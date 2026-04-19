Barátság kőolajvezeték: már hétfőn helyreállhat az olajszállítás!

(...) jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken,
ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását" - írja a Facebookon Orbán Viktor.
A leköszönő miniszterelnök hangsúlyozta: "amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását".
Háttér
A decemberi EU-csúcson egyébként Orbán Viktor elfogadta, hogy Magyarország (valamint Szlovákia és Csehország) kimaradása mellett Ukrajna felveheti a hitelt a többéves pénzügyi keret (MFF), tehát a 2027-ig érvényben lévő uniós költségvetés fedezetével.
Ezt a helyzetet írta át, hogy
január végén a Magyarország és Szlovákia kőolajellátását biztosító Barátság vezeték egy orosz dróntámadásban súlyosan megsérült.
Noha okkal merül fel a kérdés, hogy a háborúban lévő Ukrajna számára mennyire élvezett prioritást a javítás, az országot vezető Volodimir Zelenszkij már március eleje óta jelezte, hogy április végére végezhetnek a helyreállítással.
Bár Orbán Viktor korábban elfogadta a hitelfolyósítást, a Barátság-vezeték leállítása után egy tőle is példátlan módon elkezdte blokkolni a kölcsönt, arra alapozva, hogy a költségvetésben való megállapodáshoz egyhangúság kell a tagállamok között. Mivel Ukrajna ilyen módon történő támogatása érinti a jelenleg is futó MFF mozgásterét,
bármilyen ehhez kötődő döntéshez kell a magyar kormány szignója is, még akkor is, ha a megállapodás szerint ez az országra nem hárít pénzügyi kötelezettségeket.
