Uniós eljárások garmadáját hagyja az Orbán-kormány Magyar Péter vezetésére, súlyos bírságok születhetnek

Az EU-tagállamok hivatalosan vállalják, hogy a belső piac működése érdekében összehangolják jogrendszerüket és betartják az uniós szabályokat. A gyakorlatban azonban minden ország igyekszik a saját érdekeihez igazítani a szabályozást, ennek megakadályozására van a kötelezettségszegési eljárás intézménye. Az eljárások célja inkább az, hogy kikényszerítsék a minimumszintű megfelelést és a kompromisszumokat.

A folyamat fokozatos: az Európai Bizottság először felszólító levelet küld, majd indokolt véleményt ad ki, végül az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet. Ha egy ítéletet sem hajt végre a tagállam, pénzbírságot is kiszabhatnak, akár napi szinten. Ez a rendszer ma már nemcsak jogi, hanem egyre inkább pénzügyi nyomásgyakorlás is. A legtöbb ilyen ügy a gyakorlatban gyorsan lezárul: egy-egy jogszabály-módosítással vagy kormányzati korrekcióval rendezik őket, ezért ritkán kerülnek a nyilvánosság fókuszába.

A leköszönő Orbán Viktor vezette kormány viszont e téren is konfliktusosabb viszonyba került az Európai Bizottsággal, a legtöbb eljárás nem záródott le technokrata egyeztetésekkel:

összesen 78 darab kötelezettségszegési eljárás fut, amelyek közül nem egy a magyar gazdasági keretek, így piaci szabályozások vagy az adórendszer módosítását érintik.

A legsúlyosabb – és legismertebb – magyar ügy messze a menekültügyi eljárással kapcsolatos korábbi EUB-ítélet nemteljesítéséhez kapcsolódik. Ebben az ügyben az Európai Unió Bírósága 2024 júniusában 200 millió eurós átalány- és napi 1 millió eurós késedelmi bírságot szabott ki Magyarországra, mert az ország nem hajtotta végre a 2020-as ítéletet a menekültügyi és visszatérési szabályok megsértése ügyében. Ez nem egyszeri politikai pofon, hanem folyamatosan növekvő számla. Minden egyes nap, amíg nincs olyan változás, amelyet a Bizottság és végső soron a bíróság is megfelelő teljesítésnek tekint, további 1 millió euróval nő a teher. Ez a költségvetés szempontjából már nem elvi vita, hanem tényleges veszteség.

Egy új kormány számára ezért ez lenne az első számú tűzoltási feladat, nem azért, mert ez a politikailag legkényesebb ügy, hanem mert ez égeti a legtöbb pénzt. Az ilyen napi bírság logikája egyszerű: nem a múltbeli jogsértést bünteti, hanem a jelenlegi makacsságot. Minél tovább húzódik a megfelelés, annál drágább lesz. Ráadásul itt nem elég egy kommunikációs gesztus vagy részmegoldás: olyan jogszabályi és végrehajtási fordulat kell, amelyet az uniós intézmények valós korrekciónak fogadnak el.

Van kötelezettségszegési eljárás, ahol jöhet a bírság

A második nagy csoportba azok az ügyek tartoznak, amelyek közvetlenül nem feltétlenül termelnek azonnal napi bírságot, de rendszerszintű politikai és reputációs károkat okoznak. Ilyen a szuverenitásvédelmi törvény ügye, és itt a perben a főtanácsnoki indítvány már azt javasolta, hogy a bíróság állapítson meg uniós jogsértést, mert a szabályozás és az erre épített intézményi gyakorlat sértheti az alapjogokat, a szolgáltatásnyújtás szabadságát, valamint az adatkezelésre és a jogbiztonságra vonatkozó uniós normákat.

Ez az ügy azért különösen veszélyes, mert túlmutat egy konkrét törvényen: ha a bíróság elmarasztalja Magyarországot, azzal nemcsak egy vitatott hazai konstrukció bukhat meg, hanem az is világossá válhat, hogy az állam bizonyos politikai célú intézkedései már uniós alapjogi konfliktussá váltak.

