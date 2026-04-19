LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Barátság kőolajvezeték: már hétfőn helyreállhat az olajszállítás!
Barátság kőolajvezeték: már hétfőn helyreállhat az olajszállítás!

Portfolio
Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, hogy Ukrajna jelezte: akár már hétfőn kész helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ennek feltétele, hogy Magyarország ezt követően oldja fel a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását. A miniszterelnök közölte, amint az olajszállítás helyreáll, nem akadályozzák tovább a hitelkeret elfogadását.
Vállalati Energiamenedzsment 2026
Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

(...) jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken,

ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását" - írja a Facebookon Orbán Viktor.

A leköszönő miniszterelnök hangsúlyozta: "amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását".

Háttér

A decemberi EU-csúcson egyébként Orbán Viktor elfogadta, hogy Magyarország (valamint Szlovákia és Csehország) kimaradása mellett Ukrajna felveheti a hitelt a többéves pénzügyi keret (MFF), tehát a 2027-ig érvényben lévő uniós költségvetés fedezetével.

Még több Uniós források

Ezt a helyzetet írta át, hogy

január végén a Magyarország és Szlovákia kőolajellátását biztosító Barátság vezeték egy orosz dróntámadásban súlyosan megsérült.

Noha okkal merül fel a kérdés, hogy a háborúban lévő Ukrajna számára mennyire élvezett prioritást a javítás, az országot vezető Volodimir Zelenszkij már március eleje óta jelezte, hogy április végére végezhetnek a helyreállítással.

Bár Orbán Viktor korábban elfogadta a hitelfolyósítást, a Barátság-vezeték leállítása után egy tőle is példátlan módon elkezdte blokkolni a kölcsönt, arra alapozva, hogy a költségvetésben való megállapodáshoz egyhangúság kell a tagállamok között. Mivel Ukrajna ilyen módon történő támogatása érinti a jelenleg is futó MFF mozgásterét,

bármilyen ehhez kötődő döntéshez kell a magyar kormány szignója is, még akkor is, ha a megállapodás szerint ez az országra nem hárít pénzügyi kötelezettségeket.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Beismerte Ursula von der Leyen: történelmi hiba volt, ami óriási bajba sodorta Európát
Magyar Péter kormánya egy csapásra az Erasmus-ügyet is lezárhatja és a forrásokat is kiszabadíthatja
A leköszönő Orbán-kormány elfogadta az ukrán hitelt – de mit jelent ez a gyakorlatban?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility