Barátság kőolajvezeték: már hétfőn helyreállhat az olajszállítás!

Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, hogy Ukrajna jelezte: akár már hétfőn kész helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ennek feltétele, hogy Magyarország ezt követően oldja fel a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását. A miniszterelnök közölte, amint az olajszállítás helyreáll, nem akadályozzák tovább a hitelkeret elfogadását.

(...) jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken,

ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását" - írja a Facebookon Orbán Viktor.

A leköszönő miniszterelnök hangsúlyozta: "amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását".

Háttér

A decemberi EU-csúcson egyébként Orbán Viktor elfogadta, hogy Magyarország (valamint Szlovákia és Csehország) kimaradása mellett Ukrajna felveheti a hitelt a többéves pénzügyi keret (MFF), tehát a 2027-ig érvényben lévő uniós költségvetés fedezetével.

Ezt a helyzetet írta át, hogy

január végén a Magyarország és Szlovákia kőolajellátását biztosító Barátság vezeték egy orosz dróntámadásban súlyosan megsérült.

Noha okkal merül fel a kérdés, hogy a háborúban lévő Ukrajna számára mennyire élvezett prioritást a javítás, az országot vezető Volodimir Zelenszkij már március eleje óta jelezte, hogy április végére végezhetnek a helyreállítással.

Bár Orbán Viktor korábban elfogadta a hitelfolyósítást, a Barátság-vezeték leállítása után egy tőle is példátlan módon elkezdte blokkolni a kölcsönt, arra alapozva, hogy a költségvetésben való megállapodáshoz egyhangúság kell a tagállamok között. Mivel Ukrajna ilyen módon történő támogatása érinti a jelenleg is futó MFF mozgásterét,

bármilyen ehhez kötődő döntéshez kell a magyar kormány szignója is, még akkor is, ha a megállapodás szerint ez az országra nem hárít pénzügyi kötelezettségeket.

Címlapkép forrása: Portfolio