Hasonló súlyú az a per is, amelyet a Bizottság a 2021-es, úgynevezett gyermekvédelmi törvénycsomag miatt indított kötelezettségszegési eljárás, amely már bírósági szakaszba ért. A vita egyik központi eleme az, hogy a jogszabály korlátozza az LGBTI-tartalmakhoz való hozzáférést. A főtanácsnoki indítvány ebben az ügyben nemcsak azt mondta ki, hogy több ponton sérül az uniós jog, hanem azt is javasolta, hogy a bíróság állapítsa meg az uniós alapértékek önálló sérelmét. Ez már nem egyszerű szabályozási vita, hanem az a kategória, ahol Magyarország és az EU közötti konfliktus közvetlenül az Unió politikai és jogi önazonosságát érinti. Egy új kormány számára ebből az következik, hogy az ügy nem kezelhető pusztán jogászi finomhangolással. Ha valódi feszültségcsökkentés a cél, érdemi politikai korrekcióra lenne szükség.

A kötelezettségszegési eljárások között külön csoportot alkotnak azok az ügyek, amelyek az állami koncessziókhoz és piaci beavatkozásokhoz kapcsolódnak. Ezek nem klasszikus „átültetési hibák”, hanem olyan gazdaságpolitikai döntések következményei, ahol a magyar állam tartósan és rendszerszerűen avatkozott be piacok működésébe, gyakran egyes szereplők javára. Az Európai Bizottság ezekben az esetekben tipikusan a letelepedés szabadságának, a szolgáltatásnyújtás szabadságának vagy a versenysemlegességnek a megsértését vizsgálja.

Az egyik leglátványosabb ilyen ügy az építőanyag-piac korlátozásához kapcsolódik. A magyar szabályozás különböző eszközökkel – exportkorlátozásokkal, ármegkötésekkel, kötelező termelési szintekkel – avatkozott be a piac működésébe. Az ügy már eljutott az Európai Unió Bírósága elé, amely megállapította a jogsértést. A probléma azonban nem zárult le: a Bizottság 2026-ban már a végrehajtás hiányát kifogásolva újabb lépést tett, ami azt jelzi, hogy a magyar korrekciót nem tartja elegendőnek. Ez tipikus „koncessziós logikájú” konfliktus: a szabályozás mögött gyakran konkrét piaci szereplők helyzetének védelme vagy újraelosztása áll, amit az uniós jog csak nagyon szűk körben enged meg.

Hasonló logika jelenik meg az úgynevezett extra bányajáradék ügyében is. Itt a magyar állam egyes kitermelő vállalatokra célzott, többletterheket rótt ki, ami az uniós bíróság szerint sértette a letelepedés szabadságát. Az ilyen típusú intézkedések gyakran költségvetési szempontból rövid távon vonzók, mert bevételt hoznak, hosszabb távon viszont jogvitákhoz és akár kártérítési vagy szankciós kötelezettségekhez vezethetnek.

A magyar autópálya-koncesszió ügyében az Európai Bizottság már elindította a kötelezettségszegési eljárást, jelenleg a korai, bizottsági szakaszban tart az ügy. A vita lényege, hogy a 35 évre egyetlen koncesszorhoz kötött konstrukció torzíthatja a versenyt, és kérdéses, hogy a közbeszerzési eljárás valóban nyitott és arányos volt-e. Ez nem egy technikai jogharmonizációs hiba, hanem egy teljes infrastruktúra-üzemeltetési modell uniós jogi megítélése.

Itt még egy egyeztetési kör van az újonnan felálló Magyar Péter vezette kormány számára.

A kiskereskedelmi különadó ügyében az Európai Bizottság már előrehaladott kötelezettségszegési eljárást folytat. A vita lényege, hogy az árbevétel-alapú adó a gyakorlatban aránytalanul a külföldi tulajdonú nagy láncokat terheli, így sértheti a letelepedés szabadságát és a diszkrimináció tilalmát. Az ügy már túl van az indokolt vélemény szakaszán, tehát a Bizottság hivatalosan is jogsértést állapított meg, de még nem jutott el a bírósági vagy szankciós szakaszba.

Ha egy tagállam hosszabb időn át fenntart olyan korlátozásokat, amelyeket az uniós bíróság jogsértőnek minősít, az a befektetői környezetre és az ország kiszámíthatóságának megítélésére is hat.

A környezetvédelmi ügyek közül a levegőminőség, különösen a PM10-határértékek tartós túllépése emelkedik ki. Itt már korábban is született elmarasztaló ítélet, és az ügy most a végrehajtási, vagyis potenciálisan szankciós szakasz felé halad. Ezek az ügyek általában kevés politikai figyelmet kapnak, mert nincs mögöttük akkora ideológiai vita, mint a migráció vagy a szuverenitás kérdésében. Mégis veszélyesek, mert ha egy ország tartósan nem teljesíti a környezetvédelmi kötelezettségeit, abból ugyanúgy lehet napi bírság.

