciót eredetileg a háborút kezdeményező Oroszország immobilizált vagyoneszközeiből akarták finanszírozni, amelynek jelentős része, mintegy 180 milliárd eurónak megfelelő kötvény, a belga Euroclear pénzintézetben volt elérhető.

Az Orbán-kormány leginkább azzal bírálta a konstrukciót, hogy az az oroszoktól való lopás lenne, azonban más szempontok is voltak, a várható válaszcsapások és annak mentén is, hogy az összeg kamatait jelenleg is Ukrajna támogatására használja az EU.

A hosszas viták után, és az ezzel járó kockázatok bizonyos szintű túlhangsúlyozása mellett a Tanácsban végül nem alakult ki az ehhez szükséges konszenzus, így egy alternatív fedezetet kellett találni.

Ugyan az alternatív megállapodásban fenntartották a jogot, hogy ha Ukrajna nem tudja visszafizetni a hitelt orosz jóvátétel híján, akkor továbbra is az immobilizált vagyont használják a törlesztésre, a szöveg végül így került elfogadásra decemberben:

Az Európai Tanács úgy döntött, hogy 2026-ra és 2027-re 90 milliárd euró összegű hitelt nyújt Ukrajnának, amely az Unió tőkepiaci hitelfelvételén alapul, és amelyet az uniós költségvetés mozgástere biztosít. Az Európai Tanács továbbá megállapodott abban, hogy e hitel garanciájaként az Unió költségvetéséből mozgósított források nem befolyásolhatják a Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia pénzügyi kötelezettségeit.

Mit jelent ez Magyarországnak?

Itt a hivatkozott mozgástér gyakorlatilag az az összeg, amelyet az uniós tagállamok nem tudnak felhasználni adott évben, így bár formálisan a Tanács tavaly abban egyezett meg, hogy mindössze 715 millió eurós összeget hagy a 2026-os évben (~0,4%), erre még rájönnek az egyéb fel nem használt források.

Ebbe elméletileg beletartozhat akár Magyarország által az elmúlt két évben elvesztett évi 1-1 milliárd is, de jellemzően érdemben nagyobb összeg lesz 2027-ben, hiszen a ciklus végére feltorlódnak azok az összegek, amelyeket nem sikerült lehívni.

Ebből kifolyólag nem nagyon lehet megjósolni a hozzávetőleges összeget sem, viszont akár az uniós források határidőkhöz kötött visszaszerzésének szempontjából is hasznos lehet, hogy Magyarország kimaradt a hitelkonstrukcióból. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy míg a kölcsönt elfogadó tagállamok nem kérhetik a fennmaradt források újracsoportosítását, addig

a hazánkra, Csehországra és Szlovákia eső részösszegek felhasználására ugyanúgy lehet majd kérvényt benyújtani, mintha nem is létezne az ukrán hitel.

Az, hogy az Orbán-kormány anno nem akarta kivenni arányos részét az ukrán védekezés támogatásából, senkit sem lepett meg decemberben, így a kimaradásról szóló kompromisszum is adta magát. Ezek után viszont most Magyar Péter úgy tarthat igényt a Magyarországra eső mozgástérre, hogy ebből igazából komolyabb konfliktusa nem lenne az Európai Tanácsban.

