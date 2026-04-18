Olyan uniós lövészárkokat hagyott hátra Orbán Viktor, amelyeknek évekig fizethetjük az árát

A kormányváltás után nemcsak személycserék következnek majd a magyar politikában, hanem egy olyan uniós örökség kezelése is, amelyet az elmúlt évek konfliktusai rétegenként raktak egymásra. Miközben a nyilvánosság figyelmét az utóbbi időben szinte teljesen elvitték az Ukrajnához kapcsolódó csaták, a felszín alatt több más, gazdasági és intézményi természetű vitapont is megmaradt, amelyek ugyan kevésbé látványosak, de annál makacsabbak. A május elején felálló új kabinet számára ezért az egyik első valódi próbatétel az lesz, hogy ezek közül mely ügyekben tud tartalmi fordulatot hozni, és melyekben marad meg a Magyarországot az uniós fősodortól elválasztó konfliktusos örökség. Az energia, a klíma, a migráció, a munkaerőpiac és a kereskedelem területén ugyanis már most is látszik, hogy az új kormány nem üres pályára érkezik, hanem egy olyan uniós térbe lép be, ahol Magyarország több fontos kérdésben már rögzített, nehezen mozdítható konfliktuspozíciókat hagyott maga után.

Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya 2026-os választási bukásával a május elején felálló Magyar Péter vezette kabinet nemcsak egy belpolitikai értelemben megosztott országot, hanem egy rendkívül terhelt uniós örökséget is átvesz. Az elmúlt hetekben a figyelem elsősorban az Ukrajnával kapcsolatos vitákra, az orosz szankciókra és a külpolitikai blokkolásokra irányult, miközben kevésbé látszott, hogy ezek mögött több más, legalább ennyire fontos konfliktus is ott maradt az asztalon.

Az új kabinetnek ezért úgy kell majd új fejezetet nyitnia Brüsszellel, hogy közben több olyan gazdasági, reformpolitikai és intézményi vitát is örököl, amelyek nem egyik napról a másikra keletkeztek, és nem is oldhatók meg gyors politikai gesztusokkal.

Ez azért különösen érzékeny helyzet, mert ezeknek az ügyeknek egy része nem olyan látványos, mint egy-egy nagy csúcstalálkozós vétó vagy nyilvános összecsapás, a súlyuk azonban ettől még nagyon is jelentős. A tanácsi dokumentumokból és a közelmúlt döntéseiből az látszik, hogy Magyarország több stratégiai jelentőségű dossziéban is a tagállami többségtől eltérő álláspontra helyezkedett, főleg az energia, a klíma, a migráció, a munkaerőpiac és egyes kereskedelempolitikai kérdések területén. Vagyis a kormányváltás után nem egyszerűen egy rossz politikai hangulatot kell majd kezelni, hanem egy olyan örökséget, amelyben a magyar álláspont több ügyben már intézményesen is szembefordult a fősodorral.

Különösen élesen látszik ez az energiapolitikában, ahol a magyar kormány az orosz földgázimport fokozatos, 2027 végéig tartó kivezetését célzó uniós szabályozással szemben határozott ellenállást tanúsított. A REPowerEU-rendelet körül Orbán Viktor azt az álláspontot képviselte, hogy a tervezet sérti a tagállamok jogát saját energiamixük meghatározására, veszélyezteti az ellátásbiztonságot, és aránytalanul sújtja azokat az országokat, amelyek történetileg vezetékes orosz importra építették a rendszerüket.

A vita az új kormány szempontjából azért is különösen kényes, mert itt nem egyszerű kommunikációs korrekcióról van szó: a leköszönő Orbán-kabinet Szlovákiával együtt az Európai Unió Bíróságán támadta meg a tanácsi döntést.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy ebben az ügyben a magyar különállás ugyan nem teljesen magányos, de mégis markáns. Szlovákia több ponton hasonló fenntartásokat fogalmazott meg, Bulgária pedig tartózkodott, ugyanakkor Budapest az egyik leghatározottabb ellenzőként lépett fel, sőt jogi támadás lehetőségét is belengette. A Magyar-kormánynak így várhatóan arról kell majd döntenie, hogy fenntartja-e ezt a konfrontatív vonalat, vagy megpróbál egy olyan kompromisszumos fordulatot végrehajtani, amely nem adja fel teljesen az ellátásbiztonsági érveket, de már nem helyezi Magyarországot automatikusan az uniós energiaátmenet fékezőinek táborába.

Ártatlanabb ügyekben is erős a szembenállás

Hasonló örökséget jelent a klímapolitika is, ahol a vita már nem pusztán környezetvédelmi ügy, hanem nagyon is mély gazdaságpolitikai kérdés. A 2040-es klímacélhoz kapcsolódó jogszabály-módosítás tanácsi elfogadásakor Magyarország Csehországgal, Lengyelországgal és Szlovákiával együtt ellene szavazott, arra hivatkozva, hogy a 90 százalékos nettó kibocsátáscsökkentési cél nincs összhangban az európai versenyképesség erősítésével, és súlyos ipari alkalmazkodási kényszert idézhet elő.

Ebben az ügyben ráadásul a kormányváltás különösen sokat számíthat, mert itt elvileg könnyebb lehet a hangnemváltás, mint az energiapolitikában, a tényleges mozgástér azonban korlátozottabb, mint elsőre látszik.

A magyar ipar szerkezete, az autóipari kitettség, az energiaintenzív termelés súlya és a beruházási igények miatt az új kormány sem valószínű, hogy gond nélkül beállna a legambiciózusabb uniós klímavonal mögé. Vagyis miközben a Magyar Péter vezette kabinet jó eséllyel oldhat valamennyit az orbáni konfrontációs stíluson, a konfliktus anyaga részben vele marad: nem a vita léte, hanem annak formája változhat meg.

Ugyanez a kettősség jelenik meg a migrációs ügyekben is, ahol az Orbán-kormány hosszú évek alatt egy olyan merev elutasító álláspontot épített ki, amelyet már az uniós végrehajtási dossziék is tükröznek.

Az éves szolidaritási támogatás ügyében Magyarország Szlovákiával együtt ellene szavazott, miközben a legtöbb tagállam támogatta az elfogadást vagy legfeljebb tartózkodott. Ez azért beszédes, mert itt nem elvi politikai nyilatkozatról, hanem a migrációs paktum gyakorlati működtetésének egyik konkrét eleméről volt szó. Az új kormány így nem egy általános politikai vitát, hanem egy olyan intézményi helyzetet vesz át, ahol Magyarország már a végrehajtási döntéseknél is a kemény ellenzők táborában áll.

Ezt erősíti az is, ahogyan Budapest a biztonságos származási országok listájáról szóló vitákban viselkedett. A magyar álláspont itt is az volt, hogy a teljes migrációs és menekültügyi paktummal szembeni fenntartásait fenn kell tartani, és a tagjelölt országokat automatikusan fel kellene venni az uniós listára. Ez első pillantásra technikai részletnek tűnhet, valójában azonban arról árulkodik, hogy a leváltott magyar kormány nemcsak szimbolikus politikai síkon, hanem a jogi-adminisztratív részletszabályok szintjén is igyekezett a többségi iránytól eltérő rendszert kialakítani. A kormányváltás itt is inkább a tónust és az együttműködési hajlandóságot változtathatja meg gyorsan, magát az alapdilemmát viszont aligha tünteti el.

Magyar Péter ugyanakkor hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a migrációs paktum esetében lát lehetőséget arra, hogy kompromisszumot kössön: bevándorlók befogadása nélkül átültesse a támogatási rendszert a magyar jogba.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 13. Már május elején kormányt alakítana a Tisza Párt – élőben beszél Magyar Péter

Közben a munkaerőpiaci és versenyképességi vitákban is látszik egy olyan örökség, amely politikailag kevésbé látványos, de a következő évek gazdaságpolitikája szempontjából fontos vitapont lehet. Az EU Talent Pool ügyében Magyarország és Hollandia nem szavazta meg a javaslatot. A magyar érvelés szerint a munkaerőhiány kezelésének elsődleges válasza nem a harmadik országbeli munkaerő bevonása – miközben Orbán Viktor kormánya külön vendégmunkásokra érvényes vízum- és tartózkodási rendszert vezett be. A leköszönő kabinet szerint a demográfiai fordulat, a családpolitika és a belső tartalékok jobb kihasználása kellene legyen a megoldás. Ez a vita az új kormány számára azért lehet kényes, mert miközben a magyar gazdaság számos ágazatban tényleges munkaerőhiánnyal küzd, az ügy belpolitikai szempontból is érzékeny, így itt sem biztos, hogy radikális fordulat jön, legfeljebb árnyaltabb, pragmatikusabb pozíció.

Olyan vita jön, ahol egyet ért Orbán és Magyar

Nem kevésbé konfliktusos a kereskedelempolitikai front sem, ahol a Mercosur-megállapodáshoz kapcsolódó védzáradék-szabályozás ügyében Magyarország külön nyilatkozatban jelezte, hogy a kisebb tagállamok érdekei nincsenek kellően levédve. A magyar kifogás lényege az volt, hogy a piaci zavarokat csak uniós szinten vizsgálnák, regionális szinten nem, ami Budapest szerint túl kevés biztosítékot jelent az olcsó dél-amerikai agrárimporttal szemben. Ebből a nézőpontból az új kormány itt is egy kész konfliktushelyzetet kap: ha védeni akarja a hazai agrárérdekeket, nem lesz könnyű egyszerűen „proeurópai” fordulatként lezárni az ügyet, miközben az is nyilvánvaló, hogy a jelenlegi konfrontatív örökség szűkíti a tárgyalási mozgásteret.

A kihívást növeli, hogy a Tisza Párt sem támogatta a Mercosur-megállapodás ratifikálását az Európai parlamentben.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 21. Évekre jegelhették Ursula von der Leyen eddigi legnagyobb húzását

Még az olyan technokratábbnak tűnő reformvitákban is ott maradt ez az örökség, mint az Európai Szemeszter jövője. Budapest azt kifogásolta, hogy az oktatás és képzés szerepét túl erősen emelnék be a gazdaságpolitikai koordináció rendszerébe, és azt is vitatta, hogy az alkalmazott jogalap erre megfelelő lenne. Ez a vita nem került a címlapokra, de jól mutatja, mennyire széles volt az Orbán-kormány uniós különállása: nemcsak a nagy geopolitikai ügyekben, hanem a belső reformkoordináció technikai kérdéseiben is igyekezett fékezni az integráció mélyítését.

A Magyar-kormány számára ez az ügy azért lehet fontos, mert éppen itt lehet a leggyorsabban – és politikai kockázatok nélkül – jelezni, hogy Budapest vissza akar térni a konstruktívabb tárgyalási stílushoz, még akkor is, ha nem minden tartalmi kérdésben adja fel a saját álláspontját.

Mint látszik, a május elején hivatalba lépő új kormány nem egyetlen nagy konfliktust örököl meg az Európai Unióval, hanem több, egymásra rakódó vitát, amelyek közül jó néhány az elmúlt hetekben háttérbe szorult az ukrajnai ügyek mögött. Az ügyekről kevés szó esett a magyar belpolitikai kampányban, így Brüsszelben is csak találgathatnak, hogy milyen hozzáállású kabinet érkezik Orbán Viktor vezetése után. Mindez pedig komoly szakítópróba is már a Tisza kormányzásának legelején, amelyet egyelőre tárt karokkal vár az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság is, valamint a fősodorhoz tartozó tagállamok is.

A következő hónapok egyik legfontosabb kérdése nem az lesz, hogy Magyar Péter kormánya látványosan szakít-e az Orbán-korszakkal, hanem az, hogy mely ügyekben tud valóban új irányt kijelölni, és melyekben marad meg az a strukturális ütközés, amelyet az előző kabinet maga után hagyott.

Címlapkép forrása: EU