Egy hatalmas direktívahegyet is meg kell másznia a Tisza-kormánynak

A 78 aktív ügy között külön tömböt alkotnak az irányelvek késedelmes vagy hibás átültetésével kapcsolatos eljárások. Ezek kívülről nézve száraz adminisztratív hibáknak tűnnek, de az uniós jogban kifejezetten drága mulasztások lehetnek. A szabályok szerint ugyanis ha egy tagállam nem ültet át időben egy irányelvet, az Európai Bizottság már az első bírósági körben pénzbüntetést kérhet. Ennek látványos példája a visszaélés-bejelentők védelméről (whistleblower directive) szóló uniós irányelv ügye, ahol Magyarországot 1,75 millió eurós átalány megfizetésére kötelezték.

Ez azért fontos precedens, mert megmutatja: az átültetési mulasztás nem másodrangú hiba, hanem azonnal pénzre váltható jogsértés.

Jelenleg is fut olyan eljárás, ahol a probléma kifejezetten az átültetés hiánya. A hitelkezelőkről és hitelvásárlókról szóló irányelv esetében a Bizottság már a bírósághoz fordult, ráadásul úgy, hogy pénzügyi szankció kiszabását is kérheti. Ez a kategória különösen kockázatos, mert itt nem kell megvárni egy második eljárást: a bírság már az első ítéletben megjelenhet.

Emellett több olyan ügy is van, ahol nem a teljes hiány, hanem a hibás átültetés okoz problémát. Ilyen például az ügyvédi segítséghez való jogról szóló irányelv vagy a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni szabályozás. Ezekben az esetekben Magyarország formálisan átvette az uniós szabályokat, de azok tartalma vagy alkalmazása nem felel meg az uniós követelményeknek. Ez kevésbé látványos, de ugyanúgy bírósági eljáráshoz és később akár szankciókhoz vezethet.

Milyen kötelezettségszegési eljárásokat kell azonnal kezelni?

Az új kormány számára ebből az következik, hogy a legjobb stratégia nem a politikai dac, hanem a rangsorolt kárenyhítés. Első helyen a napi 1 millió eurós menekültügyi bírság megállítása állna. Ezzel párhuzamosan gyors végrehajtási csomag kellene minden olyan ügyben, ahol 2025-ben vagy 2026-ban már megszületett a bírósági ítélet. Harmadik lépésként pedig át kellene nézni az összes olyan eljárást, amely még a bizottsági szakaszban van, mert ezeknél a legolcsóbb a rendezés.

Minél korábban érkezik hiteles jogszabály-módosítás vagy végrehajtási intézkedés, annál nagyobb az esély, hogy az ügy nem jut el a bíróságig.

Ehhez azonban nem elég néhány minisztériumi levélváltás: gyakorlatilag külön kormányzati válságkezelő rendszert kellene felállítani az uniós jogsértési ügyekre, világos felelősi körökkel, határidőkkel és jogalkotási menetrenddel. A 78 ügyből ugyanis több nem politikai zászlóshajó, hanem egyszerűen elhúzódó állami mulasztás vagy rossz jogalkalmazás. Ezeknél a legnagyobb hiba a késlekedés, mert idővel a technikai probléma is bírósági, majd pénzügyi problémává válik.

A magyar közéletben az EU-s viták gyakran elvont szuverenitási konfliktusként jelennek meg. A kötelezettségszegési eljárások listája viszont azt mutatja, hogy ezek a viták nagyon is lefordíthatók hétköznapi állami működésre és forintokra is. Levegőszennyezés, menekültügy, médiaszabályozás, civil szféra, gazdasági korlátozások, át nem ültetett irányelvek: a közös pont az, hogy mindegyik ügy mögött valamilyen elhúzódó kormányzati döntés vagy mulasztás áll. Az új kabinet valódi kérdése ezért nem az lesz, hogy politikailag hogyan kommunikálja Brüsszelt, hanem az, hogy milyen gyorsan tudja lezárni azokat az ügyeket, amelyek most már nemcsak politikai konfliktust, hanem napi szinten mérhető anyagi veszteséget is jelentenek Magyarországnak.

